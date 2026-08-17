"Si es el límite de Castillo, renunciará": Sánchez dijo que el gobierno no descarta esencialidad en el puerto

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que el gobierno no descarta decretar la esencialidad en el puerto de Montevideo aunque, de momento, no es una opción que se vea viable porque están negociando una salida entre la empresa Terminal Cuenca del Plata —mayoritariamente en poder de Katoen Natie— y el sindicato. De todas formas, adelantó que si tiene que aplicarse y "si ese es el límite" del ministro de Trabajo, Juan Castillo, "renunciará".

Sánchez reconoció estar "muy preocupado por lo que sucede en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo". Alegó que el conflicto no es en todo el puerto sino únicamente en TCP, y que el puerto "tiene una terminal granelera que funciona correctamente".

En diálogo con Desayunos Informales (Teledoce), apuntó que los problemas son "en una empresa privada". "Parece ser que la llave la tiene el gobierno cuando no es así, es entre un sindicato de una empresa privada, con esa empresa privada, que además el gobierno anterior le otorgó la exclusividad de los contenedores", mencionó Sánchez.

El secretario de Presidencia recordó que el Frente Amplio, cuando era oposición, cuestionó y denunció el acuerdo. "Estuve en contra pero está firmado y Uruguay se rige por el Estado del derecho", dijo y agregó que actualmente hay "buena relación" tanto con la empresa como con el sindicato. De todas formas reconoció que se trata de un "conflicto complejo" porque "cuando vos tenés una única terminal especializada de contenedores hay un poder muy grande de quien la para, el sindicato".

Para Sánchez, "el sindicato ha puesto arriba de la cosa algunos temas" que no parecen viables, como "$ 50.000 pesos por cabeza para sentarse a negociar".

Barcos atracados en el muelle de la Terminal de Contenedores de Khor Fakkan, a orillas del golfo de Omán. Foto: AFP

"Se estaba llegando a un principio de acuerdo con algunos puntos, el sindicato volvió a traer algunos otros y eso entorpeció las negociaciones. Ahora estamos trabajando para que haya un acuerdo finalmente", acotó y apuntó que las "diferencias" entre el sindicato y la empresa "están poniendo de rehenes al Uruguay del trabajo".

Además, este conflicto puede poner frenos a un deber que tiene TCP tras haber acordado con el gobierno su permanencia en la terminal especializada de contenedores. Sánchez dijo que es necesario que "TCP haga las inversiones que tienen que hacer, que vienen atrasadas con respecto a lo que acordó con el gobierno anterior, que se amplíe y se traiga más carga al puerto de Montevideo".

A todo esto, Sánchez señaló que "las exportaciones aumentaron" en Uruguay, aunque "podrían haber aumentado más, quizás", si no hubiera conflicto.

"El acuerdo que hizo el gobierno anterior genera que haya una sola terminal especializada de contenedores y eso genera un conflicto, y ese conflicto lo está pagando el Uruguay", sentenció.

Alejandro Sánchez en entrevista con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé

Consultado acerca de antiguos dichos del ministro de Trabajo, Castillo, acerca de que para él sería innegociable firmar un decreto de esencialidad, Sánchez señaló que por ahora no está en carpeta una resolución de este tipo porque se está dialogando y se espera llegar a un acuerdo. No obstante, indicó: "Si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ello. Si es el límite de Juan, y hay que declararla, renunciará. Es un tema de Juan, no es un tema del gobierno. Todos somos fusibles y responsables de nuestras decisiones".

En este sentido, explicó que el motivo por el cual no se ha emitido un decreto de esencialidad no es "por ese comentario de Juan". Agregó que "el gobierno exige tomar las decisiones" que se consideren pertinentes y que "en el momento en que el Poder Ejecutivo toma una decisión que uno siente que va en contra de lo que siente, tiene que dar un paso al costado y no hay drama".

El País intentó contactarse con Castillo, de momento sin respuesta.