Pesqueros extranjeros denuncian falta de abastecimiento de gasoil de Ancap: “esta medida es de extrema gravedad"

La Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros (CAPE) denunció una parada “intempestiva” por parte de Ancap desde el 1° de abril en el abastecimiento de combustible a la flota pesquera extranjera que opera en el puerto de Montevideo. “Esta medida es de extrema gravedad, tanto en su contenido como en su forma, ya que Ancap no la comunicó oficialmente, sino que las empresas tomaron conocimiento de ella a través de los distribuidores”, señaló la CAPE en un comunicado.

Ancap había resuelto la semana pasada un “precio diferencial para el gasoil marino destinado a la pesca nacional” que consistía en el aumento de 7% en el precio del combustible marino (que no forma parte del monopolio de la petrolera) en lugar del incremento de 83% que había indicado días previos y con motivo del conflicto en el Medio Oriente.

Por su parte, los pesqueros extranjeros señalaron que la falta de abastecimiento “castiga la competitividad del puerto, discrimina a la flota pesquera extranjera que opera desde Montevideo, debilita la cadena de servicios vinculada a su actividad y contradice el discurso del país como hub logístico y portuario regional”.

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“Una decisión de esta naturaleza, que impacta directamente sobre una flota que tiene en Montevideo su principal base operativa, no puede imponerse de forma sorpresiva, informal y sin previsibilidad”, indicó la comisión directiva de la CAPE en el comunicado y agregó: “Se trata de una decisión técnicamente equivocada y políticamente contradictoria”.

La CAPE consideró que “la falta de combustible compromete la operativa normal de los buques y afecta condiciones esenciales de seguridad y estabilidad, incluso en operaciones como la descarga de mercadería”.

Puerto de Montevideo, vista aérea. Foto Archivo El País.

“Uruguay no puede pretender atraer flotas, cargas e inversiones, y al mismo tiempo adoptar decisiones propias de un país que expulsa actividad”, señalaron pesqueros extranjeros en el comunicado y agregaron: “Esta señal de imprevisibilidad daña la imagen internacional del país, erosiona la confianza de los armadores y compromete seriamente la posición de Montevideo construida durante años”.

Por este motivo, la CAPE “exhorta a Ancap y al Estado uruguayo a corregir de inmediato esta decisión y restablecer un régimen normal, previsible y no discriminatorio de suministro de combustible, en resguardo de la competitividad del Puerto de Montevideo, de la previsibilidad que exigen los operadores y del posicionamiento internacional del Uruguay”.