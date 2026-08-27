La Policía detuvo a uno de los cinco sospechosos por robo a sede del BROU en Pando: qué se sabe hasta ahora

La Policía detuvo ayer en Montevideo a uno de los cinco sospechosos de haber asaltado la sede del Banco República (BROU) de Pando este lunes 24, llevándose US$ 425.000, provenientes de las cajas de la institución.

El detenido se encuentra a disposición de la fiscal de Pando Gabriela Yanieri. Además otros dos participantes fueron identificados y están requeridos. Uno de ellos, de nombre Inti Camilo Cuba y que actuó a cara descubierta, tiene 38 años, es de nacionalidad uruguaya y cuenta con un antecedente por rapiña.

El otro requerido es Alexander Cosella Cabrera, uruguayo de 32 años con antecedentes por receptación abigeato, soborno y hurto.

Si bien en un principio la Policía manejó la hipótesis de que el individuo que actuó a cara descubierta podía ser de nacionalidad extranjera, con las horas se confirmó que era uruguayo. Sin embargo, todavía no se descarta que los otros participantes que resta por identificar sean de otro país.

Por otro lado, la Policía encontró ayer en Carrasco la camioneta Fiat Fiorino que utilizaron los delincuentes para escapar, luego de chocar el Mercedes-Benz con el que originalmente fugaron del banco, en la ruta 101 y Eudoro Melo.

Según pudo reconstruir la Policía hasta ahora, el robo duró un minuto. Los delincuentes llegaron a las 17:47 en el auto de alta gama, que está requerido por robo desde octubre del año pasado. En ese momento, uno de ellos se bajó e ingresó al banco con la cara descubierta. Se presume que éste habría estado encargado de distraer al guardia de seguridad.

Un minuto más tarde ingresaron tres individuos más con armas, guantes y pasamontañas, redujeron a un guardia con un culatazo que le provocó una herida leve, y consumaron el robo en un minuto. Posteriormente escaparon en el Mercedes Benz por la calle Solís, momento que fue registrado en un video por un transeúnte.

A las 17:49 se acciona el botón de pánico en el banco que da aviso al Centro de Comando Unificado de Canelones, y dos minutos después la Policía llega al lugar. A las 18:04, los uniformados toman conocimiento de que el vehículo utilizado por los rapiñeros había chocado en la ruta 101, siendo abandonado en el lugar.

En ese momento, los delincuentes intentaron robar una camioneta en una casa de familia. Sin embargo, como la mujer dueña de casa dijo no tener las llaves del vehículo, los ladrones volvieron a la ruta e interceptaron a un conductor. Bajo amenaza con armas de fuego, le robaron una camioneta Fiat Fiorino para continuar la fuga.

“Fue un hecho muy rápido que estaba evidentemente muy bien programado por estos delincuentes y duró nada más que un minuto”, dijo ayer en rueda de prensa el jefe de Policía de Canelones, Favio Quevedo.

El jerarca dijo que a partir de la “preservación” de la escena posterior al robo en el banco, y las pericias realizadas al Mercedes Benz, se “encontraron indicios” muy importantes que permitieron identificar a dos participantes del hecho en menos de 24 horas.

Quevedo dijo que la identificación se logró mediante muestras de ADN y huellas dactilares recogidas en las escenas, ya que las imágenes por sí solas no permiten individualizar “científicamente” a los participantes, por más de que uno de ellos haya actuado a cara descubierta.

En las horas de la mañana de ayer, la Policía realizó varios allanamientos en la zona de Barros Blancos para dar con los involucrados. Los operativos no tuvieron éxito pero si permitieron recoger más elementos para continuar con la investigación, dijo Quevedo.

Ayer el presidente del BROU, Álvaro García, se hizo presente en la sede de Pando y anunció una investigación “minuciosa” sobre el asalto en que los delincuentes se llevaron $10 millones, US$ 70.000 y 90.000 euros. Tras visitar el local, destacó que no hubo víctimas y respaldó a los trabajadores. García señaló que el banco analizará lo ocurrido para ajustar las medidas de seguridad y afirmó que mantiene coordinación con el Ministerio del Interior.