"Hablar de lo que no existe está de más", dijo Orsi tras declaraciones de Csukasi por eventual detención de Netanyahu

El presidente Yamandú Orsi fue consultado este martes sobre las declaraciones que la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, hizo en las últimas horas referentes a la eventual detención de Benjamin Netanyahu si pisara territorio uruguayo -en cumplimiento de la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), organismo del que Uruguay es parte-.

"Uno en política exterior tiene que combinar lo deseable con lo conveniente. Ahí salen las declaraciones correctas", expresó Orsi en rueda de prensa, tras el acto oficial en Florida por el 201 aniversario de la Declaratoria de la Independencia. "Creo que si hay un símbolo máximo de lo que fue nuestro manejo diplomático a nivel histórico fueron las leyes del 25, donde se manejaban lo conveniente y lo posible. (...) Pongo eso como antecedente de cómo la diplomacia uruguaya sabe o ha sabido manejar esos temas complejos", agregó.

Al respecto de las declaraciones de Csukasi en el programa de streaming Al Weso sobre una eventual detención de Netanyahu si visitara Uruguay, y sus opiniones críticas sobre lo que Israel ha hecho en la Franja de Gaza desde la guerra contra el grupo terrorista Hamás en octubre de 2023, Orsi expresó: "Uno tiene que ser muy cauto y cuidadoso con los hechos. Ahora, con algo que no es un hecho hay que evitar cualquier opinión".

"Jamás se me ocurrió y jamás nos plantearon que el primer ministro de Israel venga a Uruguay. Entonces, sobre hechos que no son concretos prefiero no opinar", indicó el mandatario.

Además, Orsi explicó que habló con la subsecretaria de Cancillería. "Hablar sobre lo que ocurre es complejo, pero hablar sobre lo que ni siquiera existe me parece que está de más", concluyó.

Polémica. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, ya ha realizado declaraciones que no gustaron en la Presidencia. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

La reacción de la embajada de Israel, encabezada ahora por Eldad Hayet -quien llegó a Uruguay en estos últimos días para hacerse cargo de la sede diplomática-, fue comunicada a la Cancillería que lidera Mario Lubetkin en la forma de una protesta formal, aunque el reclamo no quedó por escrito, dijeron fuentes de la delegación israelí. Fue verbal y en un encuentro presencial, según supo El País.

Postura y críticas

Las palabras de Csukasi se dieron en un momento en que el partido de gobierno ha planteado públicamente que la política exterior es uno de los ejes de gestión que más diferencia viene suscitando entre los militantes de izquierda, a los que, como dijo Fernando Pereira a En Clave País el martes pasado, se les tendría que explicar más, entre otros asuntos, justamente, “el tema Medio Oriente”. “La política exterior del Uruguay tiene algunos puntos que entran en contradicción con las posiciones de los frenteamplistas”, había dicho Pereira.

Con ese contexto, Csukasi aseguró horas después que “por supuesto” que Netanyahu debería ser detenido por Uruguay si el primer ministro israelí visitara este país, ya que debería darse cumplimiento con la orden internacional de captura, comenzó diciendo. “Uruguay está obligado por sus compromisos ante la CPI a ejercer y actuar sobre esa orden de captura internacional. Eso es indiscutible”, afirmó la subsecretaria, que fue enfática a continuación: “La única opción es que te retires de la Corte pero, si no, Uruguay cumple con sus compromisos internacionales y (de) eso no hay duda alguna”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP fotos

Sobre por qué la Cancillería no definió que en Gaza hubo un “genocidio”, como reclaman las bases de la izquierda y estableció parte de la comunidad internacional, Csukasi dijo que Uruguay decidió “hablar de la matanza, del exceso del uso excesivo de la fuerza, de los crímenes contra civiles que se están cometiendo, en particular sobre niños y niñas, (y) del exceso del uso de la legítima defensa, que hace rato, rato, rato dejó de tener sentido, porque no es proporcional ni en el tiempo ni en la intensidad”. Y que el gobierno no ha usado el vocablo “genocidio” porque se parte de la base de que “no estaría configurado desde el Estado de Israel” que hubiera “un plan específico de llevar a cabo” ese crimen.

Estas expresiones, además del malestar interno del oficialismo, también mereció cuestionamientos de la oposición, al menos de parte del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien desde su cuenta de X lamentó los “disgustos” que ha causado la Cancillería en la Torre Ejecutiva, en polémicas recientes como, por ejemplo, la posibilidad de recibir deportados desde Estados Unidos. “¿No será hora de cambios en el equipo?”, le preguntó al presidente Orsi.