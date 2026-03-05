Conflictividad laboral fue "moderada" en 2025: "Necesitamos herramientas", dijo Castillo sobre las reestructuraciones

La situación de paros y distintos conflictos sindicales en 2025 fue moderada, según el Índice de Conflictividad Laboral elaborado por la Universidad Católica (UCU) y que contó con la disertación del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. El jerarca indicó que el 2025 fue un año particular, influenciado por el inicio de la ronda de Consejos de Salarios, discusión presupuestal y “un gobierno que se está instalando”. Castillo defendió el proyecto impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre el preaviso por parte de las empresas a las autoridades ante posibles reestructuraciones o cierres. “Herramientas necesitamos nosotros”, apuntó.

De acuerdo con el informe de la UCU, los valores de 2025 se ubicaron por debajo de los picos registrados en 2010 y 2015, pero por encima de los niveles observados en 2005 y 2020, todos ellos años de inicio de gobierno. “Esta ubicación denota una intensidad moderada”, indica el análisis y agrega que “el aumento o la disminución (de jornadas perdidas) es producto de coyunturas específicas más que de transformaciones estructurales del sistema laboral”.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Leonardo Mainé. Leonardo Maine/Archivo El Pais

El informe de la UCU resaltó que la mayor parte de las jornadas perdidas fueron con motivos de paros generales convocados por la central sindical Pit-Cnt, entre los que se observó un pico de paralización de actividades en febrero, agosto y octubre.

Entre los sectores de actividad con más jornales perdidos por paros (cada trabajador en un día es un jornal) se destacó el de la construcción con 241.256 días, seguido por la industria con 104.782 días y la educación con 88.139. En el caso de la construcción, los analistas destacaron que el elemento más influyente fueron los accidentes laborales con el posterior fallecimiento de algunos trabajadores. Para el sector industrial, el cierre de empresas y fábricas fue el motivo que más paros convocó mientras que en educación se destacaron las situaciones de violencia hacia docentes en instituciones.

Consultado por El País sobre posibles alternativas que proponga el gobierno para no perder puestos de trabajo, Castillo sostuvo: “Herramientas necesitamos nosotros, y cada vez que sucede esto, nosotros colocamos herramientas y hacen cola para pegarnos”.

BASF. Foto: Natalia Rovira.

“Lo que hizo BASF es lo que nosotros estamos reclamando. La empresa anunció con dos años de antelación que va a ir a una reestructura que va a terminar dentro de dos años”, dijo Castillo.