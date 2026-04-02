Mundial 2026: opciones y precios de paquetes para ver a la selección de Bielsa, con modalidades a medida y "flexibles"

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina, luego que ayer se conociera el último clasificado (Irak) y las agencias de viaje uruguayas ya registran un nivel sostenido de ventas y consultas, con una demanda que combina paquetes tradicionales, propuestas flexibles y viajes diseñados a medida del cliente. Y eso que en la última doble fecha de amistosos, la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa no generó entusiasmo tras empatar 1-1 con Inglaterra y 0-0 con Argelia.

El interés se concentra principalmente en los partidos de la selección uruguaya para la fase de grupos, con Miami (en donde jugará con Arabia Saudita el 15 de junio y con Cabo Verde el 21 de junio) y Guadalajara -donde la selección uruguaya se medirá con España- como los destinos más buscados, aunque las modalidades de compra varían según la agencia y el perfil del viajero.

El gerente comercial de Hiperviajes, Rodrigo Rosales, destacó que la agencia cuenta con un diferencial clave: es agente oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para el programa de hinchas.

““Somos agencia oficial del hincha celeste, lo que nos da la posibilidad de tener paquetes completos para el Mundial con todo resuelto”, explicó.

Según detalló, las entradas se dividen en categorías 1, 2 y 3, con diferencias en la ubicación dentro de los estadios. “La categoría 1 es la más cara, pero a veces hay gente que prefiere una categoría 3 dependiendo del estadio”, señaló.

La oferta de la agencia se estructura en paquetes que combinan pasajes, alojamiento y entradas para los partidos. “Tenemos opciones para uno, dos o los tres partidos de la primera fase, con distintas alternativas de alojamiento”, indicó.

Entre las variantes, mencionó estadías en Miami y Orlando con traslados para asistir a los encuentros, así como paquetes específicos para el partido entre Uruguay y España en Guadalajara. “También hay opciones para alojarse en Cancún o Playa del Carmen y volar por el día al partido”, agregó.

Miami. Foto: Reuters.

Rosales aseguró que la respuesta del público ha sido muy positiva. “Ya tenemos más de 400 pasajeros que van a viajar para la primera fase”, afirmó.

A modo de ejemplo, un paquete que incluye estadía en Cancún o la Rivera Maya con el partido Uruguay vs España incluido cuesta US$ 3.150 por persona en base doble.

También hay otro paquete para la fase de grupos que incluye los dos partidos en Miami contra Arabia Saudita y Cabo Verde más nueve noches de alojamiento a US$ 4.500 en base doble por persona.

El paquete más caro cuesta US$ 8.600 por persona en base doble, aunque cuenta con entradas para los tres partidos de Uruguay en la fase de grupos. En este caso, el alojamiento es por 10 noches en Miami y otras tres noches en Guadalajara.

Además, destacó que el ritmo de ventas no se ha visto afectado por el contexto internacional. “Mantuvimos el ritmo desde que comenzó la venta de los paquetes, no nos ha bajado”, sostuvo, haciendo referencia al conflicto en Medio Oriente.

En cuanto a las fases siguientes (dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final) remarcó que la agencia contará con la posibilidad de seguir Uruguay en caso que avance luego de la fase de grupos. “Siempre que Uruguay avance, vamos a poder seguirlo con preferencia para quienes ya compraron paquetes de la primera fase”, explicó.

Desde TocToc Viajes, su gerente, Andrés Gil, describió un escenario diferente, con una fuerte tendencia hacia la personalización de los viajes.

“Acá no hay un paquete claro que domine la demanda. Cada cliente arma su viaje según lo que quiere ver”, señaló.

Según explicó, algunos pasajeros buscan asistir a determinados partidos específicos, mientras que otros planifican itinerarios más abiertos. “Hay gente que quiere ver el último partido de la fase de grupos, otros combinan partidos en Miami o Guadalajara. Depende mucho de cada uno”, afirmó.

Estadio de Guadalajara Foto: Cortesía Copa Airlines

El partido de Uruguay ante España aparece como el principal foco de interés. “Hoy el que tiene más demanda es el de Guadalajara con España”, indicó.

Una de las características del mercado actual es la flexibilidad. “La gente pide tarifas que permitan cambios, porque todo depende de cómo avance Uruguay”, explicó.

En esta agencia, un paquete para el partido contra Arabia Saudita en Miami cuesta US$ 2.278, con tres noches de alojamiento y traslados. El paquete para el partido contra Cabo Verde cuesta lo mismo y tiene las mismas prestaciones.

También queda disponible en su página un paquete que combina los dos partidos en Miami por US$ 6.472 por nueve noches de alojamiento y traslados.

Gil agregó que el comportamiento de la demanda también está influido por el contexto global. “En los últimos meses, con la guerra, la gente quedó un poco expectante. No es que haya una euforia desbordada”, señaló.

Además, el Mundial impacta en los precios y en las decisiones de viaje más allá del fútbol. “Esto desplaza la demanda natural hacia Estados Unidos, porque los precios de vuelos y hoteles suben, y algunos optan por destinos alternativos como el Caribe o Europa”, sostuvo.

Gil también remarcó aspectos operativos que condicionan los viajes, como la necesidad de contar con pasaje de retorno para ingresar a Estados Unidos. “Si no tenés un ticket de salida, no podés entrar al país, entonces eso también influye en cómo se arman los itinerarios”, explicó.

Por su parte, Analía de Castro, responsable de producto de Jetmar Viajes, señaló que la estrategia de esta agencia se centra en ofrecer soluciones prácticas para quienes ya tienen entradas o buscan asegurar su logística de viaje.

“Estamos vendiendo paquetes que incluyen vuelo, hotel y traslados, según lo que requiera el cliente”, indicó.

En este caso, la agencia apunta principalmente a cubrir la demanda hacia Estados Unidos y México. “Estamos priorizando lo que la gente necesita para esos destinos”, explicó.

Al igual que en otras agencias, Miami aparece como el principal destino. “Miami es lo que más pide la gente, seguido por Guadalajara”, afirmó.

Además, destacó que muchos viajeros combinan el Mundial con estadías de descanso. “Algunos agregan días en el Caribe mexicano para descansar”, señaló.

Providencia, el Caribe. Foto: Reuters.

En cuanto al contexto internacional, Jetmar no ha registrado impactos relevantes en la demanda. “No nos hemos visto afectados por el tema de la guerra. Después del sorteo hubo un boom y se ha mantenido constante”, sostuvo.