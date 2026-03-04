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Efecto Medio Oriente: dólar en Uruguay tuvo la mayor suba en un mes y pasó los $ 39, un máximo desde el 24 de diciembre

El fortalecimiento del dólar, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, se reflejó también en Uruguay, donde la divisa registró su mayor suba diaria desde fines de 2025.

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04/03/2026, 03:05
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Dólar en Argentina.
Foto: La Nación / GDA.

El conflicto bélico en Medio Oriente sigue impulsando al alza al dólar a nivel global y Uruguay no es la excepción. La moneda estadounidense tuvo ayer la mayor suba diaria desde el 28 de enero en el mercado local, al aumentar 1,27% y negociarse en promedio a $ 39,232. Este es el valor más alto para el billete verde desde el 24 de diciembre de 2025, cuando cotizó en $ 39,246.

En la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 38,90 y $ 39,50 para finalizar en $ 39,05. El valor de cierre aumenta 1,03% respecto al del lunes.

En lo que va de marzo el dólar sube 2,16% y en lo que va de 2026 tuvo una variación de 0,49%.

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A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 86 transacciones por US$ 46,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 40 centésimos y cerró en $ 37,85 a la compra y $ 40,25 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 1,67% ayer y cerró en 5,2870 reales. En el mes, el dólar en Brasil aumenta 2,67%, aunque en 2026 cae 3,91%.

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ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial subió 0,68% ayer y finalizó en 1.411,11 pesos argentinos. En el mes sube 1,01%, pero en el año cae 3,31%.

A nivel global, el Índice Dólar (que mide al billete verde ante seis monedas relevantes) subió 0,68% ayer, ante el nerviosismo de los inversores por la situación en Medio Oriente y llegó a 99,05 puntos, su valor más alto desde el 20 de enero.

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Dólar.
Foto: Archivo

En tanto, el riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió cuatro unidades ayer y cerró en 74 puntos básicos.

En el mes, el riesgo país aumenta un punto básico y en el año ocho unidades.

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