La venta de vehículos 0 kilómetro en marzo fue la más alta del año, ¿qué marcas son las más vendidas en Uruguay en 2026?

La venta de vehículos 0 kilómetro en Uruguay aumentó en marzo 11,2% y se vendieron 6.657 unidades, el máximo en lo que va de 2026, según los datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU). En el primer trimestre del año, la comercialización de vehículos nuevos totalizó 18.023 unidades, un aumento de 1% respecto al mismo período de 2025. Ahora, ¿cuáles son las marcas más vendidas de 0 kilómetro en Uruguay en lo que va de 2026?

Al mirar por segmentos de automotores, los automóviles de pasajeros alcanzaron un total de 4.752 unidades vendidas en marzo (1.987 autos y 2.765 SUV), un aumento de 11,7% frente a igual mes de 2025, cuando se habían comercializado 4.256 unidades (2.360 autos y 1.896 SUV).

El impulso en este segmento sigue dado por las ventas de SUV que se incrementaron 45,8% en marzo frente al mismo mes de 2025, mientras que las de autos bajaron 15,8%. Esta suba importante de los SUV se dio particularmente por los autos de este tipo eléctricos.

Vehículos eléctricos. Foto: Estefanía Leal.

Entre enero y marzo se comercializaron 12.803 automóviles de pasajeros (5.583 autos y 7.220 SUV), un incremento de 19,7% respecto al mismo período de 2025 (cuando habían sido 10.692 unidades).

Por otra parte, fueron 41 los minibuses vendidos en marzo, un 86,4% más que en el mismo mes de 2025 cuando se habían comercializado 22 unidades. En lo que va del año, se comercializaron 58 minibuses, una caída de 32,6% respecto al mismo lapso de 2025.

En tanto, se comercializaron 1.617 vehículos utilitarios en marzo, un 8,3% más que en igual mes de 2025 cuando se habían vendido 1.493. En el trimestre enero-marzo se vendieron 4.456 utilitarios, una disminución de 3,8%.

Respecto a los camiones, los datos de ACAU muestran que se vendieron 243 en marzo, mientras que en ese mes de 2025 se habían comercializado 200, con un alza de 21,5%. En lo que va de 2026, se comercializaron 697 camiones, un incremento de 7,1% respecto al mismo período de 2025.

En cuanto a las ventas de ómnibus, se comercializaron cuatro unidades en marzo, cuando se habían vendido 18 en el mismo mes de 2025. En enero-marzo se vendieron nueve ómnibus y en el mismo lapso de 2025 habían sido 31.

Vehículos estacionados en el Puerto de Montevideo.

¿Cuáles son las marcas más vendidas de 0 kilómetro en lo que va de 2026?

Tomando en cuenta todas las categorías, las marcas más vendidas de vehículos 0 kilómetro en Uruguay en lo que va de 2026 son: BYD con 2.117 unidades, seguido de Fiat con 1.969 unidades, Chevrolet (1.475), Renault (1.203) y Volkswagen (1.170).

Al discriminar por segmento, en automóviles las marcas más vendidas en lo que va de 2026 son: BYD (1.107 unidades), Suzuki (978), Hyundai (592), luego Chevrolet (529) y Renault (457).

En SUV, lidera BYD con 1.006 unidades, Chevrolet (716), Volkswagen (621), Jetour (562) y Chery (468).

En utilitarios, Fiat ocupa el primer lugar en 2026 con 1.635 unidades, seguido de Renault (592), Volkswagen (337), Chevrolet (230) y Victory (183).

En minibuses, lidera Hyundai con 27 unidades, seguido de Mercedes Benz y JAC (con 10 cada una).

En ómnibus, el primer lugar corresponde a Scania con cinco unidades, seguido de Volkswagen con dos.

En camiones las marcas líderes son: JAC con 141 unidades, seguido de Volkswagen (111), JMC (107 unidades), Foton (80) y Dongfeng (52).