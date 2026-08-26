Ruben Rada en 15 fotos: grandes momentos dentro y fuera de los escenarios que marcaron su legado

Rubén Rada falleció este miércoles a los 83 años. Integrante de El Kinto y Tótem, y consagrado como una de las figuras más importantes de la música popular uruguaya, su vida fue documentada desde principios de los años 60.
Reconocido por su espíritu colaborativo, a lo largo de su carrera construyó vínculos de amistad y creación con colegas como los hermanos Fattoruso, Eduardo Mateo, Fernando Cabrera y tantos otros. Esta galería reúne algunas de las imágenes que dan cuenta de su recorrido, sus encuentros y su lugar en la historia de la música uruguaya.
Desde los escenarios de Montevideo hasta sus actuaciones en el exterior, las fotografías recuperan distintos momentos de una trayectoria de más de seis décadas, atravesada por la búsqueda artística y el encuentro con otros músicos. Esta selección del archivo de El País pretende ilustrar la vida y el legado de una figura fundamental de la cultura uruguaya.
1/15: Ruben Rada en 1967. (Foto: Archivo El País. )
2/15: Ruben Rada con Totem. (Foto: Archivo El País. )
3/15: Ruben Rada, musico, nota para STU, foto Coleccion Caruso, Archivo El Pais del 1972. (Coleccion Caruso/Archivo El Pais)
4/15: Ruben Rada y José Carbajal en 1986. (Foto: Archivo El País. )
5/15: Ruben Rada en 1988. (Foto: Archivo El País. )
6/15: Ruben Rada con Emilia Díaz en el programa El Teléfono (1997). (Foto: Archivo El País. )
7/15: Hugo Fattoruso, Ruben Rada y Osvaldo Fattoruso en las sesiones de grabación del disco. (Foto: Archivo El País. )
8/15: Ruben Rada y Mirtha Legrand en el programa "Décadas". (Foto: Archivo.)
9/15: Ruben Rada en el lanzamiento de la programación de Canal 12 en 2007. (Foto: Archivo El País. )
10/15: Ruben Rada en 2019. (Foto: Archivo El País. )
11/15: Ruben Rada y su banda en 2011. (Foto: Archivo.)
12/15: Inauguracion de placa de Ruen Rada en el Paseo de los Soles. (Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais)
14/15: Show de Ruben Rada en 2008. (Foto: Archivo El País. )
15/15: Recital de Ruben Rada para celebrar sus 80 años en el Auditorio Adela Reta de Montevideo. (Estefania Leal/Archivo El Pais)