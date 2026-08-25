Orsi habló con el ministro Negro tras robo a BROU en Pando y señaló: "Nada indica que sea una modalidad"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este martes en rueda de prensa sobre el asalto millonario al Banco República (BROU) de Pando, en Canelones.

En rueda de prensa tras el acto en Florida por el 201 aniversario de la Declaratoria de la Independencia, Orsi sostuvo que "ni bien ocurrió" el asalto al banco el ministro del Interior Carlos Negro lo llamó. "Estuve con el director nacional de Policía, se viene trabajando fuerte sobre algunas pistas. Por suerte no hubo que lamentar heridos", aseguró el presidente.

En ese sentido, recordó que el "último antecedente era de 2023" de un hecho similar. "Nada indica que sea una modalidad, cada tanto pasan estas cosas", expresó Orsi.

Reunión con líderes de los partidos y denuncia contra Lazo

El mandatario confirmó que, tras conversaciones con el senador colorado Andrés Ojeda, definió que se reunirá con líderes de todos los partidos políticos este jueves, previo a su viaje para dar un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Pretendo intercambiar puntos de vista. Estamos en una situación internacional compleja donde hay que tener mucho cuidado", expresó. El objetivo del discurso será "transmitir lo que Uruguay es en el mundo". "Lo mejor que tenemos los uruguayos para mostrar en esos escenarios es nuestra propia historia y nuestros vínculos", acotó.

Por otro lado, Orsi respaldó a la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo, tras el anuncio de la oposición de realizar una denuncia penal en su contra por la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, que preveía construir dos patrulleras oceánicas (OPV) para Uruguay. "No leí el contenido de la denuncia. El respaldo a la ministra es absoluto, 100%", concluyó.

Presidente Yamandú Orsi encabezó acto central en Florida por el 201.° aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Foto: Yamandú Orsi/El País.

"La Policía está trabajando", dijo Sánchez

“La Policía está trabajando, nosotros apostamos al profesionalismo de la Policía”, dijo el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez sobre el robo al BROU en Pando. “Evidentemente es un hecho poco casual, y en función de esto se está investigando y la Policía está actuando”, aseveró.

“La seguridad pública es un gran problema de Uruguay de los últimos 30 años, hay que trabajar con mucho más ahínco para resolver estos problemas de la seguridad que tiene el Uruguay”, dijo Sánchez.

Alejandro Sánchez en rueda de prensa tras el acto central en Florida por el 201.° aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Millonaria cifra

Los delincuentes que este lunes asaltaron una sucursal del Banco República (BROU) en la ciudad de Pando (Canelones) se llevaron una suma que ronda los $ 17.000.000, es decir, casi uno US$ 425.000.

Según confirmó a El País la gerenta general del BROU, Mariela Espino, los ladrones sacaron de la sucursal bancaria $ 10 millones, US$ 70.000 y 90.000 euros.

La investigación quedó bajo la órbita de la Policía y la Fiscalía, por tanto desde el banco no se esgrimen hipótesis de lo ocurrido y toda la información con la que cuentan las autoridades del BROU, como las filmaciones de las cámaras de seguridad, fue proporcionada.

Asaltantes huyen tras robar una sucursal del Banco República en Pando. Fotos: capturas de pantalla

Espino resaltó que "el banco tiene sus protocolos de seguridad y se cumplieron en su totalidad pero estos son hechos imprevistos que lamentablemente suceden". Para llegar a la zona de cajas los delincuentes previamente redujeron a los dos guardias de seguridad y les robaron las armas.

"Lo importante es que no hay ningún herido grave, solo un golpe en la cabeza que tuvo un guardia de seguridad", destacó la funcionaria.