La biomasa amplía ventaja sobre el petróleo como el energético más generado en Uruguay, el salto en el transporte y más

En 2025 la generación total de energía en Uruguay (en base a derivados del petróleo, eléctrica, biomasa, importada) fue similar a la del año previo, la biomasa se consolidó como la principal fuente energética del país, mientras del lado de la demanda la industria lideró, en tanto el transporte triplicó su consumo de electricidad. Todo eso se desprende del Balance Energético Preliminar 2025 que anticipa al Balance Energético Nacional (aún no publicado).

Según el Balance Energético Preliminar, publicado por la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en 2025 Uruguay generó energía por 6.846 ktep (una unidad energética que expresa miles de toneladas equivalentes de petróleo), cuando en 2024 habían sido 6.842 ktep.

En 2024, la refinería de Ancap en La Teja había estado parada por mantenimiento durante casi todo el primer semestre y allí se importaban los derivados del petróleo para abastecer a la demanda.

De acuerdo al documento, en Uruguay “en 2025 el abastecimiento de energía fue similar al año previo, mientras que la matriz primaria registró variaciones en su composición por fuente”.

“El abastecimiento de biomasa creció 5% respecto a 2024 y ubicó a esta fuente como la principal en la matriz primaria (de energía). En tanto, el abastecimiento de petróleo y derivados disminuyó 4% y ocupó el segundo lugar”, añadió.

Refinería de Ancap. Foto: Estefanía Leal

Con el incremento que tuvo como fuente de generación, la biomasa representó en 2025 el 50% de la matriz primaria, seguida del petróleo y derivados con 33%, la electricidad de origen de represas de agua con el 8%, la electricidad de origen eólico con el 6%, la energía solar con el 1%, el gas natural con el 1% y la electricidad importada con el 1%.

En el hecho de que la biomasa lidere (desplazando al petróleo en la última década) tiene que ver con la puesta en funcionamiento de las plantas de celulosa (dos de UPM y una de Montes del Plata) que utilizan ese energético como fuente para su producción.

“Teniendo en cuenta el abastecimiento por tipo, 35% correspondió a fuentes no renovables, 64% a fuentes renovables y 1% a electricidad importada”, indicó el documento.

De lado de la demanda, “en 2025, el consumo final energético creció 2% respecto a 2024 y, al igual que en los últimos años, estuvo liderado por el sector industrial (52% del total de la demanda), seguido en menor medida por el sector transporte (25%). Las participaciones del resto de los sectores fueron, en orden de importancia: residencial (14%), comercial/servicios/sector público (6%) y actividades primarias (3%)”, expresó el informe.

“Desde el punto de vista de las fuentes de energía, el 38% del consumo final energético correspondió a residuos de biomasa, con un crecimiento de 7% respecto a 2024”, indicó el documento.

“En orden de importancia le siguió el consumo de electricidad (19% del total de la demanda) y de gasoil (16%), con aumentos de 2% en cada caso”, añadió.

“Un hecho destacado en 2025 es que el consumo eléctrico en el sector transporte se triplicó” hasta 7,7 ktep, “y representó casi el 1% de la electricidad entregada al Sistema Interconectado Nacional”, señaló el informe.

De todas maneras, todavía está lejos de lo que representan el gasoil (810,1 ktep) o la nafta (720,9 ktep) para el sector transporte.

Dentro del total de energía, ¿qué pasó con la electricidad?

Si lo anterior, pautó el cuadro energético general en Uruguay en 2025, ¿qué pasó con la energía eléctrica puntualmente?

Según el Balance Energético Preliminar, “la generación de la matriz eléctrica fue de 15.855 GWh (gigavatios hora), 8% inferior a la de 2024, mientras que el consumo final eléctrico creció un 2% y resultó en un valor de 13.488 GWh”.

Esa caída en la generación se explica en que en 2025 “se registró la mitad de exportación de energía eléctrica que el año previo (1.022 GWh)” y en que en “la importación de electricidad fue de 633 GWh, luego de que en 2024 fuera de tan solo 7 GWh”, señaló el documento.

“En cuanto a la composición por fuente, en 2025 la hidroelectricidad se ubicó en el primer lugar en la matriz de generación eléctrica (6.100 GWh, 38% del total), seguida en importancia por la electricidad de origen eólico (4.457 GWh, 28% del total) y a partir de biomasa (4.415 GWh, 28% del total)”, señaló el balance.

Represa hidroeléctrica de Salto Grande. Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

“Por su parte, la energía eléctrica generada a partir de energía solar y con combustibles fósiles fue de menor magnitud: 591 GWh (4% del total) y 293 GWh (2% del total), respectivamente. Estas características resultaron en que en 2025 la matriz de generación eléctrica fuera 98% de fuentes de origen renovable”, añadió.

Emisiones de dióxido de carbono

Por otro lado, el balance detalló el factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) en 2025 del Sistema Interconectado Nacional.

La misma fue de 12 toneladas de CO2 por GWh de electricidad generada y entregada a la red. “Si bien se duplicó respecto a 2024, se mantuvo entre los niveles más bajos de los últimos 10 años”, afirmó el documento.