Efecto Medio Oriente: dólar en Uruguay tuvo la mayor suba en un mes y pasó los $ 39, un máximo desde el 24 de diciembre

El conflicto bélico en Medio Oriente sigue impulsando al alza al dólar a nivel global y Uruguay no es la excepción. La moneda estadounidense tuvo ayer la mayor suba diaria desde el 28 de enero en el mercado local, al aumentar 1,27% y negociarse en promedio a $ 39,232. Este es el valor más alto para el billete verde desde el 24 de diciembre de 2025, cuando cotizó en $ 39,246.

En la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 38,90 y $ 39,50 para finalizar en $ 39,05. El valor de cierre aumenta 1,03% respecto al del lunes.

En lo que va de marzo el dólar sube 2,16% y en lo que va de 2026 tuvo una variación de 0,49%.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 86 transacciones por US$ 46,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 40 centésimos y cerró en $ 37,85 a la compra y $ 40,25 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 1,67% ayer y cerró en 5,2870 reales. En el mes, el dólar en Brasil aumenta 2,67%, aunque en 2026 cae 3,91%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial subió 0,68% ayer y finalizó en 1.411,11 pesos argentinos. En el mes sube 1,01%, pero en el año cae 3,31%.

A nivel global, el Índice Dólar (que mide al billete verde ante seis monedas relevantes) subió 0,68% ayer, ante el nerviosismo de los inversores por la situación en Medio Oriente y llegó a 99,05 puntos, su valor más alto desde el 20 de enero.

Dólar. Foto: Archivo

En tanto, el riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió cuatro unidades ayer y cerró en 74 puntos básicos.

En el mes, el riesgo país aumenta un punto básico y en el año ocho unidades.