Todo lo que sabe la Policía sobre el asalto al banco del BROU de Pando, en el que se llevaron US$ 425.000

El robo de cientos de miles de dólares ocurrido este lunes en la sede del Banco República en Pando sacudió la modorra previa al feriado del 25 de agosto en la ciudad canaria.

El lunes a las 17:50, tres personas encapuchadas y una con la cara descubierta quedaron registradas en un video callejero saliendo del banco y subiéndose a un auto Mercedes Benz con bolsones de billetes por US$ 425.000, provenientes de las cajas de la institución.

El asalto seguía siendo tema de conversación entre los pandenses ayer. En los pocos comercios abiertos en el centro de la ciudad por el feriado algunos vecinos pedían a los empleados que tuvieran cuidado ante la posibilidad de un nuevo asalto.

Fuentes policiales consultadas por El País coinciden en que el robo fue meticulosamente preparado, una sensación que también quedó presente entre los vecinos.

Para ello, se basan en varias evidencias. El asalto se produjo minutos antes de que cerrara la sucursal. En ese momento, había como máximo 10 personas, relató una pandense que hizo un trámite en el banco y se retiró justo antes del asalto. “Habitualmente hay poca gente a esa hora y ellos lo sabían”, afirmó la vecina.

Comerciantes de la zona y fuente policiales consultadas por este diario, relataron que el asalto se produjo en menos de cinco minutos por lo que los delincuentes tenían que conocer el lugar y la cantidad de dinero en las cajas a esa hora. “Se escuchó el chirrido del auto llegar, un muchacho que vende en la calle nos dijo que estaban robando el banco, y cuando salimos ya vimos a los delincuentes subirse al auto”, relató un comerciante.

Asalto a una sucursal bancaria del BROU en Pando. Fotos: capturas de pantalla

Este vendedor, relató que la calma a esa hora era tal, que nadie en el entorno notó que estaban robando el banco. Luego de la huída de los delincuentes, los funcionarios se encerraron y esperaron a que llegara la Policía entre 15 y 10 minutos después.

Asimismo, fuentes policiales dijeron a El País, que una hipótesis altamente probable es que el vehículo haya llegado al banco con un conductor que esperó afuera y tres personas encapuchadas. De esa manera, el quinto, que actuó a cara descubierta, habría estado desde antes dentro del banco monitoreando la situación, y luego se subió al vehículo.

La Policía está trabajando en la identificación de los asaltantes. Según los informantes, una de las hipótesis que la policía intenta confirmar es si la persona que estaba con la cara descubierta es de nacionalidad extranjera.

Asimismo, tampoco se descartan presuntos vínculos con algún grupo de narcotraficantes, dijeron las fuentes consultadas.

Además, se están haciendo pericias para determinar si el auto de alta gama que utilizaron para escapar era robado. Según pudo confirmar El País, los delincuentes llevaban además grampas miguelito, de forma de poder escapar a una eventual persecución policial.

Dinero

Ayer, la gerenta general del BROU, Mariela Espino, confirmó a El País que los delincuentes se llevaron $10 millones, US$ 70.000 y 90.000 euros.

Según Espino, los billetes se encontraban sobre la zona de cajas porque formaban parte del flujo de dinero que el banco mantiene con los clientes que concurren al banco a retirar o depositar a las 17:50.

De acuerdo a la jerarca, los protocolos de seguridad del banco se cumplieron en su totalidad, “pero estos son hechos imprevistos que lamentablemente suceden".

Escape

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, al ingresar al banco, ubicado en la calle General Artigas y Solís, los delincuentes amedrentaron a los clientes y al personal, y redujeron a los guardias de seguridad. De hecho, uno de ellos recibió una herida cortante en la cabeza, que no revistió mayor gravedad. Además, le robaron a la custodia dos revólveres 38 milímetros y sus municiones.

Inmediatamente, se dirigieron a la zonas de las cajas, y se hicieron con el dinero en bolsas. Posteriormente salieron y se subieron al Mercedes Benz, de color negro y con la matrícula a la vista, y se fugaron a “alta velocidad” por la calle Solís. En ese momento un peatón que circulaba por la calle logró filmarlos.

Sobre el final del asalto, se presionó el botón de pánico que dio aviso a la Policía. Además, llegó una emergencia médica al banco que asistió al guardia de seguridad herido.

Mediante seguimiento de cámara de videovigilancia la policía logró determinar que los delincuentes dejaron el auto en la ruta 101 y Camino Eudoro Melo, en la zona de Barros Blancos.

En ese lugar, los ladrones intentaron robar un auto estacionado en una casa. La dueña de la casa contó a Canal 10 que se encontraba en el comedor mirando tele cuando vio a cuatro personas aproximarse a su vivienda, patear el ventanal y meterse puerta adentro.

“Me apuntaron con el arma pidiéndome la llave, les dije que no la tenía, se fueron y a mitad de cuadra pararon una camioneta en la que iban vecinos del barrio. Ellos querían la llave para huir, por suerte no nos lastimaron. Al principio no entendíamos nada, pensábamos que era una joda hasta que vimos que era verdad cuando rompieron el ventanal", expresó la vecina.

Ya en la ruta, los ladrones interceptaron una camioneta, sacaron al conductor mediante amenazas con armas y fugaron en el vehículo. El conductor de la camioneta que finalmente robaron los delincuentes resultó ileso. La investigación para dar con los delincuentes abarca a toda la Policía Nacional y no sólo a la Jefatura de Policía de Canelones.

Orsi sostiene que “no hay una nueva modalidad de asalto a bancos”

En rueda de prensa tras el acto en Florida por el 201 aniversario de la Declaratoria de la Independencia, el presidente Yamandú Orsi sostuvo que "ni bien ocurrió" el asalto al banco mantuvo una conversación telefónica con el ministro del Interior, Carlos Negro.

"Estuve con el director nacional de Policía, se viene trabajando fuerte sobre algunas pistas. Por suerte no hubo que lamentar heridos", aseguró el presidente.

Además Orsi dijo que “nada indica que haya una nueva modalidad de asalto a bancos”. Recordó que el "último antecedente “de un hecho similar fue en 2023. “Cada tanto pasan estas cosas", agregó el mandatario.

Por otro lado, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, (AEBU), pidió más inversión y recursos para reforzar la seguridad en los bancos

"Situaciones de esta naturaleza generan una profunda preocupación en quienes desarrollan sus tareas diariamente en las distintas dependencias del sistema financiero, especialmente quienes se encuentran en la atención al público y el manejo de dinero", señaló el comunicado elaborado por el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU.