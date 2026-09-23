La jugada millonaria de Megalabs: crédito "récord" con bancos locales y compra un laboratorio en Argentina

La empresa Megalabs (anteriormente conocida como Mega Pharma) ubicada en Parque de las Ciencias en Uruguay, obtuvo un financiamiento bancario catalogado como "record", de US$ 420 millones el pasado 7 de setiembre para sumar nuevas inversiones en el país y en la región y ya concretó la compra de un laboratorio en Argentina, según confirmó El País por fuentes al tanto de la situación.

El estudio Guyer & Regules asesoró legalmente a la empresa y la operación también reunió a los principales bancos privados de Uruguay (Banco Santander, BBVA, BTG Pactual, Scotiabank Uruguay y Banco Itaú Uruguay). En esta ocasión, equipos de diferentes firmas representaron a las instituciones. Además de representar a Megalabs, Guyer & Regules asesoró a BBVA y BTG Pactual, mientras que Dentons Jiménez de Aréchaga respaldó a Santander como agente coordinador y prestamista principal. Por otro lado, Ferrere asesoró a Scotiabank, mientras que el Banco Itaú Uruguay contó con asesoría interna.

En diálogo con El País, Nicolás Herrera Alonso, socio encargado del departamento bancario y financiero de Dentons Jiménez de Aréchaga, explicó que la operación financiera se realizó en dos tramos.

“La operación fue toda liderada por Santander. Primero se hizo un crédito puente con el equipo de Santander en Nueva York hace aproximadamente dos meses. Después de eso, el crédito se bajó a Uruguay y allí Santander Uruguay lideró un grupo de bancos para otorgar un crédito sindicado -que en primera instancia se había conseguido en el exterior- a nivel local”, explicó el ejecutivo.

“Dentons Jiménez de Aréchaga, como abogado de Santander, lideró el asesoramiento legal del financiamiento en ambos tramos. Esto no es para ninguna reestructuración de pasivos, esto es para potenciar el crecimiento de la empresa”, agregó.

Banco Santander. Foto: Archivo.

Herrera Alonso sostuvo a El País que el proceso de la operación fue “súper positivo”, sobre todo por la participación de los bancos privados “más importantes” del país.

“Es muy importante para Uruguay y es un monto récord. Que una empresa multinacional de este calibre esté confiando en el mercado uruguayo para tomar un financiamiento de este tipo habla muy bien del país”, aseguró.

También opinó que esta operación es “un mensaje muy importante para la economía y para la madurez del sistema financiero uruguayo”.

Una de las corporaciones farmacéuticas más importantes de la región

Vale destacar que la empresa es una de las corporaciones farmacéuticas más importantes de la región, ya que se especializa en investigación, desarrollo, producción y distribución de medicamentos, productos dermo-cosméticos y suplementos nutricionales.

En cuanto a su participación en Uruguay, su trabajo comenzó en el año 1961 con la fundación de Roemmers Uruguay, ya que inicialmente funcionaba como una oficina de representación en el exterior de la farmacéutica argentina.

En 1989, tras fabricar a través de terceros, inauguraron su primera planta de producción en Montevideo. Luego siguieron consolidándose en el mercado local, adquiriendo otros laboratorios locales como Galien y Haymann.

Ya sobre 2002, la estructura moderna nació bajo el nombre Mega Pharma, una alianza que integró marcas y laboratorios reconocidos como Roemmers, Rowe, Poen, Medihealth, Panalab y Raymos. Luego, en 2019 la compañía completó su transición de marca unificada a Megalabs.

Actualmente está controlada por los hermanos Andreas y Thomas Strüngmann, que se unieron a la empresa cuando Roemmers de Argentina decidió formar una unidad de negocio que agrupara algunos activos locales con otros en Uruguay, México, República Dominicana, Ecuador y Venezuela.

Los Strüngmann poseen participaciones en las empresas biotecnológicas alemanas Glycotope y BioNTech. Esta última, junto a Pfizer desarrollaron la primera vacuna contra el virus covid-19. De hecho, la relación de Thomas Strüngmann con Uruguay jugó un rol clave en que el país accediera a dichas vacunas, tras un diálogo telefónico con el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

La empresa actualmente opera en más de 20 países de América Latina y el Caribe y cuenta con 17 plantas de producción y múltiples centros de investigación y desarrollo. Asimismo, su principal centro de operaciones está ubicado en el Parque de las Ciencias, situado en la Ruta 101 en el departamento de Canelones.

El Parque de las Ciencias en Canelones funciona con régimen de zona franca. Foto Archivo El País.

Compra el 60% de un laboratorio en Argentina

En sintonía con esta operación, Megalabs concretó la compra del 60% del laboratorio argentino Finadiet, según informó el medio Pharmabiz (especializado en la industria farmacéutica y cosmética) y confirmó El País con fuentes al tanto de la situación.

En este caso, Pharmabiz indicó que la operación contó con un desembolso cercano a los US$ 125 millones y que Megalabs se ocuparía del management, con el fin de definir las nuevas estrategias de negocio de la empresa. A su vez, Megalabs se quedaría con el 100% de Finadiet en el mediano plazo.

Megalabs. Foto: Megalabs.

Dicha compañía basa la mayoría de su producción en líneas de urología y dolor y mantiene su sede productiva en el barrio Almagro, en donde fabrican sólidos orales generales y cápsulas.

El foco comercial de Finadiet está puesto en sus marcas principales Tansiloprost Duo FIN, Tansiloprost FIN, indicadas para la hiperplasia benigna de próstata, y en Calmador FIN, Calmador Plus FIN, usadas en dolor moderado a severo. Estos productos representan el 50% de su facturación, según Pharmabiz.

La empresa tiene una incipiente línea de Especialidades. En dicho negocio resalta el medicamento Pulmozyme, indicado para fibrosis quística, el que llegó a la firma en el año 2024 y tras el acuerdo sellado con la suiza Roche. En dicha unidad también sobresalen los antibióticos Alveoxina, basado en colistimetato sódico, y Alveoterol, formulado con tobramicina, agregó ese portal informativo.

La empresa cuenta con unos 140 empleados. Pensando en el futuro, el plan para fin de año es mudar la producción a la planta que el laboratorio está creando en el Parque Industrial Oks, situado en Escobar, según informó Pharmabiz.