Solicitan ayuda para ubicar a dos requeridos por asalto a sucursal del BROU en Pando: hay un hombre detenido

La Policía detuvo este miércoles a un hombre vinculado al asalto a una sucursal de Banco República (Brou) en la ciudad de Pando, Canelones, ocurrido el pasado lunes.

El jefe de Policía del departamento, Fabio Quevedo, también anunció en una conferencia de prensa que hay dos individuos más que fueron identificados por las autoridades. La jefatura canaria emitió requisitorias para estas personas.

"La investigación continúa, este miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la ciudad de Barros Blancos, donde no se logró la detención del objetivo en ese momento, aunque sí algunos elementos más para seguir con la investigación", dijo Quevedo.

Sin embargo, el jerarca policial detalló que horas más tarde se realizó un allanamiento en Montevideo, donde se detuvo a un "presunto partícipe del evento". "48 horas después de perpetrado el hecho, tenemos a dos personas ya requeridas y una persona detenida como presunto autor", destacó Quevedo.

Además, las autoridades policiales hallaron en las últimas horas la camioneta que fue utilizada por los asaltantes para darse a la fuga. "Fue encontrada en Montevideo y se está trabajando", detalló.

Quiénes son los requeridos

Uno de ellos es Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años. Cuenta con antecedentes por rapiña.

La Policía busca Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años de edad. Foto: Ministerio del Interior.

El segundo requerido es Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32 años. Cuenta con antecedentes por receptación, abigeato, soborno y hurto.

Uno de los requeridos por el asalto a la sucursal del BROU en Pando. Foto: Ministerio del Interior.

En caso de tener información sobre los requeridos, el Ministerio del Interior exhorta a la población a comunicarse al 911 (mediante llamada disponible las 24 horas), realizar una denuncia anónima al 0800 5000, ingresar a la página web del ministerio (minterior.gub.uy) o presentarse de manera presencial. En este caso, se deberá acudir a la seccional policial más cercana.

Sede del Banco República de Pando. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Qué dice el parte policial de la Jefatura de Canelones sobre el asalto

En un parte policial emitido el pasado martes, la Jefatura de Policía de Canelones informó los detalles de la investigación que se conocen hasta el momento. La sucursal del banco está ubicada en General Artigas y Solís y el asalto ocurrió sobre las 17:50.

Cuatro hombres ingresaron a la oficina bancaria, en su mayoría con la cara tapada con máscaras y uno con el rostro descubierto. Llevaban armas de fuego.

Primero amedrentaron al personal y a los clientes y redujeron a los guardias de seguridad, y uno de ellos sufrió una herida cortante en la cabeza tras una agresión. Además, a los guardias les robaron dos armas de fuego tipo revólver calibre .38 y sus municiones.

Luego de estas agresiones los ladrones ingresaron al sector de cajas y se apoderaron de "una importante suma de dinero en moneda nacional, dólares estadounidenses y euros".

Los asaltantes salieron con el dinero en bolsas y se dirigieron a un auto que los esperaba en la puerta. Se trata de un vehículo Mercedes Benz de alta gama color negro que tenía la matrícula visible. En ese momento fueron captados por la cámara de un vecino que los filmó.

Mercedes Benz utilizado por los delincuentes que rapiñaron una sucursal del BROU en Pando. Imagen: Telenoche

Fugaron "a alta velocidad", según el parte policial. Mientras tanto, al banco llegó una emergencia médica que asistió al guardia de seguridad herido, a quien se le diagnosticó una "contusión occipital".

El vehículo fue seguido mediante el sistema de videovigilancia y fue localizado abandonado en una cuneta a la altura del kilómetro 32,500 de la ruta 101 y Camino Eudoro Melo, en la zona de Barros Blancos.

Allí se dio una situación particular. En esa ruta los ladrones interceptaron una camioneta, sacaron al conductor mediante amenazas con armas y fugaron en el vehículo.

Según pudo saber El País, la suma que los asaltantes se llevaron ronda los $ 17.000.000, es decir, casi unos US$ 425.000.