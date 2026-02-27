Gobierno afirma que está cumpliendo con las metas fiscales y mantiene su proyección de crecimiento

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio este viernes una conferencia de prensa sobre las metas fiscales, una exposición que estuvo liderada por Gabriel Oddone. Durante la presentación se aseguró que en la Ley de Presupuesto que se aprobó a fines de 2025 "se introdujeron cambios que fortalecieron la institucionalidad fiscal", pero que ya ese año se cumplieron las expectativas.

Se afirmó que en 2025 se cumplieron las metas fiscales ya que el resultado fiscal estructural fue de -3,9%, levemente mejor que el de 2024 (-4%). Además, el endeudamiento neto fue de US$ 3.079 millones, por debajo del límite legal, que es de 3.450. La deuda neta del gobierno central también bajó en 2025 con respecto a 2024, de 58% a 56,5% del PIB, según el MEF.

Por otro lado, la presentación del MEF indicó que se mantienen intactas las metas de resultado fiscal estructural que se plantearon en el Presupuesto: -4% en 2026, -3,5% en 2027, -3% en 2028 y -2,6% en 2029.

También se mantienen las proyecciones de crecimiento del PBI en 2026 en 2,2%, mientras que la mediana de los analistas se ubica en 2%.

Oddone sigue "con mucha preocupación" las reducciones de plantillas en algunas empresas

Oddone dijo en la conferencia que las metas fiscales definidas "fueron cumplidas", así como el tope de endeudamiento "sin ningún tipo de excepcionalidad respecto a lo que está establecido".

"La deuda neta tuvo una leve mejora pero somos conscientes de que está asociado a un fenómeno especial que es la evolución del tipo de cambio", explicó Oddone, que aseguró que aunque ese fenómeno no hubiera tenido lugar se estaría "dentro de la línea de la deuda prudente".

Así las cosas, el ministro reconoció un "escenario económico muy afectado por eventos globales que están teniendo consecuencias en el mercado local". Aseguró que ve "con mucha preocupación" las reducciones de plantillas en algunas empresas de servicios globales por decisiones de las casas matrices.

"Estamos trabajando para poder definir acciones que permitan acompañar y minimizar los efectos que este tipo de fenómenos tiene y no controlamos en la mayoría de los casos, porque responden a lógicas globales de compañías multinacionales que optimizan sus operaciones a escala global", sentenció.