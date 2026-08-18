Exportadores alertan por costos y pérdida de competitividad por días de interrupciones en el puerto en 2026

Mientras el gobierno discute la posible esencialidad en el puerto de Montevideo, la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) publicó el informe Foco Exportador, donde resaltó que durante el primer semestre de 2026, el puerto de Montevideo movilizó 439.464 TEUs –unidad de medida de comercio exterior–, lo que correspondió un 3,2% más que en igual período de 2025, de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Sin embargo, en 2023 el movimiento de contenedores tuvo un máximo histórico de 1.125.754 TEUs que pasó a 857.491 TEUs en 2025, lo que representa una reducción cercana al 24% en dos años. “Una contracción persistente de estos movimientos puede afectar las condiciones de conectividad disponibles para el comercio exterior uruguayo”, advirtió la gremial.

La UEU sostuvo que debido a la pequeña escala que significa el puerto de Montevideo en comparación con la región y el mundo, la infraestructura y capacidad “deben estar acompañadas por servicios regulares y una operativa previsible”.

Interrupciones

Conflictos vinculados a la negociación colectiva y las condiciones laborales fueron los principales motivos de las interrupciones registradas en 2025. “La acumulación de interrupciones en la operativa portuaria constituye una situación de especial gravedad por sus efectos sobre la previsibilidad, la eficiencia logística y las condiciones de competitividad del comercio exterior uruguayo”, sostuvo la UEU.

Según el relevamiento, durante 2025 se registraron 35 días con episodios de interrupción total o parcial de actividades vinculadas a la operativa portuaria y octubre fue el mes con más interrupciones debido al importante conflicto desatado entre el Sindicato Único Portuario (Supra) y la Terminal Cuenca del Plata (TCP). En 2026, al 14 de agosto, se habían contabilizado 33 días con episodios.

Vista del Puerto de Montevideo con gruas y embarcaciones, ND 20250828, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

“Aun cuando una interrupción sea parcial o de duración limitada, sus efectos se extienden más allá del período de la medida, debido a la necesidad de reprogramar operaciones, atender acumulaciones de carga y normalizar posteriormente los distintos eslabones de la cadena logística”, indicó la gremial y agregó: “Las interrupciones también pueden afectar el retiro, devolución y reposicionamiento de contenedores vacíos, generando desajustes adicionales en la operativa logística”.

La gremial advirtió que las interrupciones influyen de forma directa en los posibles nuevos acuerdos comerciales de Uruguay. “Esto resulta particularmente relevante para los productos sujetos a cuotas de acceso, donde las demoras o la falta de previsibilidad pueden traducirse no solo en mayores costos, sino también en la pérdida efectiva de oportunidades de exportación”, dijo.

“Resulta importante contar con planes de contingencia y mecanismos de coordinación previamente definidos que contribuyan a prevenir y mitigar los efectos de las disrupciones, preservar la previsibilidad de los atraques y facilitar una rápida normalización de la operativa”, sostuvo la UEU en el informe.

Competitividad

En el informe, la gremial también destacó la visión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) sobre la importancia de la renovación de la flota, descarbonización y el avance de la digitalización están incidiendo en las necesidades de inversión, los costos y la organización del transporte marítimo y las operaciones portuarias.

Uruguay cuenta con regímenes de puerto y aeropuerto libre, zonas francas y depósitos aduaneros. Según la UEU estas características “no garantizan” el rol de hub logístico. De hecho, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Logística (Inalog) entre 2017 y 2024, en promedio, el 59% de los contenedores medidos en TEUs movilizados en el puerto de Montevideo estuvo asociado a actividades de hub — trasbordo, reembarque y tránsito—, mientras que el 41% restante correspondió a exportaciones e importaciones uruguayas.

Por otra parte, los tránsitos vinculados al Centro de Distribución Regional (CDR), alcanzaron un valor de US$ 4.905 millones CIF en 2024. Según el Inalog, Paraguay y Argentina concentraron en promedio el 66% del volumen de las cargas CDR entre 2017 y 2024.

La gremial consideró que si bien el puerto de Montevideo integra un sistema marítimo regional en el que los puertos compiten por captar escalas, existen importantes inversiones entre las que se destaca la expansión de la terminal de contenedores de Río Grande (Brasil), que prevé incrementar su capacidad y fortalecer su posicionamiento como hub del Cono Sur.

Puerta del acceso Florida del Puerto de Montevideo cerrada, ND 20251009, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

El aumento en el volumen de contenedores en lo que va de 2026 se debe en especial a su escala. Sin embargo, para la UEU, esto constituye solo uno de los factores que inciden en su competitividad y “debe analizarse junto con la infraestructura y los accesos, el marco normativo, los costos, la conectividad marítima y la continuidad operativa”, en particular el dragado y el mantenimiento de las profundidades del canal de acceso.

“La disponibilidad de infraestructura, sin embargo, no es suficiente por sí sola para asegurar un funcionamiento eficiente del puerto. El desempeño del puerto depende también de la coordinación entre terminales, operadores, muelles, accesos terrestres, Aduana, transportistas y demás prestadores que intervienen en la cadena logística”, indicó la UEU.

Movimientos y costos

En 2025, Uruguay exportó bienes por US$ 13.493 millones, lo que correspondió un 5% más que en 2024 y el mayor valor de los últimos 10 años. Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el modo marítimo representó más del 70% del valor y del volumen físico exportado, mientras que el puerto de Montevideo concentró más del 60% del valor total de las exportaciones.

El comercio exterior uruguayo representó el 38,3% de los TEUs movilizados durante el año pasado, mientras que el trasbordo explicó el 37,7%, los contenedores vacíos el 15,8% y el tránsito el 8,2% del total.

Históricamente la mayor parte de los movimientos dentro del puerto de Montevideo están asociados a mercadería en tránsito. Sin embargo, en 2025, los TEUs asociados al comercio exterior aumentaron 6% respecto de 2024, los correspondientes a tránsito crecieron 18,6% y los de contenedores vacíos 3,6%. En contraste, los movimientos de trasbordo registraron una caída de 47,5%.

“Para las empresas exportadoras, la evolución de los costos asociados al movimiento de la carga —incluidos los fletes y gastos locales, servicios portuarios y terminales— tiene una incidencia directa sobre su competitividad, en la medida en que operan en mercados internacionales donde las posibilidades de trasladar aumentos de costos a los precios de venta son limitadas”, indicó el informe.

La UEU aseguró que la evolución de los costos asociados a la actividad portuaria no es reciente, ya que los conceptos facturados por las terminales registraron aumentos superiores al 300% en dólares entre 2013 y 2018.