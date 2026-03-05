Acoso laboral y sexual: ¿cuántas denuncias se presentaron en 2025 y cómo comparan respecto a años anteriores?

En 2025 se registraron 601 denuncias por acoso laboral (moral) y sexual ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (Igtss), de acuerdo con información obtenida por la consultora KPMG a través de un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a la que accedió El País.

Del total de denuncias presentadas el último año, 546 correspondieron a acoso laboral y 55 a acoso sexual. En comparación con 2024, las denuncias por acoso laboral disminuyeron 8,7%, mientras que las de acoso sexual descendieron 31%, según el informe de la consultora.

En el período comprendido entre 2019 y 2025 se registraron 3.347 denuncias ante la Igtss, de las cuales 2.981 fueron por acoso laboral y 366 por acoso sexual. En promedio, se presentaron 425,9 denuncias anuales por acoso laboral y 52,3 por acoso sexual.

La serie muestra que las denuncias por acoso laboral crecieron de forma sostenida desde 2020, alcanzando un máximo en 2024 con 598 casos. En 2025 se observa una baja respecto de ese pico, aunque el nivel se mantiene por encima del promedio del período.

En el caso del acoso sexual, la evolución presenta mayor volatilidad: los valores más altos se registraron en 2022 (82 denuncias) y 2024 (80), mientras que el mínimo se dio en 2021 (27).

Fachada del edificio sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, ubicado en Juncal 1511, Ciudad Vieja, Montevideo, ND 20180313, foto Gerardo Perez - Archivo El Pais Gerardo Perez/Archivo El Pais

En términos generales, el acoso laboral representó en promedio el 89% del total de denuncias, y el acoso sexual el 11%, con incrementos puntuales de participación en los años de mayor registro. Asimismo, los datos de 2020 y 2021 muestran los niveles más bajos de la serie.

Los análisis

Giovanna Lorenzi, socia del Departamento Legal de KPMG Uruguay, señaló que “es de sospechar que el volumen de denuncias de los años 2020 y 2021 se vio impactado por la pandemia, en la que la presencialidad en los lugares de trabajo fue menor”.

En relación con el acoso laboral, indicó que “se evidencia una tendencia clara al alza con variaciones moderadas”, lo que, a su entender, hasta 2024 sugería “reforzar los canales de denuncia, la formación de mandos y el seguimiento de los casos dentro de las organizaciones”.

Respecto al acoso sexual, sostuvo que se trata de “una serie más chica, pero con oscilaciones proporcionales más altas”, y añadió que los picos registrados en 2022 y 2024 pudieron responder o bien a campañas de sensibilización o casos mediáticos que hayan influido en el aumento de denuncias lo que para identificar con certeza ameritaría un análisis más profundo”.

“Justo es decir que, respecto de este tipo de acoso, es muy usual que un gran número de casos no lleguen a ser denunciados ya que se trata de asuntos que originan pudor, vergüenza o incluso miedo a perder la fuente de trabajo cuando el agresor es un superior jerárquico o alguien vinculado a la propiedad de la empresa”, dijo Lorenzi.

“Por ello es relevante la intromisión del Estado y la creación de normas de prevención y sanción que estimulen a las personas que padecen esta situación a denunciarlas”, agregó.

La socia de KPMG explicó que la denuncia puede realizarse tanto en la propia empresa (empleador) u organismo público o directamente en la Igtss: “Puede suceder que la denuncia sea presentada ante el empleador, pero este considera que tiene limitaciones en su poder de investigación. Por ejemplo, cuando las denuncias son contra alguno de los jerarcas o cuando directamente no cuenta con la estructura interna para llevar adelante un proceso con garantías para todas las partes. En estos casos, las empresas tienen la potestad de remitir la denuncia para que sea la Igtss quien se encargue de realizar los procedimientos de investigación”.

La vergüenza hace que uno se sienta señalado y criticado. Foto: Pixabay.

Una vez presentada la denuncia, se debe iniciar una investigación rápida debiéndose escuchar a ambas partes y recabar las pruebas necesarias.

Sobre los datos de 2025, Lorenzi advirtió que la leve baja tanto en el acoso laboral como en el sexual “podría ser coyuntural”, por lo que “conviene monitorear qué sucede durante este año antes de inferir un cambio estructural en la tendencia”.

“Los datos permiten observar la evolución de las denuncias en los últimos siete años y constituyen un insumo para el análisis de políticas de prevención y gestión de situaciones de acoso en el ámbito laboral”, agregó.

También señaló que lamentablemente el MTSS no cuenta con información desagregada con lo cual no es posible, por ejemplo, identificar objetivamente si las denuncias son efectuadas mayoritariamente por mujeres u hombres o si provienen en su mayoría de Montevideo o del interior.