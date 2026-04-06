El programa Limpia Sueldos del BROU termina pronto: hasta qué fecha habrá beneficios para refinanciar deudas

El Banco República (BROU) confirmó hasta qué fecha estará disponible el plan "Limpia Sueldos", el programa de reestructuración de deudas que permite que un grupo de uruguayos puedan refinanciar sus deudas con beneficios especiales por un tiempo limitado.

Este trámite puede realizarse tanto en línea como a distancia desde el pasado 10 de marzo, indicó el BROU.

¿En qué fecha terminan los beneficios del BROU para reestructuración de deudas?

El BROU confirmó que esta campaña estará vigente durante los meses de marzo y abril 2026. Las personas que no hayan podido realizar la gestión podrán hacerlo hasta el jueves 30 de abril de 2026, según el BROU. Para más información, se puede acceder a este enlace.

Beneficios bajo el programa Limpia Sueldos del BROU

Este programa de reestructuración de deudas permite que personas en todo el país puedan unificar sus deudas con préstamos únicos del BROU.

Este beneficio permitirá regularizar sus deudas con atraso, accediendo a bonificación de intereses, tasas preferenciales y opciones de pago más convenientes.

Estos son los beneficios que se ofrecen:



Eliminación de intereses acumulados hasta la fecha de realizada la solicitud

hasta la fecha de realizada la solicitud Plazo de financiación a su elección

50 % de descuento en la tasa vigente para productos de préstamos

para productos de préstamos 20 % de bonificación adicional por cancelación en un pago

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Quiénes pueden acceder al plan para refinanciar deudas con beneficios

La campaña comprende a los clientes personas físicas con al menos una deuda con el BROU con atraso mayor a 360 días al 31 de diciembre de 2025, explica la institución. A las personas que cumplan con esta condición también se les incluirán aquellas deudas que al inicio de esta campaña tengan un atraso mayor a 60 días.

Para saber si se está incluido dentro de los beneficios que ofrece este plan, se debe ingresar el número de cédula en el portal del BROU. Allí se podrá consultar si esa persona puede acceder a la campaña y cuáles deudas pueden ser financiadas. Además, se podrá ver qué oferta hay disponible y solicitar el acuerdo de pago en el plan que el cliente prefiera.

"Si al realizar la consulta en el portal sobre la inclusión en la campaña, el mensaje es: 'Ud. no tiene deudas incluidas en esta campaña'; no podrás ser incluido en esta campaña", indicó el BROU.

Cómo refinanciar deudas con beneficios del BROU

Para iniciar el trámite, se deberá acceder a la página oficial del BROU, primero, para observar si se está comprendido dentro de este plan, utilizando su número de cédula de identidad. Una vez confirmado, se podrá ver qué opciones ofrece el BROU y seleccionar la oferta que el cliente prefiera. Luego, será llevado a una página de confirmación para finalizar el trámite.

Mujer entra al edificio del directorio del Banco República (BROU). Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

No se gestionará esta campaña en sucursales del BROU ni a través del centro de contacto, aclaró el BROU.