Inflación vuelve a reducirse, queda en 3,11% en 12 meses a febrero y completa 33 meses dentro de rango del BCU
El Instituto Nacional de Estadística (INE) compartió los resultados del Índice de Precios del Consumidor (IPC) para Febrero 2026 donde se destacan las incidencias de vivienda y mobiliario.
La suba de precios en Uruguay volvió a desacelerarse en los 12 meses a febrero por cuarta medición consecutiva. Esta vez la inflación fue de 3,11% (en 12 meses a diciembre había sido de 3,65%) y es la menor desde los 12 meses a agosto de 2005 (cuando había alcanzado 3,42%). Así quedó nuevamente por debajo de la meta del Banco Central (BCU) de 4,5%, aunque dentro del rango de tolerancia (que va de 3% a 6%). En febrero el Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,35%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El guarismo de 3,11% en los 12 meses a febrero es una reducción de 1,27 puntos porcentuales respecto a los 12 meses a febrero de 2025, cuando la inflación era de 5,10%.
La caída de la inflación en los últimos meses, amenaza con hacerla salir del rango de tolerancia (entre 3% y 6%), en el que ya completó 32 meses. A su vez, se aleja de la meta de 4,5% del BCU. Ante ello, el Central definió el pasado martes una baja de su tasa de interés de referencia de 75 puntos básicos, al pasar de 6,5% a 5,75%.
Categorías
Las principales incidencias provienen de las divisiones: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,20), mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares (0,06), recreación, deporte y cultura (-0,05), y cuidado personal, protección social y bienes diversos (0,04). Las incidencias se encuentran expresadas en puntos porcentuales sobre la variación del índice general.
En alimentos y bebidas no alcohólicas hubo baja de precios en 0,06%. Entre ellos se destacaron la carne fresca, refrigerada o congelada (-0,61%) donde se observan bajas de precio en Nalga (-3,24%), asado de tira (-3,65%), pollo entero (-2,72%) y pollo, cortes con hueso (-1,55%); y, aumentos en carne picada (1,84%) y carne ovina (3,73%).
En leche, otros productos lácteos y huevos (con un aumento de 0,17%) se destaca el aumento en precio en yogurt común (2,37%) y la baja en huevos de gallina (-1,09%).
Las frutas y frutos secos bajaron 2,85%. Se registran bajas de precio en bananas (-4,46%), manzanas (-4,70%) y en peras (-27,85%), y aumentos en limones (12,64%).
Las hortalizas, tubérculos y legumbres tuvieron una suba de 2,89%. Se registran aumentos de precio en lechuga (8,45%), Espinacas, frescas o refrigeradas (12,67%), acelgas (8,53%), morrones (24,18%), tomates (47,44%) y zanahorias (4,05%); y bajas en zapallitos y zucchini (-19,45%), papa, papines (-4,03%) y en boniatos (-15,56%).
En la categoría ropa y calzado se registró una baja de 1,60% que responde, a la liquidación de la temporada primavera-verano en Prendas para hombres (-2,22%), Prendas para mujeres (-3,05%) y Calzado para mujeres (-2,76%).
Entre la vivienda, agua, electricidad y otros combustibles el INE registró un incremento de 1,52%. Esto se explica por el aumento en la factura de Suministro de energía eléctrica (4,06%). En el mes de referencia se revierte el efecto del plan de descuentos, UTE premia, aplicado durante los meses de diciembre y enero.
En mobiliario y artículos del hogar hubo un aumento de 1,20%. La variación obedece al aumento en servicio doméstico (2,83%)
En el caso de recreación, deporte y cultura se registró una baja de 0,95% que se explica fundamentalmente por la baja en los precios de cuadernos, cuadernolas (-7,90%) y en paquetes turísticos al exterior (-4,86%).
En cuidado personal, protección social y otros bienes se observó un aumento de 0,83%. Se destacan los aumentos de precio en artículos de cuidado personal (0,95%) y en peluquería (1,34%).
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