"Posibles problemas con Argentina": advertencia de senador blanco al gobierno si adquiere OPV de Reino Unido

El senador del Partido Nacional Javier García advirtió en el Senado que el gobierno uruguayo podría tener "posibles problemas con Argentina", si avanza en la compra de tres OPV ofrecidos por Reino Unido, luego de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.

"Una de las compras que el gobierno está evaluando hacer, a pesar de la opinión contraria de la Armada Nacional, es de dos buques de guerra del Reino Unido", expresó el exministro de Defensa durante una sesión en la Cámara de Senadores. "El Poder Ejecutivo está empecinado, pese a la opinión contraria de la Armada en comprar dos buques que no sirven a los efectos de suplir la custodia del océano como las OPV", aseguró. Los buques ofrecidos son: HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn.

En ese sentido, García señaló que esta adquisición "podría traer problemas" con el vecino país. "La semana pasada hubo una discusión pública por un stand donde el Reino Unido llama Islas Falklands a las Malvinas. Hubo una discusión por si los políticos, legisladores iban a ir, si la gente entraba o no. Me parece una discusión de no mucha relevancia, anecdótica", indicó. Sin embargo, acotó: "Lo que no me parece anecdótico es la señal que puede dar el Uruguay si el gobierno compra dos buques de guerra ingleses con respecto a la situación de nuestra relación con Argentina".

Buque HMS Tyne del Reino Unido. Foto: Royal Navy.

"Cancillería debería analizarlo"

García expresó que "Cancillería debería analizar" esta posible compra por parte del Estado uruguayo. "Si un stand en la Rural del Prado una semana generó una discusión, lo que significa comprar dos buques de guerra ingleses para Uruguay en nuestra relación con Argentina. Y en la señal que emitimos con nuestros vecinos... Supongo se habrá evaluado, lo dejo planteado", aseveró.

"Es una decisión política que habla de cooperación. La cooperación en materia militar, en este tema, con nuestros vecinos argentinos requiere un estudio detallado y un análisis muy minucioso", concluyó el legislador.