Se profundizó la caída de ventas en comercio y servicios, aunque menos compras al exterior aliviaron al comercio local

La actividad comercial y de servicios registró un retroceso de 0,6% en sus ventas reales en el segundo trimestre de 2026, lo que significó una profundización de la caída de 1,1% que había registrado en el primer trimestre del año, con lo que acumuló así dos períodos consecutivos en terreno negativo.

“Este resultado confirma la fase de desaceleración que el sector viene atravesando de forma sostenida desde el cuarto trimestre de 2024, aún sin señales de una reversión de la tendencia”, afirmó Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, en base al estudio que la gremial hace de manera periódica sobre la actividad del sector.

Por su parte, la economista Ana Laura Fernández, destacó que de los 16 rubros relevados en el informe, solo cuatro mostraron aumentos en sus ventas reales, lo que llevó al índice de difusión por rubros a situarse en 25%, lo que representó el registro más bajo desde el cuarto trimestre de 2023.

Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay Foto: Leonardo Mainé

Entre los casos más relevantes, se destacaron las fuertes caídas de Hoteles, Cuidado Personal, Restaurantes y Confiterías, a lo que se sumó el pasaje a terreno negativo de rubros como Vehículos, repuestos y combustibles e Informática que, en el trimestre anterior, se posicionaban dentro de los pocos que aún presentaban crecimiento.

Al analizar por segmentos, el sector Servicios registró una nueva caída (-5,9%) similar a la del trimestre anterior, mientras que el sector Comercio mostró un leve aumento en sus ventas reales de 0,2%, insuficiente para compensar la debilidad del sector Servicios y en particular, de las empresas localizadas en el interior, dice el informe.

Consultado por El País sobre la disminución significativa de las compras por internet al exterior desde que el gobierno impuso la implementación del Impuesto de Valor Agregado (IVA), Lestido afirmó que la medida se tomó para nivelar las condiciones con el comercio formal interno, pero indicó que la Cámara aún no sabe si la reducción de las ventas en plataformas como TEMU se deben al impuesto o a otros factores.

Ana Laura Fernández, asesora económica de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Foto: Stefanía Leal / Archivo El País.

En tal sentido, consideró que las ventas en el comercio en general no han subido y que los uruguayos estuvieron muy enfocados en el Mundial de Fútbol en este período, comprando televisores, lo que también podría haber impactado en la baja de las ventas en el exterior por internet.

Lestido afirmó que debe pasar más tiempo para tener más elementos y evaluar mejor el fenómeno. En ese marco, Fernández complementó que, de todas formas, la reducción de las ventas por internet han amortiguado el impacto negativo del comercio local en este lapso.

En relación a las proyecciones del sector, la economista consideró que no existen nuevos elementos a la vista que puedan cambiar la situación en el futuro inmediato.