Semana de Turismo: la demanda de alquileres se mantuvo, pero con un menor gasto y con la presión de Brasil

La Semana de Turismo dejó un balance heterogéneo en el mercado de alquileres turísticos en Uruguay. Si bien en varios destinos la ocupación se mantuvo en niveles similares a los del año pasado, el movimiento fue más contenido, con menor gasto y una fuerte incidencia de factores como el clima, el nivel de precios internos y la competencia de Brasil. A esto se sumó un contexto de dólar bajo que, según operadores, restó dinamismo al consumo y favoreció la salida de uruguayos al exterior.

El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado/Punta del Este, Javier Sena, señaló que el movimiento durante la semana tuvo picos importantes, aunque sin grandes diferencias frente al año anterior. “Estuvimos con muchísima gente desde el jueves al domingo, muchísimos propietarios que vinieron a sus propiedades. Estuvo en general colmado todo lo que son los comercios gastronómicos”, afirmó.

En materia de alquileres, el comportamiento fue estable. “Los alquileres se dieron algo más o menos parecido a lo del año pasado. No varió mucho, fue una temporada en turismo más o menos parecida”, indicó.

Sin embargo, Sena puso el foco en dos elementos que condicionaron el desempeño: el encarecimiento del país y la competencia de Brasil. “Mucha gente se fue a Brasil, buscando precios. Brasil compite mucho con nosotros en Semana de Turismo”, sostuvo.

En ese sentido, fue categórico sobre el impacto del tipo de cambio: “La baja del dólar nos perjudicó a todos porque hubo menos movimiento, menos gasto”. A su juicio, el problema es estructural: “El país se está poniendo muy caro internamente, esto nos lleva a todos a pensar en bajar impuestos y no subirlos”.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

En cuanto al tipo de demanda, explicó que predominó el alquiler por semana completa y con una inclinación hacia propiedades de segunda línea. “Lo que se destacó más fue la segunda línea, la gente que viene por pocos días busca ese tipo de opciones”, señaló, al tiempo que remarcó la fuerte presencia de propietarios ocupando sus propias viviendas, lo que también incide negativamente en la dinámica del mercado.

Respecto a los precios, detalló que un apartamento de un dormitorio se ubicó entre US$ 120 y US$ 140 por día, mientras que las unidades de dos dormitorios escalaron a rangos de entre US$ 160 y US$ 200 diarios, dependiendo de los servicios.

En tanto, el presidente de la Asociación Turística del Departamento de Colonia, Andrés Castellano, describió una semana con dos comportamientos bien diferenciados.

“La ocupación en Colonia del Sacramento fue del 69% en el primer tramo (desde el 28 de marzo hasta el miércoles 1° de abril), cuando el año pasado había sido del 78%, mientras que en el segundo tramo (del jueves 2 de abril a domingo 5 de abril) fue igual que el año pasado, 97%”, explicó.

Esto implicó una caída en el inicio de la semana que atribuyó principalmente al clima.

En términos de origen de visitantes, el reparto fue equilibrado entre uruguayos y argentinos. “El 42% fueron uruguayos y también hubo 42% de argentinos, brasileros 8% y 8% de otras nacionalidades”, detalló.

Colonia del Sacramento Foto: Archivo El País

No obstante, el dato más relevante estuvo en el nivel de gasto. “Se registraron momentos puntuales de muy buen movimiento, principalmente al mediodía (por los locales gastronómicos), pero el resto de la semana se mantuvo con un consumo moderado”, indicó.

De hecho, desde la cámara gastronómica del departamento de Colonia estimaron una caída significativa. “Hay una caída aproximada de un 20% en la actividad respecto al año anterior”, señaló.

El menor dinamismo también se reflejó en los atractivos turísticos. La Plaza de Toros tuvo “un 12,6% menos de visitas que el año anterior”, mientras que museos y bodegas registraron descensos o menor facturación, pese a una buena afluencia de público.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones, Luis Cruz, señaló que la actividad estuvo por debajo de la del año anterior, especialmente en lo que refiere a alquileres.

“Hubo público que vino y alquiló por la semana, pero muy poco. Mayoritariamente el movimiento fue en el día a día y de los propietarios”, explicó.

Al igual que sus colegas de los demás departamentos, Cruz también apuntó a factores estructurales detrás de este desempeño. “La búsqueda de otros destinos, el tema del dólar, Brasil también acapara mucho y complica el mercado interno”, afirmó.

Canelones: playa de Atlántida. Foto: Archivo El País

En línea con esto, destacó la escasa presencia de turistas extranjeros. “El público argentino y brasileño no apareció en esta fecha, fueron casos muy puntuales”, indicó.

Además, planteó desafíos internos para mejorar la competitividad del destino. “La relación de precio y destino es cara, hay que mejorar la propuesta y el precio, tanto en gastronomía como en alojamiento”, sostuvo.

En su visión, el sector necesita una estrategia más integrada. “Tendría que haber una política más integrada, un esquema de trabajo proyectado para toda la zona en todos los rubros”, concluyó.

Ricardo Pereira, representante de la Cámara Inmobiliaria de Rocha, señaló que la demanda sorprendió en términos de flujo, pero no en profundidad. “Hubo más gente de lo que se esperaba, no éramos muy optimistas, pero al final hubo movimiento”, afirmó. Sin embargo, aclaró que ese dinamismo estuvo concentrado en pocos días y con contratos breves.

En ese sentido, explicó que la mayoría de los alquileres se dieron por períodos reducidos. “No se concretaron semanas completas, sí estadías de dos o tres días. Lo máximo fueron cuatro o cinco días en casos muy puntuales”, indicó. Según su visión, el promedio de permanencia se ubicó en torno a los tres días, lo que limitó el impacto económico del flujo turístico.

Al comparar con el año pasado, Pereira sostuvo que el desempeño fue similar, con una leve mejora atada en gran parte al clima. “Aumentó un poco más, pero depende mucho del clima, y este año acompañó”, dijo.

Turismo en números La Dirección Nacional de Migración (DNM) dio a conocer este lunes los principales datos de ingresos al país desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril, período que se enmarca en Semana de Turismo. Informó que durante esos días se registraron un total de 279.747 movimientos migratorios de ingreso de personas al país. En lo que respecta a las nacionalidades de quienes ingresaron, fueron 166.007 uruguayos, 75.352 argentinos, 12.193 brasileños, 2.641 estadounidenses y 2.538 paraguayos. El punto de control donde se registró la mayor cantidad de ingresos fue en Colonia, con un total de 50.660 movimientos migratorios registrados, seguido por Paysandú con 40.607, el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 36.608, Fray Bentos con 35.321 y Salto con 32.192 ingresos. En Río Branco se produjeron 25.638 ingresos, en Chuy 21.697, 16.641 por el Puerto de Montevideo, 11.528 por Rivera y 3.081 por Maldonado. Por otro lado, durante el mismo período salieron del país 275.256 personas. Los principales puntos de control donde se dieron los egresos fueron Colonia con 48.120 salidas, Paysandú con 43.551, Fray Bentos con 41.182, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 39.782 y Río Branco con 24.949 egresos. Además, se registraron 22.859 salidas por Salto, 20.228 por Chuy, 16.868 por el Puerto de Montevideo, 8.803 por Rivera y 3.057 por Maldonado, entre otros cruces fronterizos. Casi 10.000 personas más ingresaron al país durante la Semana de Turismo de este año si comparamos las cifras con las del mismo período del año pasado. De acuerdo a datos del Ministerio del Interior recabados por El País, entre el viernes 11 y el domingo 20 de abril del 2025, ingresaron al país 269.985 personas, de las cuales 148.836 fueron uruguayas, 77.789 argentinas, 21.380 brasileras, 2.026 estadounidenses y 1.948 paraguayas. Al igual que este año, en 2025 el punto migratorio en donde se registraron la mayoría de los ingresos fue Colonia con 45.364, seguido por Paysandú con 41.512, Fray Bentos 38.631, Aeropuerto Internacional de Carrasco 34.119 y Río Branco 27.235.

La competencia con Brasil volvió a aparecer como un factor relevante en el departamento rochense. “Sí, juega en contra. Los uruguayos se siguen yendo”, resumió, en línea con lo observado en otros destinos de la costa.

Vista aerea de la Playa La Balconada de La Paloma Foto: Fernando Ponzetto

Más allá del repunte puntual de la Semana de Turismo, Pereira fue enfático en que este período no modifica el saldo global de la temporada. “Semana de Turismo no cambia el balance general”, afirmó.

En ese marco, reiteró que el verano cerró por debajo de lo esperado, con una caída estimada de entre 10% y 15% tanto en cantidad de público como en el nivel del dólar durante buena parte de la temporada, lo que impactó directamente en la rentabilidad del sector.

En cuanto al perfil de la demanda, el operador señaló que no se observó presencia relevante de turistas extranjeros durante la semana, predominando el turismo interno.

Finalmente, al referirse a la competitividad de precios, explicó que, si bien algunas variables se ajustaron —como el combustible—, la brecha con otros destinos de la región sigue siendo significativa. “Las diferencias siguen existiendo. Aunque algunos costos subieron menos acá, seguimos siendo caros”, concluyó.