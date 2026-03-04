La primera medida económica en Uruguay tras la incertidumbre en los mercados que genera el conflicto en Medio Oriente

El recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente impactó en los mercados financieros y su cara más visible es una suba del precio del dólar (y otros activos como el petróleo) a nivel global. En el caso de la moneda estadounidense, Uruguay no ha sido la excepción y de hecho ayer alcanzó el mayor valor desde el 24 de diciembre de 2025. Con este escenario, pero con la preocupación por una inflación que sigue por debajo de la meta oficial —y por ende una actividad económica que se desempeña por debajo de lo esperado—, el Banco Central (BCU) resolvió ayer una medida.

En la víspera se reunió el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU y tras ese cónclave —que nuclea a técnicos y directores—, el directorio del Central resolvió por séptima reunión consecutiva una reducción de la tasa de interés de referencia, “el precio del dinero”. Esta vez, la baja fue de 75 puntos básicos, al pasar de 6,5% a 5,75%, “con el objetivo de consolidar la orientación de la política monetaria que permita la convergencia de la inflación a la meta de 4,5% anual y el mantenimiento de las expectativas alineadas a la misma”, señaló el comunicado del Copom tras la reunión.

El BCU recordó que la inflación medida en los últimos 12 meses se redujo en enero por séptimo mes seguido y se ubicó en 3,46% “acercándose al piso del rango de tolerancia” que tiene la meta y que es de 3%.

“Esta reducción se verificó de forma generalizada en sus distintos componentes, destacándose la tendencia descendente de los precios no transables (aquellos que no se comercian con el exterior, a 5,6%), históricamente más rígidos. En tanto, los datos de alta frecuencia de actividad económica sorprendieron a la baja”, evaluó el Central.

Por otro lado, “las expectativas de inflación a dos años consolidaron su alineamiento con la meta: en febrero analistas y mercados financieros convergieron a 4,5%, mientras que las empresas registraron en enero un nuevo descenso hasta 5%”, añadió.

Lo que cambió para este Copom fue el escenario internacional. El Central dijo que si bien “persisten los factores estructurales que han favorecido la debilidad del dólar en los últimos meses”, el ataque de Estados Unidos, Israel y otros aliados a Irán en el fin de semana pasado “dieron lugar al fortalecimiento actual, característico en este tipo de episodio”.

“Asimismo, este escenario geopolítico impulsó la suba en los precios de la energía, en particular del petróleo, ante el riesgo de interrupciones en el abastecimiento, en un contexto de elevada incertidumbre respecto a la escalada del conflicto”, analizó la autoridad monetaria.

Técnicos y directorio del Banco Central (BCU) en la reunión del Comité de Política Monetaria del martes 3 de marzo de 2026. Foto: Banco Central (BCU).

De todas maneras, el Copom consideró que “se mantienen los factores de base que han favorecido el escenario desinflacionario en Uruguay” y por eso el directorio del BCU decidió por unanimidad bajar la Tasa de Política Monetaria a 5,75%.

“Dado el nivel de incertidumbre generado por el conflicto en Medio Oriente, los riesgos sobre la inflación lucen ahora más balanceados que en las reuniones precedentes. Sin embargo, el comité consideró que actualmente el riesgo más relevante sigue siendo que la inflación se ubique por debajo de la meta en el horizonte de política monetaria, asumiendo que los efectos inflacionarios derivados del conflicto no se prolongarían significativamente en el tiempo”, analizó el Copom.

“En este contexto dinámico y volátil, en el que los supuestos sobre los efectos y la duración del conflicto resultan especialmente relevantes, el BCU realizará un monitoreo continuo de la evolución de estos acontecimientos y de sus implicancias para la inflación y las expectativas, a fin de adoptar las próximas decisiones de política monetaria”, concluyó el Central.

¿Qué implica la decisión del Central?

El Central considera que una tasa real de 2,5% es “neutra” por lo que por encima de ese nivel, la política monetaria será “contractiva” y por debajo de ese nivel “expansiva”.

Con expectativas de inflación de 4,66% (promedio de analistas, mercados y empresarios) más una tasa real neutra de 2,5%, el “precio del dinero” que sería neutro es de 7,16%. Así, la actual tasa de referencia de 5,75% es claramente “expansiva”.

Para verlo de otra manera: actualmente la tasa de interés de referencia real es de 1,09% (5,75% de tasa nominal menos 4,66% de promedio de expectativas de inflación a 24 meses).

La tasa de interés de referencia del BCU marca el "precio del dinero”. Así señaliza lo que les cuesta a los bancos hacerse de liquidez (pesos uruguayos en este caso) mediante préstamos entre sí a un día y entre estos y el Central. Luego los bancos toman como referencia esa tasa para determinar la que cobran a empresas y personas por los créditos que otorgan. Al reducirse a 5,75% la tasa de referencia del BCU, el costo del crédito en moneda nacional debería tender a bajar.

Una tasa "expansiva", como en este caso, en teoría no promueve el ahorro y lo que busca es fomentar el consumo, es decir que las empresas y familias tienen incentivos a gastar esos pesos de forma de dinamizar la actividad (que tuvo un segundo semestre de 2025 de caída, según los datos indicador mensual). Aunque en los hechos, esto es más complejo e inciden otros factores.

No obstante, sí es una señal clara para las empresas y el mercado financiero de que el BCU sigue preocupado ante una inflación que está por debajo del objetivo de 4,5%. Una fase "expansiva" tendería a alentar el consumo por sobre el ahorro en pesos (ya que la tasa a la que se accede por invertir es baja y también lo es la tasa a pagar para endeudarse en pesos).

Efecto en el precio del dólar

A su vez, esto tiene efectos sobre el precio del dólar. Una tasa expansiva en pesos en teoría, propiciaría una mayor demanda de dólares (porque para los inversores es más atractivo posicionarse en esa moneda que en la local) impulsando el valor de la moneda estadounidense hacia arriba.

Dólares. Foto: AFP

Aunque esto depende de otros factores, como por ejemplo las decisiones de la Reserva Federal (Fed, el banco central) de Estados Unidos que también estaba en un ciclo de baja de tasas (lo que impulsa hacia abajo "el precio del dinero", es decir del dólar). Pero ahora, también influye la situación bélica en Medio Oriente, con la incertidumbre que genera en los inversores que suelen ir al dólar como refugio (y por ende impulsan su cotización al alza como en los últimos días, algo a lo que Uruguay no ha sido ajeno).

Una baja más rápida de la tasa de referencia del BCU, como ha decidido tras las últimas reuniones del Copom (en noviembre el recorte fue de 25 puntos básicos, en diciembre de 50 puntos, en enero de 100 puntos y ahora de 75 puntos) podría ayudar a que el dólar repunte en Uruguay.