Bono Social de UTE: qué personas pueden acceder a una bonificación de hasta 90% en la factura eléctrica

La empresa UTE tiene disponible una bonificación que se puede aplicar a las facturas de los hogares más vulnerables asociados a programas del Mides, Plan de Inclusión Social u "otros colectivos que se identificarán e incorporarán gradualmente", según la compañía estatal. Con el Bono Social de Energía Eléctrica, UTE busca ayudar a un grupo de usuarios a acceder a un servicio de energía eléctrica mucho más económico.

Son unos 164.000 los hogares en el país que pueden estar cubiertos con este beneficio, expresó UTE, añadiendo que la bonificación intenta proveer más acceso a este servicio esencial y al mismo tiempo promover el uso eficiente de energía.

Para quiénes aplica el Bono Social de Energía Eléctrica de UTE

UTE afirma que para acceder a esta bonificación no se necesita hacer ningún trámite, pero las personas deben cumplir estos requisitos:

Ser titular de Tarjeta Uruguay Social, Beneficio Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, Plan Asistencia a la Vejez o Plan de Inclusión Social de UTE. Ser titular de un servicio público de electricidad en su vivienda habitual, ser titular de un único suministro, tener una potencia contratada igual o menor a 4,5 kW, y tener contratada alguna de estas tarifas: Tarifa Residencial Simple, Tarifa Residencial Doble Horario o Tarifa Residencial Triple Horario.

Si un titular de alguno de los planes del Mides cumple con los requisitos como cliente de UTE y aun así no recibe este beneficio, UTE indica que debe realizar la consulta ante el Mides.

Palacio de la Luz, donde están ubicadas las oficinas centrales de UTE. El País

Descuentos que se pueden obtener por el Bono Social de Energía Eléctrica

UTE ofrece distintos beneficios dependiendo del requisito que cumplan los usuarios:

Titulares de la Tarjeta Uruguay Social Doble: descuento de 90 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más.

Titulares de la Tarjeta Uruguay Social Simple (TU: descuento de 85 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más.

Titulares o administradores del beneficio Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, titulares del beneficio Plan Asistencia a la Vejez, o quienes cumplen con los criterios que apruebe el Directorio de UTE (Plan UTE): descuento de 80 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh.

Oficinas de UTE. Foto: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)

Para más información acerca del Bono Social de Energía Eléctrica de UTE, hacer clic en este enlace.