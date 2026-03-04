El ministro de Economía, Gabriel Oddone, asumió la presidencia del directorio de CAF-Banco de Desarrollo

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, asumió este martes en Lima, Perú, la presidencia del Directorio de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La presidencia es rotativa por país, según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas.

Oddone ejercerá un mandato de un año, del 1° de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027, durante el cual presidirá todas las reuniones de la junta y sucederá al ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago, Davendranath Tancoo, dice el comunicado.

Yamandú Orsi y Gabriel Oddone Foto: Archivo El País

El secretario de Estado uruguayo agradeció la confianza depositada por los socios y se comprometió a moderar y generar consenso.

En el marco de la reunión del Directorio, también se aprobaron una serie de operaciones de alto impacto que incluyen una línea de crédito de US$ 450 millones para fortalecer la gestión de deuda y la respuesta ante emergencias climáticas en Uruguay.

Fachada de la nueva sede del Caf Banco de Desarrollo de America Latina (Comunidad Andina de Fomento), ubicada en el predio del ex Mercado Central, entre las calles Ciudadela, Reconquista, Bartolome Mitre y Camacua, Ciudad Vieja, Montevideo, ND 20230427, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Otro de los puntos clave de las reuniones de CAF fue la presentación de su nuevo Informe de Transparencia, que recoge los principales avances y desafíos institucionales en transparencia, acceso a la información y gobernanza.

Uruguay vuelve a asumir la presidencia de CAF luego de 12 años.