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El País Información Política

Acto del FA con críticas a Lacalle Pou generó respuestas de blancos contra Pereira y la gestión de seguridad

Los senadores Javier García y Sebastián da Silva cuestionaron tanto la marcha del gobierno de Yamandú Orsi como las referencias de la cúpula del oficialismo al discurso que el líder blanco dio la semana pasada.

El País
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16/08/2026, 18:17
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Militantes del Partido Nacional saludan a Luis Lacalle Pou.
Militantes del Partido Nacional saludan a Luis Lacalle Pou.
Foto: Ignacio Sánchez.

Luego del discurso que dio el sábado pasado en el teatro "El Galpón” el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el que deslizó algunas críticas al exmandatario blanco, Luis Lacalle Pou, dirigentes nacionalistas salieron al cruce del exsindicalista.

“Hablará muy lindo en la Plaza Matriz, pero a la hora de entregar el gobierno, lo hizo con US$ 1.000 millones de déficit fiscal mayor al esperado, y con US$ 1.000 millones en deudas. Eso hubo que enfrentarlo para resolverlo”, apuntó Pereira, en alusión al reciente discurso del líder de los blancos, durante el acto de conmemoración del 190 aniversario del Partido Nacional.

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“Uno puede tener mucho discurso sobre la libertad, de que no se puede ser libre sin trabajo, vivienda y educación, pero en los últimos cinco años, más allá de los discursos, 30.000 compatriotas más engrosaron las filas de los asentamientos en el gobierno de la coalición republicana. No es que ganaron más libertad”, había apuntado el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en referencia al “discurso bonito” del expresidente.

En respuesta, el senador blanco Javier García escribió en X: “Todo el oficialismo reunido y ni una idea para enfrentar la inseguridad y la violencia que tomó a Uruguay. Todos reunidos y ni una idea para defender el trabajo, el empleo y la inversión que se va. Todo el oficialismo a los gritos con una OBSESIÓN: Lacalle Pou. Cada vez más claro la falta de rumbo y de liderazgo”.

Alejandro Sánchez, Carolina Cosse y Fernando Pereira, este sábado en el Teatro El Galpón.
Alejandro Sánchez, Carolina Cosse y Fernando Pereira, este sábado en el Teatro El Galpón.
Foto: Leonardo Mainé.

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"Obsesionado"

El senador Sebastián da Silva, habitual y duro crítico de Pereira, señaló en X que “al zurdo cuando se lo enfrenta se pone violento”. Y aludió a que el titular del FA está “obsesionado” con él porque lo denunció en 2021 por estar en la plantilla del Estado pero no concurrir a trabajar. “Es por eso, que estoy en donde estoy, y aquí estaré al morir. En el bando de los administradores de buena fe; en el partido de las probidades presidenciales, junto a aquellos que suben y bajan pobres del poder”, escribió Da Silva.

Pereira también en El Galpón expresó: “No podemos tolerar los ataques de los Da Silva y toda esa comunidad de odiadores seriales”.

Da Silva le contestó a su vez que “capaz que si estudia algo de historia, podrá aprender que nada le gusta más a un blanco que combatir la mentira”.

Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, con En Clave País.
Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, con En Clave País.
Foto: Darwin Borrelli

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