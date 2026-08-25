El gobierno no tiene "recursos suficientes" para el gasto que "muchos frenteamplistas desearían", dijo Oddone

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, habló este martes en el marco del Día del Comité de Base que celebran los frenteamplistas cada año y se refirió a algunos puntos de la agenda que lleva adelante su cartera para “fortalecer el crecimiento, generar recursos para la protección social y para la seguridad” durante “un momento complejo del mundo”.

Frente a los presentes en el Comité “Los Malvines”, sobre la calle Michigan en el barrio Malvín, comentó los avances del proyecto de Ley de Competitividad e Innovación y el de la Rendición de Cuentas, que consideró, “están pudiendo prosperar” en "el primer escenario desde la recuperación de la democracia" en el que un gobierno no tiene mayoría parlamentaria y debe negociar con la oposición.

A ese escenario limitado a nivel legislativo, se suma “un contexto de restricción fiscal”, indicó el jerarca.

Y apuntó: “El gobierno anterior asumió en el año 2020 haciendo un compromiso de hacer un ajuste fiscal. Recordarán los US$ 900 millones de baja del gasto que el señor (Ernesto) Talvi prometió en el año 2017. Bueno, no solamente no ocurrió eso, sino que el gasto público creció de manera muy importante”.

Entendiendo que la situación fiscal que heredó la administración de Yamandú Orsi sería “peor” a la que heredó el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ahora existen “bastantes restricciones”, entre ellas, para invertir en educación.

Por ello Oddone reconoció que la asignación presupuestal en ese rubro es “absolutamente insuficiente”, y aseguró que “modestamente” se pensaron mecanismos alternativos para aumentarla en la Rendición de Cuentas.

“Lo que no tenemos son recursos suficientes como para poder generar la expansión de gastos que seguramente muchos militantes frenteamplistas desearían, sobre todo para los que se acuerdan de lo que fue el impacto de crecimiento del gasto público en 2005 en adelante, en un contexto muy diferente al actual”, argumentó.

Frenteamplistas en el Comité "Los Malvines", este 25 de agosto de 2026. Foto: Estefanía Leal/El País

Cambios en los contratos con el Estado

El ministro de Economía también afirmó en el comité que es tiempo de “introducir cambios drásticos” en lo relativo a cómo se acostumbra estructurar los contratos a los que suscribe el Estado.

Explicó que dichos contratos -por ejemplo, con un privado para el desarrollo de obras públicas- suelen estar indexados a la inflación, es decir, incluyen paramétricas que ajustan los precios de manera automática ante algunas fluctuaciones en la economía.

Eso, opinó el jerarca, hacía sentido cuando el país contaba con una inflación superior al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), pero no se justifica ahora, cuando esa medición está estabilizada en el entorno del 4%.

“Eso es lo que estamos nosotros desarmando. Es el privado el que tiene que cubrirse frente al riesgo de un precio, y para eso están todos los instrumentos que el sistema financiero puede ofrecer. Pero en Uruguay nos acostumbramos a que ‘el Estado me asegura todo’”, manifestó Oddone.

En tal sentido, y porque “no se le puede generar condiciones de seguridad a todo el mundo por igual, porque los recursos son finitos”, es que el ministerio busca evitar que estos contratos, especialmente los de a largo plazo, “sean un seguro contra todo riesgo” -aumento del petróleo, metales, cemento- y avanzar a que quien provea al Estado asuma estos costos.