El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas. En principio actualizará la advertencia meteorológica a las 08:00 o ante cambios significativos.

"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicó Inumet.

Localidades afectadas por la alerta naranja

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupa, Cerro Chato, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: Aiguá, El Edén, José Ignacio, Los Talas y Parque Medina.Paysandú : Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: todo el departamento

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo, Rocha y Velazquez.}

Soriano: Mercedes.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Maria Albina y Valentines.

Alertas naranja y amarilla de Inumet el 27 de agosto de 2026. Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Cerro Largo: Arévalo, Esperanza y Tupambaé.

Rocha: 18 de Julio, Barrio Pereira, Capacho, Chuy, La Coronilla, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis Al Medio.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Clara, Curtina y Piedra Sola.Treinta y Tres : Ejido de Treinta y Tres, Isla Patrulla, Santa Clara de Olimar y Treinta y Tres.

Canelones: Migues, Montes, San Ramón y Tala.

Florida: 25 de Mayo, Chamizo, Florida, Mendoza y Mendoza Chico.

Lavalleja: Solís de Mataojo.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Río Negro: Fray Bentos.Soriano : Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso y Villa Soriano.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.