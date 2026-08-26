Conflicto en Frigorífico Tacuarembó: los detalles de la reestructura que planteó la empresa y la respuesta del sindicato

El Frigorífico Tacuarembó planteó una reestructura laboral que incluye el despido de 150 personas, cambios en el sistema de producción, con impacto en los salarios, y la tercerización de algunos servicios. El planteo de la empresa fue realizado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad y Social (MTSS) y presentado en detalle en una asamblea de trabajadores realizada este viernes en Tacuarembó, donde el sindicato resolvió rechazar la propuesta.

El País accedió al documento con la propuesta de la compañía, fechado el 19 de agosto, en el que planteó la reducción de 150 puestos de trabajo, tercerizar el sector de carga y descarga, cambios en los turnos de los sectores de faena, desosado y mantenimiento, y en la productividad.

El presidente de la Federación Obrera Industria de la Carne y Afines (Foica), Martín Cardozo, dijo al ser consultado por El País que, en la asamblea, los trabajadores rechazaron todas las medidas propuestas y que lo que más va a defender el gremio en las negociaciones serán los puestos de trabajo.

El País se comunicó también con Marcelo Secco, CEO de MBRF (grupo al que pertenece el Frigorífico Tacuarembó), quien prefirió no hacer declaraciones públicas.

Manteniendo la escala de incentivo por productividad vigente, la empresa propuso los siguientes cambios:

"En faena, la nueva forma de trabajo planteada es que los dos turnos existentes pasarán a trabajar a una velocidad uniforme de 100 reses por hora. Actualmente, un primer grupo (turno 6:00 horas) trabaja a una velocidad de 135 reses por hora; y un segundo grupo (turno 14:00 horas) a una velocidad de 90 reses por hora". Este sector pasaría de una dotación total de 310 a 270 operarios, indicó el documento.

En tanto, en el sector de desosado, se planteó que "la velocidad de trabajo también bajaría. Actualmente, el primer grupo (turno 6:00 horas) tiene una velocidad de trabajo de 560 cuartos por hora y el segundo (turno 14:30 horas) tiene una velocidad de 360 cuartos por hora. En la nueva forma, ambos turnos pasarían a trabajar a una velocidad uniforme de 400 cuartos por hora; y la dotación total de operarios bajaría de 548 a 468".

Cardozo explicó que la reducción de la velocidad por medias reses o cuartos por hora, perjudican a los trabajadores, a quienes les conviene realizar la mayor cantidad en el menor tiempo posible.

En el área de cuarteo, "la situación actual es que el primer grupo (turno 3:00 horas) tiene una velocidad de trabajo de 270 medias reses por hora, y el segundo grupo (turno 11:30 horas) una velocidad de 180 medias reses por hora. En este caso, ambos pasarían a una velocidad uniforme de 200 medias reses por hora". La cantidad total de personas en este sector bajaría de 47 a 44.

La empresa plantea también que los grupos 1 y 2 respectivos de cada sector (faena, desosado y cuarteo) roten en turnos horarios cada 15 días. En cuanto al embarque de exportación, la empresa retomará la contratación de un servicio externo para realizar la carga correspondiente. Aduce razones “técnicas y operativas vinculadas con la especialización, la continuidad y la eficiencia de la tarea”. Respecto a los mecánicos en línea, busca establecer un sistema de rotación del día de descanso semanal y un ajuste de la dotación.

Cardozo consideró que el Frigorífico Tacuarembó de MRBF (que surgió de la unión de Marfrig y BRF), es el complejo cárnico más grande del país e inauguró una planta el pasado abril, por lo que le resulta contradictorio el planteo de recortes.

“En la nueva planta tomarán casi 600 trabajadores, ampliaron a un turno y duplicarán la faena diaria, y ahora salen con esta propuesta de recortes; no se entiende”, afirmó.

Agregó que en la exposición de motivos, la empresa fundamenta “motivos financieros”, pero no especifica números ni aclara la situación que la lleva a su resolución, salvo "comentarios vagos y generales" al respecto. “Es contradictorio que tomen 600 trabajadores y a los pocos días quieren echar a 150”, insistió.

La empresa comunicó como fundamento que atraviesa una “situación de especial complejidad que amerita la adopción de importantes decisiones”, según se desprende del texto propuesto ante el MTSS. Mencionó que “factores económicos, tecnológicos, operativos, organizacionales y laborales han afectado severamente la eficiencia productiva, comprometiendo la sostenibilidad de la actividad industrial”.

De ahí la reformulación y reestructura de la planta, con “un estándar común de funcionamiento, que permitirá reducir las diferencias entre turnos y mejorar la planificación y los recursos”, entre otros factores, según el escrito.

El presidente de la Foica recalcó que “no se entiende" cuál es la situación "compleja, cuando este frigorífico lidera la faena desde hace 20 años”. Además, lanzó que “las multinacionales ven el terreno fértil para hacer y deshacer sin ninguna consecuencia en el país y van para adelante. Hacen la propuesta y, si a río revuelto pueden pescar, bienvenido sea; nadie les pone freno”.

Cardozo aclaró que los empleados de mayor antigüedad son los que podrían correr mayor riesgo de perder sus empleos, aunque dijo que la empresa “no presentó nombres”. No obstante, la Foica considera que es muy probable que ese grupo de producción pase al seguro de paro a partir del próximo 1 de setiembre.

La empresa está funcionando fundamentalmente con los empleados más nuevos, correspondientes al turno de la tarde. La próxima reunión será una instancia tripartita el próximo 3 de setiembre.