Ruben Rada en 15 fotos: grandes momentos dentro y fuera de los escenarios que marcaron su legado

Rubén Rada falleció este miércoles a los 83 años. Integrante de El Kinto y Tótem, y consagrado como una de las figuras más importantes de la música popular uruguaya, su vida fue documentada desde principios de los años 60.

Reconocido por su espíritu colaborativo, a lo largo de su carrera construyó vínculos de amistad y creación con colegas como los hermanos Fattoruso, Eduardo Mateo, Fernando Cabrera y tantos otros. Esta galería reúne algunas de las imágenes que dan cuenta de su recorrido, sus encuentros y su lugar en la historia de la música uruguaya.

Desde los escenarios de Montevideo hasta sus actuaciones en el exterior, las fotografías recuperan distintos momentos de una trayectoria de más de seis décadas, atravesada por la búsqueda artística y el encuentro con otros músicos. Esta selección del archivo de El País pretende ilustrar la vida y el legado de una figura fundamental de la cultura uruguaya.