El ministro de Economía, Gabriel Oddone, asumió la presidencia del directorio de CAF-Banco de Desarrollo
El economista al frente de la cartera del MEF ejercerá el mandato por un año; Uruguay vuelve a asumir la presidencia de la institución luego de doce años.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, asumió este martes en Lima, Perú, la presidencia del Directorio de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La presidencia es rotativa por país, según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas.
Oddone ejercerá un mandato de un año, del 1° de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027, durante el cual presidirá todas las reuniones de la junta y sucederá al ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago, Davendranath Tancoo, dice el comunicado.
El secretario de Estado uruguayo agradeció la confianza depositada por los socios y se comprometió a moderar y generar consenso.
En el marco de la reunión del Directorio, también se aprobaron una serie de operaciones de alto impacto que incluyen una línea de crédito de US$ 450 millones para fortalecer la gestión de deuda y la respuesta ante emergencias climáticas en Uruguay.
Otro de los puntos clave de las reuniones de CAF fue la presentación de su nuevo Informe de Transparencia, que recoge los principales avances y desafíos institucionales en transparencia, acceso a la información y gobernanza.
Uruguay vuelve a asumir la presidencia de CAF luego de 12 años.
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