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El País TvShow Música

Ruben Rada en 15 fotos: grandes momentos dentro y fuera de los escenarios que marcaron su legado

El archivo de El País recupera escenas de una trayectoria iniciada en los años 60, junto a colegas y amigos, dentro de una carrera atravesada por el candombe, el jazz y la música popular uruguaya.

26/08/2026, 18:26
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Ruben Rada en 1975.
Ruben Rada en 1975.
Archivo El País.

Rubén Rada falleció este miércoles a los 83 años. Integrante de El Kinto y Tótem, y consagrado como una de las figuras más importantes de la música popular uruguaya, su vida fue documentada desde principios de los años 60.

Reconocido por su espíritu colaborativo, a lo largo de su carrera construyó vínculos de amistad y creación con colegas como los hermanos Fattoruso, Eduardo Mateo, Fernando Cabrera y tantos otros. Esta galería reúne algunas de las imágenes que dan cuenta de su recorrido, sus encuentros y su lugar en la historia de la música uruguaya.

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Desde los escenarios de Montevideo hasta sus actuaciones en el exterior, las fotografías recuperan distintos momentos de una trayectoria de más de seis décadas, atravesada por la búsqueda artística y el encuentro con otros músicos. Esta selección del archivo de El País pretende ilustrar la vida y el legado de una figura fundamental de la cultura uruguaya.

Ruben Rada en 1967.
1/15: Ruben Rada en 1967.  (Foto: Archivo El País. )
Ruben Rada con Totem.
2/15: Ruben Rada con Totem. (Foto: Archivo El País. )
Ruben Rada
3/15: Ruben Rada, musico, nota para STU, foto Coleccion Caruso, Archivo El Pais del 1972. (Coleccion Caruso/Archivo El Pais)
Ruben Rada y José Carbajal
4/15: Ruben Rada y José Carbajal en 1986.  (Foto: Archivo El País. )
Ruben Rada en 1988.
5/15: Ruben Rada en 1988. (Foto: Archivo El País. )
Ruben Rada con Emilia Díaz en el programa El Teléfono.
6/15: Ruben Rada con Emilia Díaz en el programa El Teléfono (1997). (Foto: Archivo El País. )
Hugo Fattoruso, Ruben Rada y Osvaldo Fattoruso en las sesiones de grabación del disco.
7/15: Hugo Fattoruso, Ruben Rada y Osvaldo Fattoruso en las sesiones de grabación del disco. (Foto: Archivo El País. )
Ruben Rada y Mirtha Legrand en el programa "Décadas".
8/15: Ruben Rada y Mirtha Legrand en el programa "Décadas". (Foto: Archivo.)
Ruben Rada en el lanzamiento de la programación de Canal 12 en 2007.
9/15: Ruben Rada en el lanzamiento de la programación de Canal 12 en 2007. (Foto: Archivo El País. )
Ruben Rada en 2019.
10/15: Ruben Rada en 2019. (Foto: Archivo El País. )
Ruben Rada y su banda en 2011.
11/15: Ruben Rada y su banda en 2011. (Foto: Archivo.)
Inauguracion de placa de Ruen Rada en el Paseo de los Soles.
12/15: Inauguracion de placa de Ruen Rada en el Paseo de los Soles. (Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais)
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13/15
Show de Ruben Rada en 2008.
14/15: Show de Ruben Rada en 2008. (Foto: Archivo El País. )
Recital de Ruben Rada
15/15: Recital de Ruben Rada para celebrar sus 80 años en el Auditorio Adela Reta de Montevideo. (Estefania Leal/Archivo El Pais)

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