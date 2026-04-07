BPS emitió un comunicado sobre la reducción del tiempo de espera de sus trámites y más acceso a jubilaciones
El Banco de Previsión Social indicó que las mejoras se deben a medidas que puso en marcha para transformar su gestión y anunció cuáles fueron los "avances más relevantes".
El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó a través de su canal oficial de comunicación cuáles son los avances que ha registrado desde que empleó sus "medidas de transformación" en su gestión.
Entre las mejoras que señaló el organismo estatal, está el aumento al acceso a las jubilaciones y tiempos de trámites más cortos.
BPS anuncia que recortó el tiempo de espera en sus trámites
La entidad pública informó que, mediante sus medidas, logró:
- Reducir atrasos históricos
- Agilizar trámites
- Mejorar la atenció
- Ampliar el acceso efectivo a derechos para miles de personas
Entre los logros, BPS anunció en su comunicado que se disminuyó "de forma drástica" el atraso de gestión de prestaciones, informando que entre mayo de 2025 y febrero de 2026 la cantidad de trámites bajó un 77 % "en tiempo récord", de 58.103 trámites pendientes a 13.164.
Por otro lado, los trámites que demoraban entre seis meses y un año bajaron un 89 %, según el organismo, agregando que los de más de un año de antigüedad cayeron un 37 %.
"Los resultados de las medidas adoptadas a partir de julio de 2025 muestran un gran avance en lograr el objetivo de atender más rápido y en forma más empática", señaló BPS.
La entidad estatal aseguró que el 56 % de los casos se resuelven en menos de 30 días para evaluaciones médicas de incapacidad. También afirmó que alcanza un promedio de 290 resoluciones mensuales en cuanto a jubilaciones otorgadas.
BPS destaca mayor acceso a la jubilación
BPS además destacó que ahora brinda un mayor acceso a la jubilación y la seguridad social "como resultado de estas mejoras en la gestión".
"Más personas accedieron a su jubilación en tiempos más adecuados: en 2025 se han otorgado 6.723 jubilaciones más que en 2024", según BPS.
También aumentó la cantidad de prestaciones familiares, de salud y destinadas a trabajadores activos, indicó el organismo.
Las medidas implementadas por BPS
Según la entidad, estas son algunas de las medidas que le han permitido alcanzar estas y otras mejoras en el último año:
- Nuevo asesoramiento telefónico personalizado
- Nuevo servicio de atención de reclamos
- Implementación de una mejora tecnológica: permitió reducir los tiempos de atención de 50 a 15 minutos
- Reanudación de Operación Milagro para la salud visual
- Convenio para asegurar la continuidad del Programa Ibirapitá
- Aumento adicional para pasividades mínimas
- Bono de apoyo escolar
- Revinculación educativa
- Pago de asignaciones por embarazos y nacimientos múltiples
- Apoyo nutricional a través de la canasta de alimentos aproteicos del Credenacer
- Convenios con Inefop, MTSS, UTS y MTOP
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