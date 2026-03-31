Semana de Turismo con señales mixtas: reservas con altibajos y presión de costos en la costa uruguaya

La Semana de Turismo transcurre con un pulso dispar en la costa uruguaya. Mientras algunos destinos muestran niveles de ocupación similares —aunque levemente por debajo— a los del año pasado, otros evidencian una demanda más débil, con reservas de pocos días y sin expectativas de repunte significativo. A esto se suma un contexto que, según operadores del sector, sigue condicionando la actividad: el atraso cambiario, la competencia de Brasil y el encarecimiento de costos internos como los combustibles.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este/Maldonado, Javier Sena, señaló que la semana se encamina a cerrar con niveles parecidos a los del año pasado, aunque con matices. “Los alquileres y la ocupación están muy parecidos al año pasado y en algún nivel quizás un poquito menos”, afirmó, al tiempo que indicó que parte de la demanda se habría desviado hacia el exterior. “Quizás sea más conveniente para mucha gente ir a Brasil que venir a vacacionar a la costa uruguaya”, agregó.

En cuanto al perfil de la demanda, explicó que predomina el segmento medio y medio-alto, con propiedades ubicadas en segunda o tercera línea. “Lo que más viene es gente que ocupa apartamentos o casas de gama media, media alta, que viene a pasar unos días, a descansar”, sostuvo.

Vista panorámica de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto: Archivo El País.

Respecto a los precios, detalló que un apartamento de un dormitorio puede ubicarse entre US$ 120 y US$ 140 por día, mientras que unidades de dos dormitorios escalan a rangos de entre US$ 160 y US$ 200 diarios, dependiendo de los servicios.

Sena también apuntó al contexto macroeconómico como factor determinante. “Está muy barato ir a Brasil y eso incide. Hoy es más caro quedarse en Uruguay que viajar a la región”, afirmó. En ese sentido, cuestionó el nivel de costos internos: “Han subido los combustibles y eso genera una espiral de aumentos en todos lados”.

Desde Rocha, el representante de la Cámara Inmobiliaria local, Ricardo Pereira, describió un escenario más moderado, con reservas puntuales y sin tracción sostenida.

“Hay algo de demanda, pero no gran cosa, y por unos pocos días; no son alquileres por toda la semana”, explicó. Según indicó, las estadías se concentran en períodos de tres días, una dinámica que se viene repitiendo desde hace ya varias temporadas. Además, agregó que gran parte de los alquileres se concentran en zonas como La Paloma y Valizas.

Vista aerea de la Playa La Balconada de La Paloma Foto: Fernando Ponzetto

En términos de precios, la baja es evidente frente al verano. “En Rocha estamos en US$ 50 o US$ 60 por día, bastante menos que en febrero”, afirmó.

Pereira también remarcó la incidencia del contexto regional. “La gente que salió de vacaciones se fue a Brasil, eso sin duda”, sostuvo, al tiempo que subrayó que el problema es estructural. “Mientras el país siga siendo caro, es difícil captar público de afuera. No es un tema de medidas puntuales, es de competitividad”.

De cara a lo que resta de la semana, las expectativas son acotadas. “No veo una demanda sostenida. Si mejora el clima puede repuntar un poco, pero nadie piensa que se va a cerrar la temporada de verano con la Semana de Turismo”, afirmó.

En Canelones, el panorama también es de cautela. El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones, Luis Cruz, calificó el movimiento como “muy tranquilo”.

“Muy chato todo. No fue un fin de semana como para evaluarlo por el clima, pero en general está tranquilo el movimiento por alquileres durante la Semana de Turusmo”, indicó. Según explicó, la zona enfrenta históricamente dificultades para consolidarse como destino turístico fuerte.

Al igual que en otros puntos del país, el factor cambiario juega en contra. “El tema con Brasil influye mucho. La gente evalúa el dólar, el combustible y todos los costos”, señaló.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

Cruz destacó además el perfil del turista de esta semana, más sensible al gasto. “Es el que no salió en verano, entonces mide mucho más y busca las propuestas que le den mayor beneficio económico”, sostuvo.

En cuanto a precios, indicó que los valores son sensiblemente más bajos que en temporada alta. “Una casa de tres dormitorios puede estar en el orden de US$ 80 por día, con servicios incluidos”, ejemplificó. Y añadió: “Es el último tiro de la temporada; si no se alquila ahora, ya no se alquila”.

La ocupación en Colonia para la Semana de Turismo se ubica actualmente en niveles elevados, con perspectivas de crecimiento hacia los días centrales. Según el presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, los datos relevados hasta el momento muestran un desempeño sólido.

“La ocupación que tenemos medida hoy, de martes a sábado inclusive, está en el 77%. Es un buen número y todavía falta”, señaló. En esa línea, estimó que, si las condiciones se mantienen, van a "superar el 80% en la semana”, con un cierre que podría alcanzar niveles de plena ocupación.

Castellano subrayó que se trata de un período históricamente fuerte para el destino. “Siempre es una buena fecha para Colonia, medir que en Semana de Turismo estamos llenos es casi una obviedad”, afirmó, al tiempo que destacó el impacto de la agenda de espectáculos gratuitos organizada en el departamento para esta semana.

En cuanto a la demanda, el presidente de la gremial indicó que se espera un repunte del público argentino hacia la segunda mitad de la semana, aunque advirtió que el clima sigue siendo un factor determinante para la concreción de reservas.

Sobre el frente cambiario, Castellano reconoció que la competitividad frente a Brasil puede restar parte del turismo interno, pero remarcó el retorno del visitante argentino como contrapeso. “Capaz que saca un poco de turismo interno, pero te devuelve una vuelta de público argentino importante”, explicó.

Colonia del Sacramento Foto: Archivo El País

A su vez, destacó que, en comparación con Buenos Aires, Colonia presenta hoy ventajas en precios en rubros clave. “Tenemos una diferencia de casi 50% en hotelería y gastronomía”, indicó, y agregó que esta situación responde, en buena medida, a la suba de precios en dólares registrada en Argentina en los últimos años. “Un hotel en Colonia que vale US$ 120 la noche vale US$ 180 en Buenos Aires”, ejemplificó.

Finalmente, señaló que la demanda se distribuye de forma homogénea entre categorías. “Es parejo, todo el espectro muy parejo”, concluyó, destacando que esto permite que trabajen distintos segmentos del sector turístico.