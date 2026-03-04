Inflación vuelve a reducirse, queda en 3,11% en 12 meses a febrero y completa 33 meses dentro de rango del BCU

La suba de precios en Uruguay volvió a desacelerarse en los 12 meses a febrero por cuarta medición consecutiva. Esta vez la inflación fue de 3,11% (en 12 meses a diciembre había sido de 3,65%) y es la menor desde los 12 meses a agosto de 2005 (cuando había alcanzado 3,42%). Así quedó nuevamente por debajo de la meta del Banco Central (BCU) de 4,5%, aunque dentro del rango de tolerancia (que va de 3% a 6%). En febrero el Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,35%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El guarismo de 3,11% en los 12 meses a febrero es una reducción de 1,27 puntos porcentuales respecto a los 12 meses a febrero de 2025, cuando la inflación era de 5,10%.

La caída de la inflación en los últimos meses, amenaza con hacerla salir del rango de tolerancia (entre 3% y 6%), en el que ya completó 32 meses. A su vez, se aleja de la meta de 4,5% del BCU. Ante ello, el Central definió el pasado martes una baja de su tasa de interés de referencia de 75 puntos básicos, al pasar de 6,5% a 5,75%.

Categorías

Las principales incidencias provienen de las divisiones: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,20), mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares (0,06), recreación, deporte y cultura (-0,05), y cuidado personal, protección social y bienes diversos (0,04). Las incidencias se encuentran expresadas en puntos porcentuales sobre la variación del índice general.

En alimentos y bebidas no alcohólicas hubo baja de precios en 0,06%. Entre ellos se destacaron la carne fresca, refrigerada o congelada (-0,61%) donde se observan bajas de precio en Nalga (-3,24%), asado de tira (-3,65%), pollo entero (-2,72%) y pollo, cortes con hueso (-1,55%); y, aumentos en carne picada (1,84%) y carne ovina (3,73%).

Consumo

En leche, otros productos lácteos y huevos (con un aumento de 0,17%) se destaca el aumento en precio en yogurt común (2,37%) y la baja en huevos de gallina (-1,09%).

Las frutas y frutos secos bajaron 2,85%. Se registran bajas de precio en bananas (-4,46%), manzanas (-4,70%) y en peras (-27,85%), y aumentos en limones (12,64%).

Las hortalizas, tubérculos y legumbres tuvieron una suba de 2,89%. Se registran aumentos de precio en lechuga (8,45%), Espinacas, frescas o refrigeradas (12,67%), acelgas (8,53%), morrones (24,18%), tomates (47,44%) y zanahorias (4,05%); y bajas en zapallitos y zucchini (-19,45%), papa, papines (-4,03%) y en boniatos (-15,56%).

El consumo de los uruguayos Getty images

En la categoría ropa y calzado se registró una baja de 1,60% que responde, a la liquidación de la temporada primavera-verano en Prendas para hombres (-2,22%), Prendas para mujeres (-3,05%) y Calzado para mujeres (-2,76%).

Entre la vivienda, agua, electricidad y otros combustibles el INE registró un incremento de 1,52%. Esto se explica por el aumento en la factura de Suministro de energía eléctrica (4,06%). En el mes de referencia se revierte el efecto del plan de descuentos, UTE premia, aplicado durante los meses de diciembre y enero.

En mobiliario y artículos del hogar hubo un aumento de 1,20%. La variación obedece al aumento en servicio doméstico (2,83%)

En el caso de recreación, deporte y cultura se registró una baja de 0,95% que se explica fundamentalmente por la baja en los precios de cuadernos, cuadernolas (-7,90%) y en paquetes turísticos al exterior (-4,86%).

En cuidado personal, protección social y otros bienes se observó un aumento de 0,83%. Se destacan los aumentos de precio en artículos de cuidado personal (0,95%) y en peluquería (1,34%).