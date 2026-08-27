La familia de Ruben Rada informó cómo serán el velatorio y el sepelio del músico: días, horarios y lugares

La familia de Ruben Rada dio a conocer este miércoles los detalles de la despedida del músico uruguayo, fallecido a los 83 años. El velatorio se realizará este jueves 27 de agosto en el Palacio Legislativo y estará abierto al público para quienes quieran acercarse a despedir al artista.

Según informó la familia en un comunicado, el velatorio comenzará a las 14.00 y se extenderá hasta las 21.00 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. El ingreso del público será por la puerta principal del edificio, ubicada sobre Avenida del Libertador.

De esta manera, familiares, amigos, colegas y seguidores tendrán la posibilidad de despedir a una de las figuras fundamentales de la música y la cultura uruguayas, cuya muerte generó este miércoles numerosas muestras de afecto y homenajes.

El sepelio, en tanto, tendrá lugar el viernes 28. El cortejo partirá a las 11.00 desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile con destino al Cementerio del Norte.

El punto elegido para el comienzo del recorrido tiene un fuerte vínculo con la historia de Rada. El músico se crio en el barrio Palermo, en la zona de Isla de Flores, donde desde niño estuvo rodeado por el candombe y las comparsas que luego serían fundamentales en su obra y en su identidad artística.

La información fue comunicada por la familia horas después de conocerse la muerte de Rada, quien llevaba cerca de un mes internado debido a una neumonía bilateral.

Ruben Rada en 2019. Foto: Archivo El País.

Además de la despedida organizada por sus familiares, este miércoles comenzaron a anunciarse distintos homenajes. La cantante Sofía Alvez, por ejemplo, convocó a reunirse desde las 20.00 en Isla de Flores y Minas con música, tambores y baile para celebrar la vida y la obra del artista.

Rada falleció este miércoles a los 83 años y dejó una trayectoria de más de seis décadas que lo convirtió en uno de los músicos más influyentes de la historia uruguaya.

