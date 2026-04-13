Grupo brasileño propietario del hotel Fasano Punta del Este acuerda compra del hotel Enjoy Punta del Este: los detalles

El grupo chileno Enjoy confirmó que llegó a un acuerdo para la venta del 100% de las acciones de Baluma S.A., la sociedad propietaria y operadora del hotel Enjoy Punta del Este, al grupo brasileño JHSF (que ya es propietario del hotel Fasano Punta del Este en Uruguay). El acuerdo se concreta tras varios meses de negociaciones y versiones y deberá ser aprobado por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

En una comunicación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF, regulador y supervisor) de Chile, Enjoy señaló que "las sociedades Inversiones Enjoy SpA y Enjoy Consultora SpA han comunicado que, con fecha 10 de abril de 2026, celebraron un contrato en idioma inglés denominado Stock Purchase Agreement (SPA, acuerdo de compraventa de acciones) con JHSF Península, para la venta del 100% de las acciones de Baluma S.A., sociedad propietaria y operadora de Enjoy Punta del Este en Uruguay".

"Todo lo anterior, sujeto -entre otras condiciones- a la aprobación de la adquisición por parte de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay" (un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas), añadió.

El Enjoy remarcó que la transacción "forma parte de las operaciones que se encuentran contempladas en el acuerdo reorganización judicial de Enjoy S.A llevado ante el 8° Juzgado Civil de Santiago en la causa rol C-1590-2024, y que la intención de celebrar el SPA fue informada a la Comisión de Acreedores de Enjoy por los representantes de los tenedores de los bonos garantizados con vencimiento 2027 emitidos por Enjoy en los mercados internacionales bajo el instrumento en idioma inglés denominado 'Indenture' de fecha 14 de agosto de 2020, y contó con la aprobación de la Comisión de Acreedores, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo".

En el documento no se hace mención a la cifra del acuerdo, pero el diario chileno La Tercera informó que la venta asciende a US$ 160 millones en base a fuentes cercanas a la operación.

Enjoy desembarcó en en Uruguay en 2013 como socio operador del entonces hotel Conrad, tras comprarle a Caesars Entertainment el 45% de las acciones de Baluma S.A. por US$ 139,5 millones. En 2017, Enjoy completó la compra del 55% restante por US$ 198 millones.

