Los blancos separan el caso del asesor condenado de la situación de Gandini y esperan explicaciones del edil

El Partido Nacional procesa con cierta cautela, mientras recibe duras críticas del Frente Amplio, el último episodio que lo puso en el centro de atención: la condena a un asesor de un edil blanco de Montevideo por lavado de activos, con acusaciones de un posible vínculo con un local de cobranzas de la esposa de Jorge Gandini, algo que investiga Fiscalía.

En filas nacionalistas, no obstante, separan la situación del asesor del edil Gonzalo Gómez, que tiene una pena con penitenciaría tras un allanamiento en su vivienda, de las especulaciones públicas que está enfrentando Gandini, debido a la presunción de inocencia y al hecho de que no ha sido convocado por la Fiscalía. Por eso, algunos son categóricos a la hora de condenar el primer hecho y poner paños fríos sobre el segundo.

Pero, además, esto se lo considera un asunto personal y no partidario, ni tampoco por ser el director en la Administración Nacional de Puertos por la oposición, como dijo el propio Gandini en su conferencia de este martes.

En esa insistencia de separar el caso en dos partes, el senador Sergio Botana entiende que la condena a Pablo Leiva (por una operación en la que se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000), asesor del edil Gómez, “no es achacable al partido”. Pero ni al suyo ni a los otros, en el sentido de que hechos así suceden también en el Partido Colorado y el Frente Amplio.

Sí entiende que son hechos que “hay que investigar” porque “es narcotráfico”.

Sobre el segundo capítulo en esta historia, en el que ingresó en escena el director de la ANP y el local de cobranzas, cree que es “de mal gusto” involucrar a Gandini y “especialmente a la mujer”. En esa línea, el legislador dijo a El País que “hay una politización de lo que no es político”.

La Fiscalía investiga transacciones realizadas por Leiva en un local de cobranzas propiedad de la esposa de Gandini, ante la sospecha de que esos movimientos pudieran integrar una maniobra de lavado. Hasta el momento no surgen indagatorias contra el dirigente blanco ni su esposa.

La diferenciación entre la condena del asesor y la situación de Gandini también la realizó el senador Javier García. Hizo hincapié en dos cosas, además de definirlo como “un hombre de bien” con quien comparte militancia hace 45 años”. Primero, que “no hay ninguna acción judicial”; segundo, que “todo el mundo es inocente hasta la demostración de lo contrario”.

Asimismo, reafirmó que no pueden “prejuzgar” y que deben “actuar de acuerdo a derecho”.

Sobre la condena al asesor del edil, García fue enfático: lo “peor que se puede hacer es negar o minimizar” lo que sucedió, dijo. Por lo tanto, cree que “hay que actuar”, aunque “no sobreactuar”. Y considera que corresponde al Partido Nacional “asumir” la situación y “resolverlo respetando lo que establece la Carta Orgánica”.

Por último, el senador Sebastián Da Silva aseguró que Gandini, “más allá de las casualidades, ha sido muy claro” en sus declaraciones públicas. En tanto, del edil Gómez espera las explicaciones que pueda dar cuando regrese de China, sobre todo por la contratación del asesor ahora condenado.

Un mensaje de WhatsApp y la espera

Hasta ahora, el directorio no emitió ningún comunicado aún, pero sí recibió un mensaje del edil Gómez donde se puso “a disposición” para “explicar personalmente lo sucedido”.

Pero aún no se sabe cuándo sucederá. En ese mensaje de WhatsApp, porque está en China, Gómez dice que llegará a Uruguay el sábado. Sin embargo, por ahora no está previsto que el próximo lunes haya directorio del Partido Nacional. Aunque hay otra cuestión: aún no se resolvió a cuál ámbito partidario irá, aunque es probable que sea a la comisión de asuntos políticos.

Porque hay otro asunto que quedó dando vueltas: Gómez desvinculó a Leiva, sin embargo, el hijo del condenado continuó con su cargo de asesor. El joven estuvo en la mira en una primera instancia, pero después fue liberado y desvinculado de la investigación.

Gandini reafirma su versión

Gandini volvió a hablar en la tarde del miércoles, en esta oportunidad en radio Sarandí, un día después de dar una conferencia de prensa solo —porque así lo decidió, dijo— por casi 40 minutos en un hotel céntrico. Volvió a repetir conceptos como que el local de la red de cobranzas tiene 14 cámaras, por lo que está todo registrado; que su esposa compró la franquicia de la empresa de cobranzas hace 13 meses, pero que el ahora condenado iba desde antes; y que están a disposición de Fiscalía.