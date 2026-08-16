Almagro cruzó a Fernando Pereira y aseguró que fue "expulsado" del Frente Amplio "en un proceso stalinista"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, protagonizaron un cruce a raíz de las declaraciones que el exjerarca realizó sobre el expresidente José Mujica y su posición frente a Venezuela.

Pereira sostuvo que el Frente Amplio “no le da derecho” a Almagro a hablar de Mujica y cuestionó la versión del exsecretario general de la OEA sobre su salida de la fuerza política. Según afirmó, Almagro no fue expulsado del Frente Amplio, sino que se alejó por decisión propia al “abandonar los valores y principios” de la coalición.

Las declaraciones de Pereira, realizadas durante un acto del FA en el Teatro El Galpón, generaron una respuesta de Almagro, quien aseguró que sí fue expulsado del FA y calificó el proceso como “stalinista”. “No tuve derecho a defenderme, decir otra cosa constituye una falsedad”, sostuvo en la red social X.

Almagro también reivindicó los principios que, según afirmó, defendió durante su trayectoria política. Mencionó la "democracia frente a las dictaduras, la defensa de los derechos humanos frente a los crímenes de lesa humanidad y las violaciones sistemáticas de derechos humanos", además de elecciones “libres, justas y transparentes” frente al "fraude electoral y los golpes de Estado".

En ese sentido, marcó sus diferencias con el Frente Amplio respecto a la situación de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. “Sí, tenés razón que estas son grandes diferencias de principios”, señaló, y acusó a Pereira de haber estado “del lado de la defensa y la impunidad” de dictadores.

El exsecretario general de la OEA también defendió su derecho a opinar sobre Mujica y aseguró que trabajó “codo a codo” con el expresidente durante mucho tiempo. “Lo que yo deba decir está amparado por el derecho a la libre expresión”, afirmó, y agregó que sus declaraciones están basadas en un conocimiento “muy en profundidad” de los temas que trató con Mujica.

1.- Sí, fui expulsado del frente amplio en un proceso stalinista en el que no tuve derecho a defenderme, decir otra cosa constituye una falsedad.

2.- Los principios que defendí (y que defiendo) son los de la Democracia contra la dictadura, la defensa Derechos Humanos contra los… — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 16, 2026

Alejandro Sánchez, Carolina Cosse y Fernando Pereira, este sábado en el Teatro El Galpón. Foto: Leonardo Mainé.

El origen del cruce

El origen del cruce estuvo en declaraciones realizadas la semana pasada por Almagro sobre el fallecido expresidente. En esa oportunidad, sostuvo que conocía cuál era la posición de Mujica respecto de Venezuela y aseguró que coincidía con la suya.

“Yo sé lo que pensaba Mujica de Venezuela y sé que pensaba como yo pensaba, por eso me dolía que después públicamente dijera otra cosa”, había manifestado Almagro en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA. Foto: EFE

Críticas al MPP y a la falta de debate ideológico en la izquierda

Para Almagro, en el Frente Amplio "falta elaboración ideológica" y no tiene hoy "un programa de izquierda". "No tiene las definiciones ideológicas que verdaderamente se necesitan. No tiene los caminos de las grandes reformas necesarias para generar las condiciones de igualdad", indicó.

De todas formas, sobre su futuro político, descartó cualquier posibilidad de integrar el Partido Colorado: "Estoy en otra cosa completamente".

Almagro se ganó las críticas del Frente Amplio cuando, luego de ser canciller en el gobierno de José Mujica, asumió como secretario general de la OEA e impulsó posturas contrarias a las que, en Uruguay, impulsaba la fuerza política oficialista.

Luis Almagro y Nicolás Maduro. Foto: EFE.

La visión sobre Venezuela, Nicaragua y las acciones de EE.UU. en la región

Uno de los países que en su momento causó discordia fue Venezuela. Tras la intervención de Estados Unidos en enero de este año, lo que provocó la captura de Nicolás Maduro, Almagro cuestionó: "Estaba toda la flota de EE.UU. en el Caribe, se ocuparon de Venezuela, hicieron como una adquisición hostil, cambió el CEO y quedó el resto del directorio, y ese fue el parámetro de ejecución. Venezuela es un país rico, con muchos recursos. Pasaron por al lado de dos países pobres y sin recursos como Nicaragua y Cuba y se fueron a otro país rico con muchos recursos, esa es la realidad. Todo lo demás es especulación".

"Lo que yo querría es que se estuviera defendiendo la democracia", dijo, pero lamentó que "las acciones" de Estados Unidos "solamente van donde hay un interés". De todas formas, confió que "la transición se va a dar" en Venezuela. "A mediados de los 80 la democracia era en función de la amistad de la relación bilateral de EE.UU. con los países. No podemos volver a ese esquema, tenemos que volver a lo que se verificó a partir de lo 80 en adelante: que la democracia son libertades y derechos humanos y tener elecciones libres, justas y transparentes".

Sobre otro caso como el de Nicaragua, dijo que Daniel Ortega "se ha transformado en el peor tirano de las Américas" pero no hay acciones de otros países para retirarlo del poder.