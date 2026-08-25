El pronóstico para el miércoles 26 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, mientras que durante la tarde y la noche predominará el cielo nuboso.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 26 de agosto el clima en Uruguay tendrá un escenario templado, con nubosidad variable y algunos fenómenos puntuales, en una jornada con temperaturas que irán desde una mínima nacional de 2°C hasta una máxima de 25°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo claro y presencia de neblinas, mientras que hacia la tarde y la noche predominará la nubosidad con intervalos de algo nuboso. El viento soplará del NE de 10 a 30 km/h durante la mañana y se mantendrá del NE de 10 a 30 km/h en la tarde/noche, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 25°C.
Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo claro, neblinas y bancos de niebla, mientras que en la tarde y la noche el cielo continuará nuboso con momentos de algo nuboso y nuevas neblinas. Los vientos serán del NE de 10 a 30 km/h en la mañana y del NE de 10 a 30 km/h en la tarde/noche, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 23°C.
En el suroeste, la mañana se presentará nubosa con períodos de algo nuboso, en tanto la tarde y la noche tendrán cielo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del NE de 10 a 30 km/h durante toda la jornada, con rachas de hasta 40 km/h tanto en la mañana como hacia la tarde/noche. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 21°C.
En el centro-sur, el día comenzará con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, mientras que para la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán del NE de 10 a 30 km/h durante la mañana y continuarán del NE de 10 a 30 km/h en la tarde/noche, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 20°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas; hacia la tarde y la noche el cielo quedará nuboso, con períodos de algo nuboso. El viento será del NE de 10 a 30 km/h en la mañana, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, y seguirá del NE de 10 a 30 km/h en la tarde/noche, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 20°C.
Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de algo nuboso, mientras que en la tarde y la noche se mantendrá nuboso y con baja probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del NE de 10 a 30 km/h durante toda la jornada, con rachas de hasta 40 km/h tanto en la mañana como hacia la tarde/noche. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 16°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, mientras que durante la tarde y la noche predominará el cielo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán del NE de 10 a 30 km/h durante la mañana y se mantendrán del NE de 10 a 30 km/h hacia la tarde/noche, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 19°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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