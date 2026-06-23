Más selectividad, pero sin freno: cómo viene el mercado de fusiones y adquisiciones de empresas en Uruguay en lo que va del año

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en Uruguay transitó el primer semestre de 2026 con una dinámica similar a la observada durante el año pasado. Si bien los especialistas consultados coinciden en que no hubo un salto significativo en la actividad, tampoco se registró un enfriamiento del mercado. Por el contrario, destacan un flujo constante de procesos en análisis, negociaciones avanzadas y operaciones que continúan despertando el interés de inversores locales e internacionales, aunque en un contexto marcado por una mayor selectividad, plazos más extensos y un escrutinio más profundo sobre los activos.

En esta ocasión, los sectores vinculados a tecnología, energía, servicios financieros, agroindustria y consumo continúan liderando el interés inversor, mientras que factores como las tasas de interés, la incertidumbre geopolítica y la volatilidad internacional incidieron principalmente en la velocidad y estructura de las operaciones más que en la decisión de concretarlas. Ahora, ¿cuál es el balance de cada consultora sobre el primer semestre del 2026?

Guyer & Regules

Para Guzmán Rodríguez, socio de Guyer & Regules, el primer semestre no presentó cambios significativos respecto a 2025 y terminó consolidando una dinámica que ya venía observándose en el mercado local.

Según explicó, el año comenzó con un “enlentecimiento” tanto en cantidad como en relevancia de las transacciones, aunque esa situación fue corrigiéndose con el correr de los meses hasta llegar a niveles similares a los del año pasado.

Rodríguez destacó especialmente el protagonismo de sectores como tecnología, fintech, inmobiliario, agroforestal, energías renovables y petróleo, y recordó algunas de las operaciones más relevantes que marcaron la agenda corporativa en los últimos meses.

Entre ellas mencionó la aprobación por parte del Banco Central de la venta de HSBC a BTG Pactual, operación que calificó como “un hito importante”, además de la venta de Nodum a Vesta Software, la adquisición por parte de Shell de las participaciones de Chevron y QatarEnergy en bloques offshore uruguayos, la compra del hotel Enjoy por el Grupo Fasano, la adquisición de Prisma y Newpay por Visa y la compra de dos plantas fotovoltaicas de Atlas por parte del fondo francés Ardian.

Sin embargo, el aspecto que más llamó su atención fue la evolución de la industria tecnológica uruguaya, rubro que “sigue sorprendiendo” a los jugadores del mercado.

Según explicó, existía la expectativa de que el avance de la inteligencia artificial provocara una reducción en la demanda de programadores y servicios tecnológicos tradicionales, impactando negativamente en las operaciones de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, ocurrió lo contrario.

“Muchas software factories se han reperfilado como compañías de inteligencia artificial o han buscado defender su posición a través de una fuerte especialización o nichos de mercado”, señaló.

A su entender, este proceso generó nuevas oportunidades de inversión y mantuvo vivo el interés de fondos internacionales.

“La tendencia del 2026 es que existe apetito por parte de los fondos de private equity por las empresas de software e inteligencia artificial uruguayas, con varias operaciones relevantes en curso”, remarcó.

Inteligencia Artificial. Foto: archivo El País.

En cuanto al contexto internacional, indicó que ni la volatilidad financiera ni la situación geopolítica tuvieron impactos directos sobre las operaciones que actualmente se encuentran en marcha.

KPMG

Rodrigo Ribeiro, socio de KPMG, sostuvo que el semestre tuvo un desempeño muy similar al registrado en la segunda mitad de 2025, aunque con señales de mejora hacia el cierre del período.

Para él, uno de los factores que generó incertidumbre durante los primeros meses del año fue la evolución de las tasas de interés y el efecto potencial del encarecimiento del petróleo sobre la inflación global.

“Si se generaba una posible inflación por el precio del petróleo, eso hacía que el costo de financiamiento aumentara y tendieran a enlentecerse las transacciones”, explicó.

Sin embargo, consideró que la disipación de esos temores permitió despejar parte del panorama y favoreció un escenario más propicio para las operaciones corporativas.

“El tema se fue aclarando y deberíamos comenzar a continuar viendo mucha transacción a nivel global”, agregó.

Ribeiro destacó además que 2026 ha sido especialmente activo en los países desarrollados, tanto por el crecimiento de las ofertas públicas iniciales de acciones (IPO) como por la recuperación de las operaciones de M&A.

Respecto a la región, señaló que las reformas tributarias en Brasil, así como procesos electorales en Colombia y Perú, incidieron sobre la dinámica de esos mercados, mientras que Uruguay mantuvo un comportamiento relativamente estable.

Entre los sectores más activos ubicó la agroindustria, el retail, los servicios financieros y la tecnología.

Sobre el impacto de los conflictos internacionales, reconoció que existieron efectos sobre las decisiones de inversión, aunque eso “se fue disipando a través del tiempo”.

En esa línea, agregó que la volatilidad no provocó cancelaciones masivas de operaciones sino una pérdida temporal de dinamismo.

Rodrigo Ribeir. Foto: KPMG.

Pensando en el segundo semestre, aseguró que será “de muchísimo movimiento a nivel general”.

Exante

Priscilla Pelusso, socia de Exante, presentó una visión algo más cautelosa respecto a la evolución reciente del mercado en comparación a sus colegas.

Según los relevamientos realizados por la consultora, la cantidad de operaciones observadas durante el primer semestre fue inferior a la registrada en igual período de 2025.

En concreto, indicó que la firma registró nueve transacciones durante los primeros seis meses del año, de las cuales cinco corresponden a operaciones de fusiones y adquisiciones con cambio efectivo de control.

De todas formas, aclaró que las estadísticas disponibles no reflejan la totalidad del mercado, ya que “no todas las transacciones se vuelven públicas, por lo que el total es mayor de lo que nosotros observamos”.

Pelusso destacó que los sectores que continúan captando el interés de los inversores son prácticamente los mismos que lideran las operaciones desde hace varios años: consumo masivo y distribución, agronegocios, energía y tecnología.

En materia internacional, señaló que los datos de la región muestran niveles de actividad similares o ligeramente superiores a los del año pasado, aunque recordó que “Uruguay no puede compararse con países que tienen una transaccionalidad de M&A mucho mayor”.

La economista sostuvo que el contexto internacional también sigue siendo un factor relevante para los inversores.

“Sin dudas que el aumento de tasas, la incertidumbre que genera la situación geopolítica y la volatilidad afectan las decisiones de inversión”, advirtió.

A pesar de ello, indicó que continúan avanzando procesos de tamaño relevante para el mercado local.

“Seguimos teniendo procesos que se encuentran en distintas etapas, incluso algunos iniciándose, de transacciones que para Uruguay pueden considerarse de un tamaño mediano”, sostuvo.

Además, destacó un fenómeno que continúa alimentando el flujo de oportunidades: la venta de empresas familiares sin sucesión definida.

“La existencia de empresarios uruguayos que no tienen una sucesión para sus negocios y acuden a la venta sigue estando muy firme en nuestro país”, afirmó.

Dentons Jiménez de Aréchaga

Por su parte, Fernando Jiménez de Aréchaga, socio de Dentons Jiménez de Aréchaga, sostuvo que el mercado uruguayo contó con “un semestre de continuidad con matices” y que “no hubo un salto en la actividad, pero tampoco un enfriamiento”.

A su juicio, una de las principales características del período fue el creciente protagonismo de inversores locales junto con compradores internacionales “más exigentes”.

Aunque describió el volumen de actividad como “saludable”, aclaró que el mercado actual genera más trabajo “en profundidad” que en “volumen” de cierres.

“Hay bastante movimiento, procesos en due diligence, negociaciones avanzadas y mandatos que se activan, pero no necesariamente se traduce en una mayor cantidad de cierres en el corto plazo”, explicó.

Según sostuvo, las negociaciones se extienden debido a una revisión más minuciosa de “precios, riesgos y estructuras”.

“Cuando el activo es bueno, la operación se termina haciendo; lo que cambió es que lleva más tiempo”, afirmó.

Jiménez de Aréchaga también destacó que Uruguay mantiene ventajas competitivas frente a otros mercados regionales.

“Para cierto tipo de inversor, la previsibilidad, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional pesan más que el tamaño o el dinamismo, y ahí Uruguay sigue bien posicionado”, sostuvo.

Entre los sectores más activos identificó tecnología, software, energía, infraestructura, agronegocios, agroindustria, fintech, consumo y retail.

Además, destacó el surgimiento de oportunidades en educación, al cual definió como “un sector relativamente nuevo en el mapa de M&A local” y que “empieza a mostrar cierta tracción con redes internacionales”.

Eduación. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Respecto al escenario global, afirmó que el impacto se percibe principalmente en la forma de invertir.

“No vemos un retiro de inversores, sino un cambio en cómo invierten: hay más preguntas, más foco en escenarios de stress y menor tolerancia al error”, explicó.

“No vemos un boom, pero sí la continuidad de este mercado bastante ordenado y selectivo”, agregó pensando en el segundo semestre del 2026.

Ernst & Young

Marcelo Del Guercio, socio de Ernst & Young, coincidió en que “fue un semestre similar a 2025 en términos de volumen, pero con un mercado más selectivo”.

Según indicó, “se observó un nivel de actividad alto en procesos abiertos, con múltiples operaciones en análisis y due diligence”.

Sin embargo, aclaró que predominan las transacciones “en etapa de estructuración y negociación" y que hoy en día ““los procesos son hoy más largos y exigentes”.

Del Guercio destacó que Uruguay mantiene su atractivo regional gracias a factores como la “estabilidad y la previsibilidad”, aunque naturalmente opera en una escala menor que grandes mercados como Brasil o México.

En cuanto a los sectores más activos, mencionó energías renovables, tecnología, servicios financieros y agroindustria.

Energias renovables Foto: archivo.

También identificó un incremento de consultas vinculadas a servicios digitales y logística asociada al comercio exterior.

Además, observó una mayor apertura por parte de empresas uruguayas para analizar alternativas de venta o asociación.

“Se observa una mayor apertura a evaluar ventas o alianzas estratégicas, especialmente en empresas familiares o que buscan crecer”, concluyó.

PwC

Patricia Marques, socia de PwC, indicó a El País que desde que se desató el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el mercado se volvió “un poco más selectivo y con decisiones que se van tomando con mayor cautela”.

“No es un semestre peor ni mejor a semestres anteriores, consideramos que es un semestre en el cual el contexto lleva a que exista una mayor rigurosidad a la hora de tomar una decisión de comprar o vender una empresa”, agregó.

En el caso de esta consultora, identificaron a tecnología, servicios financieros y alimentos como los sectores que continúan generando interés por parte de los inversores.

También destacó que el empresariado uruguayo “se ha profesionalizado mucho” en fusiones y adquisiciones, por lo que hay más empresas que “se preparan activamente” para un eventual proceso de venta, buscando “asesoramiento especializado” y entendiendo que “vender o incorporar un socio estratégico puede ser una herramienta de crecimiento y no solo de eventual salida”.

Asimismo, dijo que Uruguay “sigue siendo percibido como un destino seguro y predecible para la inversión” y que “en tiempos de incertidumbre geopolítica esto se valora aún más”.

Posadas

Fernando de Posadas, socio de Posadas, remarcó que participaron en “todas las grandes operaciones” de fusiones y adquisiciones del primer semestre del año, representando a JHSF/Fasano en la compra de Baluma S.A. (Enjoy), a BTG Pactual en la compra del HSBC, a Grupo Vierci en la compra de TaTa y San Roque y a Global Eggs “en la compra de varias granjas” y otras operaciones relevantes del rubro forestal.

Señaló que además de esos sectores, el de real estate, tecnológico y farmacéutico, "siguen dinámicos".

Proyecto de JHSF Península para el Enjoy. Foto: JHSF Capital.

También indicó que el semestre contó con mejor actividad que el mismo período del 2025 y que la incertidumbre internacional no afectó decisiones de inversión o procesos de compra. Asimismo, tiene “muy buenas” expectativas para lo que resta del 2026.

Ferrere

Santiago Fontana, socio de Ferrere, indicó que el primer semestre del año estuvo “marcado por una desaceleración en la búsqueda de nuevas oportunidades”. Sin embargo, aclaró que sí hubo “un alto nivel de actividad para cerrar transacciones que se venían acumulando desde 2025”.

Entre los rubros destacados, mencionó a tecnología, retail, servicios, agronegocios y energía. En esta línea, dijo que los empresarios uruguayos “continúan ávidos por comenzar procesos de venta de sus empresas” y que siempre ven una tendencia “al alza” en ese sentido.

Para lo que resta del año, desde Ferrere tienen una “muy buena” expectativa. “Junio comenzó con un dinamismo propio de años anteriores, con muchas empresas con interés de invertir en Uruguay y muchos empresarios locales y extranjeros en búsqueda de vender sus activos en Uruguay. Si la situación se mantiene incambiada, esperamos un segundo semestre igual o más activo que el segundo semestre de 2025”, concluyó.