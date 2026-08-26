Convocan a una despedida a Ruben Rada en Isla de Flores: música, tambores y baile para homenajear al artista

La cantante uruguaya Sofía Alvez convocó para este miércoles a una reunión en Isla de Flores y Minas para despedir a Ruben Rada, fallecido a los 83 años. La propuesta comenzará a las 20.00 y tiene el objetivo de homenajear al músico a través del candombe, el baile y las canciones que marcaron su extensa trayectoria.

“Nos juntamos a despedir a Ruben Rada. 20.00, Isla de Flores y Minas. Llevá tu tambor, el parlante, la música que tengas y vamos a despedirlo bailando”, dice la convocatoria que Alvez difundió a través de sus redes sociales.

La cantante acompañó el anuncio con un mensaje breve: “Nadie pensó que este día llegaría. Bailemos”.

Más tarde agregó algunos detalles sobre el espíritu de la reunión y pidió especialmente que se desarrolle en un clima de respeto. "Que la juntada sea piola para todxs”, escribió. "Queremos celebrar la vida de un músico muy querido por nuestro pueblo. Que sea un espacio de respeto y cuidado. Si tenés parlante y plenas, caete. Gracias”.

Alvez también pidió la colaboración de quienes puedan acercar equipos para reproducir música durante el encuentro. “Necesitamos alguien que tenga un carro, que lleve un parlante y se quede para siempre ahí. Enchufamos celulares y pasamos plena infinita”, agregó.

La elección de Isla de Flores tiene un significado especial en la historia de Rada. El músico pasó su infancia en Palermo, en una zona profundamente vinculada al candombe y las comparsas, un universo que atravesó toda su obra.

En 2023, además, había proyectado ofrecer un concierto gratuito a pocas cuadras del lugar elegido para la despedida, en la Plaza Carlos Gardel, ubicada en Zelmar Michelini y Carlos Gardel. “Es un sueño cumplido, después de tantos años remando con el candombe, poder hacer un show gratuito en el barrio”, dijo entonces a El País. “Mi idea es que la gente no solo vaya a bailar, sino que también se anime a cantar”.

Aquel espectáculo estaba relacionado con Candombe con la ayudita de mis amigos, el proyecto en el que llevó al terreno candombero canciones como “El Viejo”, de La Vela Puerca; “11 y 6”, de Fito Páez; y “El breve espacio en que no estás”, de Pablo Milanés. El concierto debió suspenderse por mal tiempo, pero finalmente se realizó días después en la Plaza Juan Ángel Silva, en Lorenzo Carnelli y Cebollatí, con Fernando Cabrera y Julia Zenko como invitados.