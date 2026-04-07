BROU ofrecerá préstamos especiales con condiciones extraordinarias: fecha límite y cómo solicitarlos
El Banco República comunicó que esta campaña permite que se realicen solicitudes nuevas y renovaciones de préstamos con tasas de interés más bajas y plazos más largos.
El Banco República (BROU) está llevando adelante una campaña especial de préstamos activos durante el mes de abril, y comunicó cuáles son las condiciones generales para los beneficiarios.
La institución financiera detalló que, bajo esta campaña, se ofrecen condiciones extraordinarias para solicitudes y renovaciones de préstamos en pesos uruguayos y Unidades Indexadas "que se concedan a los activos que trabajen en empresas que mantienen un convenio de retención de haberes".
El BROU agrega que todos los préstamos están sujetos a aprobación crediticia.
Beneficios de la campaña especial de préstamos del BROU
Los préstamos del BROU bajo esta campaña ofrecen las siguientes condiciones:
- Se aceptará la renovación de las operaciones vigentes sin la exigencia del cumplimiento del requisito de cuotas pagas.
- Importante reducción de las tasas de interés, que coinciden con las vigentes. Estas tasas benefician sobre todo a los clientes que operen por eBROU y más aún si cobran sus haberes en cuenta sueldo y operen por eBROU.
- Extensión del plazo máximo para operaciones en Unidades Indexadas (UI) de 63 a 72 cuotas o en la misma proporción para aquellas empresas asociadas con restricciones de plazo.
- Se habilita la línea en Unidades Indexadas (UI) para la mayor parte de las empresas asociadas que no disponían de dicha oferta.
Hasta qué fecha estarán disponibles estos préstamos del BROU
El BROU comunicó en su página web oficial que estos préstamos con condiciones especiales, que está disponibles desde el mes de marzo, se otorgarán hasta el 30 de abril de 2026.
Para más información sobre productos y servicios, el BROU ofrece las siguientes líneas de comunicación a las que se pueden hacer consultas:
- Contacto por WhatsApp: 2 1996 000
- Formulario web de contacto para correos electrónicos
- Visitar cualquiera de las sucursales del BROU en el país
- Llamar al número de teléfono (+598 2) 1996 durante los días hábiles entre las 10:00 y 19:00 horas
- Sitio de asistencia eBROU
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