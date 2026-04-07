El BPS tuvo un resultado negativo de US$ 227 millones, ¿por qué se incrementó y qué pasó con la asistencia estatal?

El Banco de Previsión Social (BPS) tuvo en 2025 un resultado neto negativo en $ 8.874 millones (US$ -227 millones), debido al “aumento en la cantidad de personas jubiladas (por la aceleración de trámites y el saneamiento de atrasos históricos), junto con el pago de beneficios esenciales de terceros”, indicó el instituto previsional en un comunicado.

“También se registró un incremento en prestaciones familiares, de salud y destinadas a trabajadores activos”, añadió.

En 2024 el resultado neto del BPS había sido positivo en $ 1.670 millones (US$ 38 millones).

Cabe aclarar, que ambos resultados (2024 y 2025) son luego de recibida la asistencia financiera del Estado. Esa asistencia, en el año 2025 “ascendió a $ 19.395 millones (US$ 497 millones), cifra $ 11.201 millones (US$ 287 millones) superior a la de 2024”.

Allí está, entre otros aspectos, la transferencia al equivalente de la recaudación de siete puntos del IVA.

El instituto previsional indicó que "si se consideran los fideicomisos propiedad del BPS y las utilidades de República AFAP (de la que el BPS es accionista con el 37%), el resultado negativo se reduce a $ 6.908 millones (US$ 177 millones)".

“Este incremento (en el resultado negativo) se justifica principalmente por el aumento de personas jubiladas (tras la regularización de atrasos históricos), por el pago de beneficios correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) —donde el BPS aseguró las prestaciones sensibles— y por el aumento de prestaciones familiares, de salud y destinadas a trabajadores activos”, indicó el comunicado.

Jubilados

Además, explicó que “en 2025, el BPS aseguró el pago de prestaciones sensibles para usuarios vulnerables, cubriendo un número creciente de beneficios —presupuestalmente a cargo de Mides— (prestaciones del sistema de cuidados, programa Accesos, Asignaciones Familiares Plan de Equidad, entre otros). Mientras el Mides tramitaba los refuerzos presupuestales correspondientes, el BPS recibió —vía asistencia financiera— $ 2.766 millones (U$S 71 millones) adicionales para garantizar su pago. Al 31 de diciembre de 2025, el Mides ya había regularizado el 54 % de lo adeudado”.

El instituto previsional destacó que en 2025 “redujo de forma drástica el atraso en la gestión de prestaciones, uno de los principales desafíos al inicio del período”.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

“Solo entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la cantidad de trámites cayó 77%, de 58.103 a 13.164. Asimismo, disminuyeron 89% los trámites que insumían entre 6 meses y 1 año; también bajaron 37% los de más de un año de antigüedad”, añadió.

Según el BPS, “como resultado de estas mejoras en la gestión, más personas accedieron a su jubilación en tiempos más adecuados: en 2025 se han otorgado 6.723 jubilaciones más que en 2024”.