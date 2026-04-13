Ancap volvió a suministrar gasoil a pesqueros extranjeros y la cámara solicitó reunión con el gobierno y la petrolera

Luego de denunciar una falta de abastecimiento de combustible marítimo por parte de Ancap para buques extranjeros, la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros (CAPE) indicó que la petrolera volvió a suministrar gasoil desde hoy. Según dijo el presidente de la CAPE a El País, Aldo Braida, hoy se suministraron 1.400 metros cúbicos y se espera que el miércoles se le sumen otros 4.000 metros cúbicos (unas 4.600 toneladas de gasoil). Braida consideró que "es suficiente", aunque se trata de una "reactivación limitada" pero sin previo aviso por parte de la petrolera.

Por otra parte, Braida sostuvo que la cámara aún no recibió un aviso oficial de Ancap y hoy la CAPE solicitó reuniones con el directorio del ente y autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para tener "previsibilidad" en el sector. "Si nos sentamos a esperar una reunión se nos pasan los negocios", dijo Braida.

Sector pesquero

“Esta medida es de extrema gravedad, tanto en su contenido como en su forma, ya que Ancap no la comunicó oficialmente, sino que las empresas tomaron conocimiento de ella a través de los distribuidores”, señaló la CAPE en un comunicado difundido la semana pasada. Esto se generó luego de que Ancap resolviera un precio diferencial para el gasoil marino destinado a la pesca nacional” que consistía en el aumento de 7% en el precio del combustible marino (que no forma parte del monopolio de la petrolera) en lugar del incremento de 83% que había indicado días previos y con motivo del conflicto en el Medio Oriente.

Red captura peces en el río. Foto: AFP.

El presidente de la CAPE sostuvo este lunes que el comercio exterior se encuentra comprometido por esta problemática ya que impacta de forma directa en la mano de obra y servicios. "Es una locura que nos enteremos por quién nos entrega (el combustible)", agregó.

“Esta medida es de extrema gravedad, tanto en su contenido como en su forma, ya que Ancap no la comunicó oficialmente, sino que las empresas tomaron conocimiento de ella a través de los distribuidores”, señaló la CAPE en un comunicado la semana pasada y agregó: “Una decisión de esta naturaleza, que impacta directamente sobre una flota que tiene en Montevideo su principal base operativa, no puede imponerse de forma sorpresiva, informal y sin previsibilidad”.