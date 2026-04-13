El "documento mártir" que está elaborando el MEC para el sector inmobiliario pero que aún no cuenta con aprobación final

La reglamentación de la ley de operador inmobiliario —la Nº 20.380— avanza en su tramo final, aunque todavía sin una fecha definida para su aprobación. En una nueva instancia de trabajo con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), representantes del sector coincidieron en que hay avances significativos, pero remarcaron que el sistema operativo debe estar completamente probado antes de su puesta en marcha.

“Tuvimos la segunda reunión presencial, fue con el MEC, por la reglamentación de la Ley de Operador Inmobiliario”, explicó Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), al dar cuenta de un proceso que se viene desarrollando en conjunto con múltiples actores del rubro.

Según detalló, el MEC presentó un “documento mártir” —una base de trabajo elaborada tras convocar a distintas asociaciones y gremiales— sobre el que se introdujeron ajustes. “Se presentaron modificaciones más que nada de forma y no tanto de concepto”, señaló, lo que refleja un escenario de relativo consenso en torno a los lineamientos generales.

Un registro 100% digital

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la creación de un registro de operadores inmobiliarios que será completamente digital. La decisión responde tanto a razones tecnológicas como a la magnitud del gente que deberá inscribirse.

“La idea es que el registro sea 100% online digital, por un tema no solo de tecnología sino que las personas, son tantas personas y empresas que van a tener que registrar, es imposible ir físicamente al ministerio para que los registres”, afirmó Medina.

Matias Medina. Foto: Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

No obstante, la digitalización implica desafíos operativos relevantes, especialmente en lo vinculado a la interoperabilidad entre organismos públicos. “Quieren optimizar el tiempo y el cargado de datos, pero para eso hace meses que están desarrollando este software y este sistema”, indicó. En este caso, el objetivo es evitar que cada operador deba gestionar y subir manualmente certificados de distintos organismos.

Ajustes operativos y validación humana

Durante la reunión, desde el sector inmobiliario se plantearon mejoras concretas al sistema en desarrollo. “Nosotros lo que dijimos fueron algunas oportunidades de mejora”, señaló Medina, y puso como ejemplo la carga de información sobre empleados o agentes vinculados.

“Si uno tiene dependientes, tiene una solapa donde cargan los dependientes y bajo un número de matrícula van a trabajar en el formato de tercerizado con personas físicas como agentes, van tener que cargar también los datos de todos los agentes”, explicó. Estas observaciones fueron recogidas por las autoridades: “Ellos fueron tomando nota”.

A pesar de estos ajustes, el dirigente remarcó que el avance es significativo. “Está muy avanzado ese aspecto porque también no sirve de nada que salga la reglamentación si el sistema no está testeado y no se puede implementar porque si no seguimos en lo mismo”, sostuvo.

El funcionamiento del registro también incluirá instancias de control humano. Si bien la carga de datos será digital, “eso sí va a tener que ser validado por una persona física, un humano, un funcionario”, explicó Medina, para evitar irregularidades como la presentación de documentación adulterada.

Consenso amplio

En la mesa de trabajo participaron múltiples organizaciones del sector, lo que da cuenta de la amplitud del proceso. “Estaba la comisión interinstitucional que nuclea lo que es CIU, Cámara de Inmobiliaria de Maldonado y el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal”, enumeró. También hubo presencia de la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay y rematadores.

Medina también aclaró que la reglamentación no depende del Poder Legislativo. “La reglamentación solamente le compete al Poder Ejecutivo”, señaló, recordando que la ley ya fue aprobada en 2024 y cuenta con su número, la 20.380.

Implementación gradual y sin plazos definidos

Otro de los desafíos identificados es la puesta en marcha del registro, que deberá ser progresiva para evitar colapsos en el sistema. “Va a ser gradual, van a haber miles de personas que van a ingresar a ese registro”, advirtió.

En ese sentido, se evalúa establecer mecanismos escalonados de inscripción. “Si van todos el primer día a registrarse, el sistema colapsa”, explicó, y agregó que podría asignarse una fecha específica a cada operador para presentar su documentación.

Contrato de alquiler Foto: archivo El País.

Respecto a los plazos, el panorama sigue siendo incierto. “Nosotros no podemos dar un plazo y ellos tampoco lo tienen”, reconoció Medina. Según indicó, el MEC se comprometió a trabajar en los detalles finales y enviar un nuevo documento con los consensos alcanzados para su validación por parte de las gremiales.