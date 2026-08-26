El pronóstico para el jueves 27 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que mañana, jueves 27 de agosto de 2026, el clima en Uruguay estará marcado por inestabilidad en buena parte del país, con registros térmicos que irán desde una mínima nacional de 11°C hasta una máxima de 28°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con nieblas, neblinas, precipitaciones y tormentas; hacia la tarde/noche el cielo seguirá cubierto y persistirán los fenómenos de inestabilidad. El viento soplará del sector norte de 20 a 50 km/h, con rotación al sureste durante la mañana, y luego del norte al sur y sureste de 20 a 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 14°C y máxima de 28°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso a cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas; en la tarde/noche continuará cubierto, con neblinas y bancos de niebla y los mismos fenómenos de inestabilidad. Los vientos serán del sector norte de 20 a 40 km/h y más tarde rotarán al sur y sureste manteniendo intensidades de 20 a 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 13°C y máxima de 26°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas. Durante la tarde/noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con mejoras temporarias, aunque seguirán las precipitaciones y tormentas; el viento irá del noreste de 10 a 30 km/h con rotación al sureste de 20 a 40 km/h y luego afirmará del sureste de 20 a 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 12°C y máxima de 21°C.

En el centro-sur, el reporte marca una mañana con nubosidad en aumento hasta cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones y tormentas. Para la tarde/noche habrá cielo nuboso y cubierto con mejoras temporarias, mientras el viento pasará del noreste de 10 a 30 km/h al sureste de 20 a 40 km/h y después se mantendrá del sureste de 20 a 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 11°C y máxima de 19°C.

Día nublado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, nieblas y neblinas, con precipitaciones y tormentas. En la tarde/noche el cielo permanecerá cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y continuará la inestabilidad; los vientos irán del noreste al sector oeste de 10 a 30 km/h y luego del noroeste al sur y sureste de 20 a 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 11°C y máxima de 21°C.

Para Punta del Este, el pronóstico señala una mañana nubosa a cubierta, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas. Hacia la tarde/noche el cielo estará cubierto y comenzará a mejorar, aunque todavía con precipitaciones y tormentas; el viento rotará del sector norte al suroeste de 10 a 30 km/h y luego irá del suroeste al sureste de 20 a 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 12°C y máxima de 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas. Durante la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con tendencia a mejorar, mientras el viento pasará del noreste de 10 a 30 km/h al sureste de 20 a 40 km/h y luego continuará del sureste de 20 a 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 11°C y máxima de 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.