Los cambios que se vienen para atacar uno de los problemas que explica "en gran parte por qué Uruguay es caro"

El gobierno fortalece las políticas de promoción y defensa de la competencia, a través de la adopción de guías de concentración de empresas diseñadas por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— con apoyo del Banco Mundial (BM).

La gran mayoría de los mercados de Uruguay están concentrados, lo que requiere, según las autoridades, controles más robustos sin que estos impliquen barreras a la inversión. La idea es promover mercados eficientes y hacer valer los objetivos de las políticas públicas, ante los cambios globales que se producen con los mercados digitales y nuevos conglomerados.

Bajo esa convicción, la Coprodec presentará nuevas guías para el mejor control de las concentraciones de empresas y abrió instancias de consultas para incluir aportes y realizar ajustes antes de su publicación.

El presidente de la Coprodec, Daniel Ferrés, afirmó que diversos organismos del país han estado alineados con este objetivo y se cuenta con el apoyo del BM. Así lo mencionó en el foro “Fortaleciendo la política de competencia en Uruguay: nuevas guías de control de concentraciones en un contexto de retos y oportunidades para la competencia en los mercados”, organizado por la Coprodec y el MEF, en la sede del Banco Central (BCU) ayer.

Martín Vallcorba, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba —quien cerró el evento—, destacó la importancia de la defensa y promoción de la competencia, como forma de estimular las inversiones y aumentar el Producto Interno Bruto (PIB). “Uruguay es caro en gran parte por el problema de la competencia, se necesitan mercados que funcionen de la forma correcta. Los temas de abusos de posición dominante son más importantes aún en mercados pequeños como Uruguay”, afirmó.

Comentó que la apertura al exterior también introduce más competencia, aunque no en la economía no transable (aquellos sectores que solo comercian localmente).

Dándole un espaldarazo a las iniciativas de actualización de la Coprodec, coincidió en que es más eficiente evaluar “ex ante” que corregir “ex post”, y que el desafío no es impedir las concentraciones sino evaluar cuando son competitivas para los mercados, o requieren condiciones.

Por su lado, Tanja Goodwin, economista senior de Práctica Global de Finanzas, Competencia e Innovación del Banco Mundial, señaló que el crecimiento de los países de la región es “mediocre”, pero que tienen potencial para crecer en el orden del 2,4% y que para ello falta mayor productividad, en gran parte por dificultades para la libre competencia.

La comisión cuenta con tres ejes de políticas: control de concentraciones, defensa a la competencia y promoción de mercados más productivos. El énfasis actualmente —según las nuevas guías— está en los controles “ex ante”, es decir, previos, en una economía con mercados donde ya existen altos índices de concentración.

“El objetivo es la revisión previa de las operaciones, para identificar las que puedan impedir el crecimiento o hagan distorsiones en el mercado”, afirmó Ferrés. Las guías (hojas de ruta) tendrán centralidad en la “teoría del daño”, lo que implica que la comisión realiza análisis de los efectos de las decisiones del mercado y sus eficiencias. Esto es, barreras de entrada, condiciones de mercado, compromiso en la revisión de posibles efectos anticompetencia por parte de las empresas, concentraciones verticales y horizontales, conglomerados, si éstos eliminarán o no a competidores, otros factores de exclusión, etcétera.

Las guías destacan que “las eficiencias no se presumen, se deben presentar con evidencias, ser verificables, específicas a la operación y trasladables a los consumidores, como dice la ley”, afirmó Ferrés. Asimismo, establece nuevos cómputos de umbrales de facturación, quitan ambigüedades y aumentan la previsibilidad.

Los criterios que plantea la Coprodec, son nuevo plazo para resolver la solicitud de 30 días: 15 días hábiles para declarar en forma correcta y completa, 15 días corridos para resolver casos en fase 1 (cuando la concentración de empresas no generan un impacto material en el mercado), y 15 días corridos más para resolver los casos en fase 2 (cuando la operación tiene un impacto incierto o relevante). La prórroga es de 60 días corridos, mediante evolución fundada, entre otras medidas.

La Ursea

Ximena García de Soria, gerente de la División de Regulación Económica de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) consideró que las concentraciones económicas en ese sector aumentan la vulnerabilidad de los sistemas de energía y agua, así como los riesgos de exclusiones. Y que esto puede ocurrir no solo por precios bajos, sino por condicionamientos en las dinámicas para el acceso a suministros, entre otras situaciones que se podrían evitar.

“Las guías incorporan el tema de las fuertes barreras a la entrada”, apuntó (lo que se da en los distintos sectores de la economía), agregando la importancia de hacer seguimiento a los procesos con sinergia entre los distintos organismos”, dijo García de Soria.

A su entender, existen aspectos de la política sectorial en energía y agua que requieren consideración especial en la aplicación y criterios de control de concentraciones.

Fortalecimiento de la política de competencia en Uruguay, evento en el BCU Foto: Leonardo Mainé, El País.

Asimismo mencionó la fuerte intervención del Estado uruguayo en los sectores de servicios esenciales mediante la combinación de provisión directa, regulación económica ex ante, acceso a infraestructuras esenciales, imposición de obligaciones y coordinación de políticas de defensa de la competencia para garantizar el acceso universal, la continuidad del servicio y la protección del interés público.

La Ursec

Luis González, Jefe del Departamento de Defensa de la Competencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), señaló que muchas veces las medidas pasan por “soluciones de manera quirúrgica”, y que un error puede destruir economías de escala vitales para el despliegue de infraestructura crítica (fibra óptica, 5G, etc.).

Destacó asimismo que en mercados de rápido cambio tecnológico, los remedios conductuales y de acceso suelen ser más flexibles y reversibles.

Entre los ponentes hubo coincidencia en la necesidad de una regulación pro-competitiva y en que haya una evolución desde el control reactivo a la coordinación estratégica basada en guías reforzadas.

La Ursec concibe la conectividad y la competencia como dos caras de la misma moneda para beneficio del consumidor y la promoción de la inversión en infraestructura, según manifestó González.

Banco Central

Miguel Mello, investigador económico Senior del Banco Central (BCU) —quien aclaró que las opiniones vertidas en su presentación no representan la visión del organismo— afirmó que la competencia, la eficiencia financiera y los costos para la economía han sacudido los esquemas tradicionales con el rol de los “maveriks” (fintechs y medios de pagos). También dijo que existe una falsa dicotomía entre regulación prudencial y regulación de competencia.

Destacó asimismo el mandato legal del BCU en concentraciones, prácticas anticompetitivas y promoción de la competencia, aclarando que el ente no es solo un regulador prudencial sino que tiene un mandato activo en la promoción de mercados financieros competitivos.

Por lo pronto, los beneficios de una mejor competencia son menor intermediación, mayor inclusión financiera, innovación tecnológica, precios que reflejan costos reales y mayor tracción del canal del crédito, según enumeró.

El principal mensaje de Mello fue que la estabilidad y la competencia no son rivales, sino aliados en la construcción de un sistema financiero más eficiente.

Expertos invitados del exterior

Gianni De Stefano, oficial de Política, directorado General de Competencia de la Comisión Europea, destacó que estos temas de regulaciones han evolucionado fundamentalmente on las fusiones en el mundo digital, y contó el proceso que ocurrió en la Unión Europea en la materia desde la II Guerra Mundial a la fecha, haciendo analogías con el Mercosur, un bloque que, a su entender, debe funcionar para prevenir conductas exclusivas.

Gianni comentó que los operadores de telefonía europeos quieren crecer para competir más con Estados Unidos y que eso es una tendencia, pero dijo que han evaluado “ex post” que, cuando aumentan sus tamaños, ven que muchas veces mantienen precios altos y no necesariamente innovan.

“No tienen que devenir más grandes en mercado chicos, pero sí ganar más profundidad. La falta de escala tiene solución en Urguauy. La mejora ocurre con elementos de mayor competencia e innovación, y no con el tamaño”, apuntó.

Por parte, Mario Yabar, director de la Práctica de Libre Competencia en Garrides Chile y exfiscal de la Fiscalía Nacional Económica de Chile, destacó la importancia de la transparencia del sistema y que, de pasar de un régimen voluntario, se llegó a un control obligatorio de fusiones, con plazos estrictos y análisis de riesgo a la libre competencia, con mejores resultados.

Finalmente, Lizeth Martínez Nagore, jefa de Concentraciones en la Comisión Nacional Antimonopolio de México, habló de la fuerte participación estatal sobre los sectores de infraestructura, sobre todo ferrrarriles, energía e hidrocarburos en su país. “La cancha tiene que estar pareja para todos los actores”, advirtió al afirmar que las ventajas que suele tener el Estado en México.

Comentó también que el monopolio público no necesariamente cumple con el interés público, sino con el político.