El dólar sube en Uruguay a otro máximo desde diciembre, mientras la inflación vuelve a caer y marca un "maracanazo"

El dólar en Uruguay subió ayer por tercera jornada consecutiva, en esta oportunidad 0,25% —debido al efecto global del conflicto bélico en Medio Oriente— y la moneda estadounidense se negoció en promedio a $ 39,33. Este es el mayor valor desde 9 de diciembre de 2025, cuando cotizó en $ 39,361. En tanto, la inflación volvió a bajar por cuarto mes consecutivo y en los 12 meses a febrero se ubicó en 3,11%, un mínimo desde 1950 —un “maracanazo” económico—, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La moneda estadounidense cotizó ayer entre $ 39 y $ 39,60 y finalizó en el máximo. El valor de cierre aumenta 1,41% respecto al del martes.

En marzo el billete verde sube 2,42% y en lo que va de 2026 se incrementa 0,74%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 86 transacciones por US$ 46,8 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar aumentó ayer 55 centésimos y cerró en $ 38,40 a la compra y $ 40,80 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 1,47% y cerró en 5,2091 reales. En marzo, el dólar en Brasil sube 1,16%, aunque en 2026 cae 5,33%.

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,68% ayer y cerró en 1.401,58 pesos argentinos. En el mes sube 0,33%, pero en el año cae 3,96%.

La inflación baja a "nivel Maracaná"

La suba del Índice de Precios del Consumo (IPC) en febrero fue de 0,35% y la inflación en 12 meses descendió por cuarto mes consecutivo, a 3,11% (desde 3,46% en 12 meses a febrero). Este es el menor guarismo en 12 meses desde 1950 (cuando fue 2,2% a diciembre), el año del "maracanazo" cuando Uruguay obtuvo su cuarto título mundial (al vencer el 16 de julio a Brasil en el estadio de Maracaná por 2 a 1).

El gol del triunfo uruguayo en Marcaná, obra de Alcides Ghiggia.

En el primer bimestre del año, el IPC aumenta 1,27%.

El 3,11% de inflación en 12 meses, supone que la misma se aleja de la meta del Banco Central (BCU) de 4,5% y se mantiene dentro del rango de tolerancia (de entre 3% y 6%) por 33° mes consecutivo.

Al BCU le preocupa la situación con la baja de la inflación ya que se aleja de la meta y por ello el martes (antes de conocerse este dato), redujo su tasa de interés de referencia a 5,75% (desde 6,5%), tras la reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom).

Técnicos y directorio del Banco Central (BCU) en la reunión del Comité de Política Monetaria del martes 3 de marzo de 2026. Foto: Banco Central (BCU).

Si bien históricamente es un logro para Uruguay tener una inflación tan baja (hasta agosto de 1991 el aumento en 12 meses del IPC superaba el 100%), por otro lado impacta en la actividad. Por eso, con la baja de la tasa de interés, el Central busca dinamizar la economía por el lado de la demanda (al propiciar el abaratamiento del crédito en pesos y favorecer el consumo por sobre el ahorro).

Riesgo país

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó cuatro unidades ayer y cerró en 69 puntos básicos. Esta variación se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país baja cuatro puntos básicos y en el año sube tres unidades.