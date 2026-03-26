Semana de Turismo: conflicto en Medio Oriente reconfigura viajes, con menos Estados Unidos y "boom" a Brasil y el Caribe

La Semana de Turismo muestra un escenario de alta demanda para el rubro de viajes, con agencias que reportan ventas completas, crecimiento interanual y una fuerte apuesta por vuelos chárter hacia Brasil y el Caribe. A esto se suma una operativa reforzada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que amplía frecuencias y suma vuelos adicionales para atender el flujo de pasajeros, quienes también reconfiguran sus planes de a corto y mediano plazo por el conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

El gerente de Hiperviajes, Rodrigo Rosales, aseguró que la demanda para esta Semana de Turismo fue total. “Para la semana de turismo obviamente todo está 100% vendido”, afirmó. La agencia cerró 12 vuelos chárter hacia destinos de Brasil como Río de Janeiro, Cabo Frío, Porto Seguro, Maceió, Recife, Natal y Salvador de Bahía, además de un vuelo al Caribe. “Sacamos después de muchos años un chárter hacia Punta Cana”, destacó.

En términos de desempeño, Rosales indicó que ya cuentan con cifras cerradas que muestran un crecimiento relevante. “Se vendió absolutamente todo con un crecimiento en comparación con el año pasado de un 18%”, señaló.

Brasil volvió a consolidarse como el principal destino, especialmente para viajes familiares con paquetes all inclusive. “La mayoría elige Brasil. Es una semana que viaja mucho la familia, viajan muchos niños”, explicó.

Además de los viajes aéreos, también se registró movimiento en opciones terrestres hacia destinos como Florianópolis, Cataratas, Bariloche y el norte argentino. En cuanto a precios, detalló que hubo una amplia variedad: “Para un paquete terrestre tenías desde US$ 500 a paquetes aéreos con all inclusive que estaban en US$ 2.500”.

Florianópolis. Foto: Commons.

Aún quedan unos paquetes rezagados en la página web de esta agencia. A modo de ejemplo, hay uno hacia Aruba (con salida el 30 de marzo) por siete noches con el pasaje aéreo y traslados a US$ 1.550 por persona en base doble.

Otra posibilidad es Bayahibe por nueve noches saliendo el 27 de marzo por un precio por persona en plan familiar de US$ 2.215 (con traslados y pasaje aéreo).

Por último, hay otro hacia Punta Cana (con salida el 27 de marzo) por nueve noches a US$ 2.315 por persona en plan familiar (con aéreo y traslados incluídos).

Por su parte, el gerente de la agencia de viajes Jetmar, Camilo Papa, señaló que también registraron un crecimiento significativo en la demanda. “Venimos creciendo entre un 15% y un 20% en lo que respecta a pasajeros versus el año pasado”, indicó.

Al igual que Hiperviajes, Brasil y el Caribe lideran las preferencias. “Hicimos una operativa de charters muy fuerte, reforzando los destinos del año pasado e incorporando destinos nuevos”, agregó Papa.

Entre los destinos operados se encuentran Río de Janeiro, Cabo Frío, Salvador, Porto Seguro, Recife y Maceió, a los que se sumó Natal como novedad. “Incorporamos este año Natal, que fue un éxito”, afirmó. También se agregó Punta Cana como destino chárter en el Caribe.

RÍO DE JANEIRO. FOTO: RICARDO MORAES

Fuera de los charters, la demanda se diversificó hacia destinos internacionales. “Se destacan distintos lugares del Caribe como México, Jamaica, Curazao, Aruba y también Europa y Estados Unidos”, señaló.

En el caso de Argentina, Papa destacó el posicionamiento de destinos del sur. “El destino que más se destaca es Bariloche y después viene Ushuaia y Calafate”, sostuvo.

En la página web de Jetmar también hay paquetes para quienes aún no cerraron sus vacaciones. Vía terrestre, hay uno hacia Florianópolis por ocho días y cinco noches por US$ 460 (traslados, paseos y cobertura médica incluída). También hay otro paquete terrestre hacia este destino por un día y una noche más a US$ 495, en donde se agregan algunas comidas durante el viaje.

En el caso de Argentina, hay uno hacia Mendoza por US$ 564 por siete días y cuatro noches, con tours, alojamiento, traslados y cobertura médica incluída.

El repunte de la demanda en Semana de Turismo no solo se explica por el interés de los viajeros, sino también por un cambio clave del lado de la oferta. Según explicó Andrés Gil, gerente de Toc Toc Viajes, la recomposición de flota de las aerolíneas permitió ampliar la capacidad en fechas pico y destrabar ventas.

“Este año crecimos en el orden del 30% en las ventas de Semana de Turismo frente a 2025, muy atado a la mayor oferta disponible”, señaló. En esa línea, destacó que “las aerolíneas recompusieron flota y hoy tienen más disponibilidad de aviones para los picos de demanda”.

Ese factor fue determinante para el negocio de las agencias. “Sumamos entre 12 y 15 chárters, lo que aumenta la capacidad de venta sin depender de los vuelos regulares”, indicó. Sin embargo, advirtió que el techo aún está dado por la disponibilidad: “Si tuviéramos más aviones, venderíamos aún más; el límite hoy es la disponibilidad que se consigue”.

El contraste con años recientes es marcado. “Después de la pandemia no podíamos crecer en este escenario, y ahora la industria logra atender esta demanda en fechas especiales”, sostuvo.

En cuanto a los destinos, Brasil y el Caribe volvieron a concentrar la mayor parte de la demanda en la agencia, al igual que en las demás. “Brasil y Punta Cana son los destinos más fuertes, con cupos hacia Río de Janeiro, Cabo Frío, Natal, Recife, Porto Seguro y Salvador de Bahía”, detalló.

Los precios, en tanto, muestran una amplitud importante según el nivel de servicio. “El costo del aéreo es lo que marca el piso del paquete; después el cliente ajusta el resto según su bolsillo”, explicó Gil. En ese sentido, precisó que “hoy hay paquetes que van desde US$ 1.400 hasta US$ 3.500 en categorías más altas”.

Más allá de la temporada actual, el foco comienza a trasladarse hacia las vacaciones de mitad de año, aunque todavía con cautela. “Para julio es temprano, pero ya se empiezan a ver reservas y un cambio en los destinos”, señaló.

En paralelo, el contexto internacional introduce nuevas variables en la decisión de los viajeros. “Había temor de que la guerra frenara la demanda hacia Europa, pero por ahora no está tan trancada”, afirmó. De todos modos, advirtió que “la gente está muy atenta a lo que pasa a nivel geopolítico y evaluando alternativas”.

En ese escenario, algunos destinos aparecen como ganadores claros. “El Caribe y destinos como Mallorca van a arrasar con la temporada”, proyectó. Según explicó, “son destinos percibidos como seguros y con buena conectividad que no depende de Estados Unidos”.

Justamente, el rol de Estados Unidos como escala comienza a perder atractivo. “Los controles en aeropuertos de Estados Unidos van a ser más rígidos y eso hace que muchos eviten incluso pasar por allí”, indicó, lo que “le da mucha más fuerza al Caribe en este contexto”.

Para el operador, el 2026 se perfila como un año atípico para el turismo internacional. “Estamos ante un año especial en términos de decisiones de viaje”, concluyó.

Carrasco refuerza la operativa

El Aeropuerto Internacional de Carrasco acompañará el incremento de la demanda con una operativa ampliada para Semana de Turismo.

Aeropuerto de Carrasco. Foto: Aeropuerto de Carrasco.

Actualmente, Uruguay está conectado con 17 destinos internacionales y regionales, operados por 12 aerolíneas, con un total de 171 frecuencias semanales.

Para el inicio del período, entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, se prevé una operativa especial con 21 vuelos chárter hacia destinos como Maceió, Salvador de Bahía, Recife, Río de Janeiro, Florianópolis, Cabo Frío, Porto Seguro y Punta Cana.

A esto se sumarán seis vuelos comerciales adicionales no regulares: dos a Bariloche, dos a Santiago de Chile, uno a Salvador de Bahía y otro a San Pablo.

En total, se proyectan 27 vuelos adicionales respecto a la operativa habitual de marzo, en línea con el fuerte movimiento turístico que caracteriza esta semana.