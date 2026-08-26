Casi 20° y tormenta de Santa Rosa: advierten que llega un frente frío con lluvias tras un pico de temperatura

Un pico de temperatura habrá este miércoles en medio del invierno uruguayo: Montevideo espera 19°C de máxima en las primeras horas de la tarde y en algunas zonas del norte se prevén hasta 25°. Así lo indica el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que señala que en el norte del país las altas temperaturas continuarán el jueves, pero en el sur no.

Esto porque un frente frío ingresará primero por el sur y luego se desplazará hacia el resto del país provocando lluvias y tormentas de variada intensidad que, por la fecha en que tendrán lugar, podrían vincularse a Santa Rosa.

Inumet tiene en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana una mínima de 6° y una máxima de 19° para este miércoles, con períodos de nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche. El jueves habrá 12° de mínima y 17° de máxima, ya con precipitaciones y tormentas desde las primeras horas y luego mejorando hacia la tarde; durante la jornada podrán registrarse algunas rachas de viento fuerte asociadas a las tormentas.

El viernes amanecerá nuboso y cubierto e irá aclarando con el correr de la jornada; se espera una mínima de 10° y una máxima de 16°. El fin de semana se prevé similar: cielos mayormente nublados y una mínima de 8° y una máxima de 16° el sábado y 17° el domingo.

En el noroeste, que aparece como la zona más cálida en el pronóstico, Inumet prevé 6° y 25° este miércoles, sin lluvias, y 14° y 28° el jueves, una temperatura totalmente atípica para la época. Precisamente el jueves se esperan lluvias y tormentas que se extenderán en esos departamentos hasta el viernes de mañana. También se prevé que baje la temperatura el fin de semana, aunque la máxima se mantendrá en torno a los 21°.

El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain, José Serra y Guillermo Ramis

La fecha de Santa Rosa es, en realidad, el 30 de agosto, pero son pocas las veces que la tormenta que se le vincula cae exactamente ese día, o uno antes o uno después. En este caso se prevé para el jueves 27 de agosto.

El meteorólogo Mario Bidegain informó en su cuenta de X que a primera hora del miércoles ya se registra nubosidad asociada al frente frío en el norte de la Patagonia. Ese frente frío llegará al Río de la Plata "a última hora" de este miércoles y provocará lluvias y tormentas el jueves, día en que también descenderá la temperatura a medida que vaya avanzando este fenómeno.

Imagen GOES19 para MIE26ago a 08:40 hr local, muestra nubosidad asociada a frente frío sobre norte Patagonia. Desmejora para última hora de hoy sobre Rio de la Plata, con lluvias y tormentas y descienden las temperaturas para mañana jueves 27. pic.twitter.com/0G22Iz6Y87 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 26, 2026

También informó sobre el pico de temperatura que se espera este miércoles en base al modelo ECMWF, con 19° en Montevideo y 23° o 25° en el litoral.

En base al mismo modelo meteorológico mostró un mapa que indica dónde pueden registrarse las lluvias más abundantes.

Sobre mojado más agua ! La lluvia acumulada (mm) prevista por @ECMWF, hasta LUN31ago (12Z), indica montos 150-200 mm sobre Norte Rio Grande Sul (#Brasil) y #Misiones (ARG). 50 a 80 mm sobre frontera BRA/URU. #Uruguay de 10 a 50 mm. Lluvia sobre litoral #Argentina y #CABA 6-25 mm. pic.twitter.com/FEp6pDfDGd — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 25, 2026

Su colega Guillermo Ramis dijo este miércoles en Informativo Sarandí que el jueves el pasaje de un frente frío provocará "alguna célula de tormenta y lluvia" durante "prácticamente todo el día y en casi todo el Uruguay, pero la mayor parte hacia el sur del Río Negro". En Montevideo, explicó, se esperan unos 15 milímetros de precipitaciones acumuladas.

El meteorólogo José Serra explicó en diálogo con El País que este miércoles se prevén máximas cercanas a 20°C en Montevideo e incluso superiores en el norte del país. Pero el jueves tendrá lugar el avance de un frente frío y por ende "una nueva masa de aire choca con una alta temperatura con referencia a la estación en que estamos, lo que provoca el desarrollo de actividad convectiva".

Se espera la generación de nubosidad que dará lugar a una "jornada muy inestable con lluvias y tormentas, algunas pueden ser puntualmente fuertes". En concreto, señaló que no se prevé un fenómeno de "extrema gravedad" sino que será una tormenta como tantas otras, con acumulados de precipitaciones de entre 10 y 30 milímetros. No obstante estas inclemencias suelen tener cierta imprevisibilidad, en el sentido de que en lugares concretos pueden formarse tormentas fuertes donde se desarrollen intensas rachas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica.

Además "estas lluvias van a complicar un poco más la situación que tenemos en el norte, centro y este del país", dijo Serra, ya que en esas zonas "coyunturalmente ya tenemos una situación crítica" porque hay ríos y arroyos desbordados.

La temperatura ese día bajará con respecto al miércoles pero no tanto, ya que se mantendrá en una máxima de 16° y así seguirá durante viernes, sábado y domingo, es decir, levemente por encima de lo esperado para esta época del año debido a un alto porcentaje de humedad. Sin embargo las lluvias cesarán rápidamente y se espera que el viernes ya no afecten al sur y sigan solo en el norte pero comenzará a mejorar en la tarde.

Día nublado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Cómo es la leyenda del temporal de Santa Rosa

Estas lluvias y tormentas se catalogan como "de Santa Rosa" porque prácticamente coinciden con la fecha, que en realidad es el 30 de agosto. En general, las inclemencias que ocurren algunos días antes o algunos días después, se le atribuyen a esa santa.

La leyenda detrás del temporal no es propia de Uruguay sino que tuvo inicio en la zona de Perú, donde nació y falleció Isabel Flores de Oliva, luego nombrada como Santa Rosa de Lima, que tiene parroquias en su nombre en Uruguay.

El relato dice que en 1615, dos años antes de morir, la mujer rezó sin parar para contrarrestar el ataque de unos piratas holandeses que pretendían desembarcar en Lima.

Isabel Flores de Oliva logró, según la leyenda, generar un temporal sin precedentes. El relato indica que las tormentas que se generaron en las costas fueron tan fuertes que los piratas holandeses no llegaron a pisar tierra peruana.

Santa Rosa de Lima es considerada la primera mística cristiana de América, cuya santidad fue reconocida por la Iglesia Católica en 1970.