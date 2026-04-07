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Experto en Derecho Laboral cuestionó proyecto de Castillo por despidos: “Es ingenuo pensar que los empresarios vayan a preavisar”

En entrevista con Javier de Haedo en su podcast Nominal, el abogado Matías Pérez del Castillo consideró que ratificar ese convenio de la OIT aumenta “el riesgo jurídico y económico” en una contratación.

El País
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07/04/2026, 15:05
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Reunión de BASF y MTSS.
Reunión de BASF y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por reestructura de la empresa en Uruguay.

El abogado laboralista Matías Pérez del Castillo fue el primer entrevistado de la sexta temporada de Nominal, el Podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay, que conduce el economista Javier de Haedo. Allí, cuestionó el proyecto de ley impulsado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para que las empresas deban dar un preaviso en el caso de reestructuras o despidos.

Preaviso de despidos: "Lo que hizo BASF es lo que estamos reclamando, se ve que no es tan difícil", lanzó Castillo

El experto analizó los principales debates sobre el mercado de trabajo en Uruguay, planteó sus reparos a herramientas como los Consejos de Salarios en el contexto laboral actual y advirtió sobre el impacto de la Inteligencia Artificial, que —según sostuvo— transformará profundamente el empleo en los próximos años.

Pérez del Castillo se refirió a la intención del gobierno de ratificar el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere a las condiciones que deben darse ante un despido. Para el experto, si bien el convenio “aumenta la protección de los trabajadores, aumenta a su vez el riesgo jurídico y económico de contratar”.

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El abogado especializado en Derecho Laboral, Matías Pérez del Castillo, entrevistado por Javier de Haedo en el podcast Nominal, del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay.

“Es ingenuo pensar que los empresarios vayan a preavisar”, dijo sobre uno de los puntos del convenio que implica que el despido deba ser preavisado. En esa línea, consideró que en los hechos lo que terminará sucediendo es un aumento en la base de cálculos de los despidos y el riesgo de caer en una “judicialización”.

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