Gandini no declaró a la Jutep en 2025 inversión en Conexión Ganadera: "¿Cómo voy a declarar algo que no tengo?"

Laura Scalabrino Muga, esposa del director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, se encuentra entre los acreedores que adhirieron al acuerdo promovido por el síndico de Conexión Ganadera (CG), junto con varios estudios jurídicos y comenzaron a recuperar una parte de su inversión.

Esta inversión en ganado era un bien ganancial que incluyeron en una declaración presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en 2023, pero que desapareció de sus declaraciones patrimoniales entregadas después de la caída de CG en 2025, informó Búsqueda y confirmó El País.

En la declaración que presentó como diputado en marzo de 2023, Gandini incluyó como bien ganancial 84 vacas de cría por un valor total de $ 2.353.150. No especificó que los bienes estuvieran vinculados con Conexión Ganadera.

En diálogo con El País, Gandini señaló: "¿Cómo iba a declarar algo que no tengo?". "Tengo un reclamo, es como si vos hacés un juicio. Mis abogados y el estudio nos dijeron que no teníamos expectativas de cobrar ni el 5%, y cobramos alrededor del 4,5%, no puedo declarar algo que no tengo", añadió.

"En 2023 está declarado, no oculté, está en mi declaración jurada". "En 2025 no puede estar porque no lo tengo, no tengo un crédito", expresó el exlegislador. "No tengo registrado que alguien me debe plata. No puedo declarar que tenga una expectativa de cobrar algo. Mi esposa que es contadora, me dice que eso estaba perdido", aseguró.

La siguiente declaración jurada de bienes de Gandini, por su cese como legislador, tiene fecha 22 de febrero de 2025, cinco días después de la entrada en concurso de Conexión Ganadera. En ella no hay mención a bienes agropecuarios ni a tener créditos a favor ni ser acreedor de empresa o persona física. Eso tampoco está incluido en su declaración de agosto de 2025, cuando asumió como director en la ANP.

El semanario señala que en el caso del presidente de la ANP, Pablo Genta, plasmó en su declaración jurada de agosto de 2025, con CG en concurso, una inversión en la empresa por $ 1.500.000. Por lo que no siguió el criterio de Gandini.

Jorge Gandini en conferencia de prensa por el caso Leiva. Foto: Ignacio Sánchez/El País

El síndico certificó que Scalabrino, la esposa de Gandini, tenía un crédito quirografario por la suma de $ 2.697.483, al tipo de cambio de la fecha de declaración del concurso, el 17 de febrero de 2025.

En el marco del concurso, de acuerdo con el documento elaborado por el síndico, Scalabrino había reclamado que se le reconocieran créditos a favor por US$ 67.865 contemplando intereses, reportó Búsqueda.

Caso Leiva

La semana pasada, el exsenador dio una conferencia de prensa luego de que Pablo Leiva, asesor del edil blanco de Montevideo Gonzalo Gómez, recibiera una condena por delito de lavado de activos en un operativo en el que se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000.

El curul pertenece al sector del exsenador nacionalista. Su vinculación se da a partir de que Gómez es integrante del sector que él lidera, Por la Patria, y que la Fiscalía investiga transacciones realizadas por Leiva en un local de cobranzas propiedad de la esposa de Gandini, ante la sospecha de que esos movimientos pudieran integrar una maniobra de lavado.

Gandini aseguró que él y su pareja no tenían “nada que ocultar” y que no conocía al condenado, aunque sí al hijo, que es militante de su sector. El local de cobranzas lo adquirió su esposa hace 13 meses, pero Leiva era cliente desde antes, indicó.

Jorge Gandini en conferencia de prensa por el caso Leiva. Foto: Ignacio Sánchez/El País

Tal como informara El País, la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano le respondió a Gandini que no puede acceder a la carpeta investigativa fiscal del caso que terminó con la condena del asesor del edil blanco Gonzalo Gómez porque "no se encuentra dentro de las hipótesis previstas para poder acceder a la misma", dado que "no es indagado ni víctima". Esto después de que el dirigente nacionalista, hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), hiciera una solicitud para conseguir la información hace una semana.

Romano explicó en la carta que Fiscalía "no se encuentra habilitada a remitir las actuaciones que obran en la carpeta investigativa" porque Gandini no está involucrado en el caso, al mismo tiempo que recordó "que las víctimas, los indagados y sus respectivas defensas tienen libre acceso a la investigación" sobre ellos.