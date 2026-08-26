Presidente del BROU acudió a la sucursal de Pando asaltada y dijo que el hecho se trató de "un caso aislado"

El presidente del Banco República (BROU), Álvaro García, adelantó que investigará "minuciosamente" una serie de informes vinculados al asalto de la sucursal del banco en la ciudad de Pando, Canelones, que tuvo lugar el pasado lunes. El jerarca sostuvo que buscará "oportunidades de mejora" en la seguridad del local tras el millonario robo.

García concurrió este miércoles a la sucursal del BROU en la localidad canaria. En una rueda de prensa a las afueras del lugar consignada por Subrayado (Canal 10), dijo que para los trabajadores del lugar, vivir un asalto de esas características es "muy estresante", aunque las personas "lo viven de distintas maneras".

"Estuvimos saludando, apoyando y demostrando la presencia y cercanía que queremos tener", dijo García. Además, indicó que hay que "agradecer" que no hubo "ningún hecho que lamentar" desde el punto de vista humano."Para nosotros la seguridad de las personas es muy importante", añadió.

En ese sentido, García acotó que hay cosas que se deberán "ajustar". "En este tipo de situaciones se aprende, y el banco en su historia ha acumulado todas estas experiencias a favor de la mejora de la seguridad", sostuvo.

Para el presidente del BROU, "los tiempos cambian", aunque entiende que este asalto en particular "es un caso aislado". "Estamos muy cerca del Ministerio del Interior y hablando directamente con el ministro Carlos Negro para hacer un seguimiento", detalló.

García reconoció que el asalto "es un hecho importante" del que sacarán "análisis y enseñanzas".

Sede del Banco República de Pando. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Sospechoso de la rapiña ingresó antes como cliente

Por su parte, la gerenta general del BROU, Mariela Espino, dijo que la cantidad de dinero que había en el lugar "depende del flujo de los propios clientes", así como de sus "necesidades y operativas".

"El dinero no estaba accesible, los delincuentes pudieron llegar a acceder al dinero, pero no es que estuviera a la vista, sino que se va recibiendo dentro de lo que es la dinámica de la sucursal", indicó Espino.

La gerenta dijo que se verá si hay "alguna posibilidad" de "ajustar procedimientos" con el fin de mejorar la seguridad tanto de la sucursal de Pando, así como otras del resto del país.

Asaltantes huyen tras robar una sucursal del Banco República en Pando. Fotos: capturas de pantalla

Con respecto a uno de los delincuentes que se encontraba en el banco previo al asalto, Espino detalló que esta persona ingresó al lugar, sacó un número y "estuvo 30 segundos". Posteriormente ingresaron el resto de los rapiñeros.

"Fue muy poquito lo que estuvo esa persona, entró como un cliente normal", acotó.

Subrayado, difundió en las últimas horas una imagen del delincuente que ingresó al banco momentos previos a la rapiña. Esta persona fue la primera en ingresar al local.

Delincuente que ingresó al banco previo al resto de los asaltantes. Foto: Subrayado (Canal 10).

Qué dice el parte policial de la Jefatura de Canelones sobre el asalto

En un parte policial emitido el pasado martes, la Jefatura de Policía de Canelones informó los detalles de la investigación que se conocen hasta el momento. La sucursal del banco está ubicada en General Artigas y Solís y el asalto ocurrió sobre las 17:50.

Cuatro hombres ingresaron a la oficina bancaria, en su mayoría con la cara tapada con máscaras y uno con el rostro descubierto. Llevaban armas de fuego.

Primero amedrentaron al personal y a los clientes y redujeron a los guardias de seguridad, y uno de ellos sufrió una herida cortante en la cabeza tras una agresión. Además, a los guardias les robaron dos armas de fuego tipo revólver calibre .38 y sus municiones.

Luego de estas agresiones los ladrones ingresaron al sector de cajas y se apoderaron de "una importante suma de dinero en moneda nacional, dólares estadounidenses y euros".

Los asaltantes salieron con el dinero en bolsas y se dirigieron a un auto que los esperaba en la puerta. Se trata de un vehículo Mercedes Benz de alta gama color negro que tenía la matrícula visible. En ese momento fueron captados por la cámara de un vecino que los filmó.

Mercedes Benz utilizado por los delincuentes que rapiñaron una sucursal del BROU en Pando. Imagen: Telenoche

Fugaron "a alta velocidad", según el parte policial. Mientras tanto, al banco llegó una emergencia médica que asistió al guardia de seguridad herido, a quien se le diagnosticó una "contusión occipital".

El vehículo fue seguido mediante el sistema de videovigilancia y fue localizado abandonado en una cuneta a la altura del kilómetro 32,500 de la ruta 101 y Camino Eudoro Melo, en la zona de Barros Blancos.

Allí se dio una situación particular. En esa ruta los ladrones interceptaron una camioneta, sacaron al conductor mediante amenazas con armas y fugaron en el vehículo.

Según pudo saber El País, la suma que los asaltantes se llevaron ronda los $ 17.000.000, es decir, casi unos US$ 425.000.